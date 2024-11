À l'occasion du Vendredi fou, « Faites place au sport » dans votre horaire avec Decathlon et obtenez une récompense

Chaque année, le Vendredi fou nous pousse à passer la journée devant nos écrans à la recherche des meilleures offres, nous laissant peu de temps pour faire un peu d'activité physique. Alors, pour offrir à tout le monde une option plus saine à cette journée, Decathlon agit à contre-courant en proposant aux Canadiens et Canadiennes de faire place au sport plutôt qu'au magasinage.

Le vendredi qui suit l'Action de grâce aux États-Unis représente le plus gros événement de l'année en matière de magasinage. Mais il ne vient pas sans son lot de stress financier et psychologique : la dopamine ressentie en ajoutant des articles au panier est vite remplacée par de l'anxiété ou des regrets. En effet, 88 % des acheteurs et acheteuses affirment avoir trop dépensé lors du Vendredi fou par le passé ( TechReport, 2024) .

« Les sports ont un pouvoir rassembleur, et c'est prouvé, ils améliorent la santé physique et mentale. Ce qui compte pour nous, c'est que les Canadiens et les Canadiennes se sentent toujours prêt.e.s à jouer », dit Nicolas Roucou, CEO de Decathlon Canada. « Chez Decathlon, on veut avoir un effet positif sur les gens, sur la société, et sur la planète. C'est pour ça qu'on fait quelque chose de différent à l'occasion du Vendredi fou. »

Depuis ses débuts en 1976, Decathlon a toujours cru en l'effet positif et vital de la pratique d'un sport sur la santé et le bien-être. Cette initiative est profondément ancrée dans les valeurs de la marque et fait écho à sa mission première : faire bouger l'humanité grâce à la magie du sport.

Le modèle d'affaires de Decathlon, fondé sur la durabilité, reconnaît que le sport ne devrait pas être pratiqué au détriment de la planète, une réflexion souvent mise de côté lors d'événements encourageant la surconsommation tels que le Vendredi fou. Avec ses opérations uniques, Decathlon s'assure d'offrir des prix raisonnables à l'année, et non uniquement pendant des soldes-éclairs comme le Vendredi fou.

Ce n'est pas la première fois que Decathlon prend position en faveur du bien commun. Par le passé, la marque a lancé des campagnes qui prônent l'inclusion et l'accessibilité dans les sports, tels que Symboles du possible , Stolen Discounts et Tous dehors .

À l'occasion du Vendredi fou, Decathlon encourage les gens à mettre les écrans de côté, à déconnecter, et à prendre le temps de bouger. À partir du 20 novembre, invitez [email protected] à l'activité sportive dans votre agenda en date du 29 novembre. Vous recevrez ensuite un lien pour vous inscrire au programme. Les personnes sélectionnées recevront un article de sport gratuit en guise de récompense.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur FaitesPlaceAuSport.ca.

