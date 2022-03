Mise en œuvre d'un moratoire sur tous les achats de titres russes de toute catégorie.

Début d'un processus de dessaisissement des placements en titres russes (l'exposition actuelle est négligeable).

S'engage à recourir à l'engagement auprès des sociétés exerçant des activités ou ayant des intérêts économiques en Russie pour les inciter à interrompre leurs affaires ou à y mettre fin.

TORONTO, le 7 mars 2022 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») prend au nom de ses investisseurs des mesures cadrant avec l'orientation de la communauté internationale pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie. En suspendant les achats de titres russes, en amorçant le processus de dessaisissement des placements existants et en exerçant des pressions par l'engagement auprès des sociétés, NEI se joint à d'autres pour envoyer un message clair : Les investisseurs responsables ne toléreront pas ces violations flagrantes du droit international. Nous sommes déterminés à faire cesser ce comportement déplorable en utilisant tous les outils à notre disposition.

« Nous condamnons l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe avec véhémence, a déclaré Bill Packham, président et chef de la direction de Patrimoine Aviso et Placements NEI. Il est impératif, dans l'intérêt des investisseurs qui abhorrent aussi cette attaque, que nous prenions des mesures qui montrent clairement que nous ne tolérerons pas les investissements dans les pays dont les gouvernements font preuve d'un mépris aussi flagrant à l'égard du droit international et des droits de la personne. »

« Partout, les investisseurs responsables ont été appelés à agir, a affirmé John Bai, vice-président principal et chef des placements à Patrimoine Aviso et Placements NEI. Notre décision de suspendre les achats et de nous dessaisir de placements existants n'a pas été prise à la légère, mais il ne fait aucun doute que c'est la bonne chose à faire. Nous croyons fermement que, grâce à ces mesures, nous remplissons notre mandat d'aider les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers et de leur donner les moyens de faire une différence positive dans le monde. »

Contexte de placement

L'exposition au marché des titres russes dans l'ensemble des fonds de NEI est négligeable, étant donné que nos sous-conseillers avaient déjà commencé à réduire ou à se défaire de ces placements avant l'invasion. En date du 3 mars 2022, NEI ne détenait aucun placement en titres de créance d'État ou en monnaie de la Russie, et les trois placements en actions dans notre Fonds des marchés émergents NEI représentaient moins de 1 % des titres ou 3,55 millions de dollars.

Depuis des années, NEI a dénoncé la guerre et le recours aux armes dans le cadre d'une politique de longue date qui exclut les sociétés qui tirent des revenus de contrats militaires qui violent le droit international humanitaire et, pour certains mandats, les sociétés qui tirent des revenus de contrats d'armes nucléaires et de la fabrication de systèmes d'armes légales et de composantes pour ces systèmes.

Décision de placement et fondements

L'équipe de placements et l'équipe des Services ESG de NEI ont convenu de ce qui suit :

Mettre en œuvre un moratoire immédiat sur l'achat de titres de créances d'État de la Russie et d'obligations ou d'actions émises par des sociétés domiciliées en Russie.

Donner aux sous-conseillers l'instruction de se départir des placements russes le plus tôt possible, reconnaissant que les restrictions de négociation sur les marchés financiers actuellement en place font en sorte qu'il est extrêmement difficile d'établir un échéancier pour la réalisation du processus.

aux sous-conseillers l'instruction de se départir des placements russes le plus tôt possible, reconnaissant que les restrictions de négociation sur les marchés financiers actuellement en place font en sorte qu'il est extrêmement difficile d'établir un échéancier pour la réalisation du processus. Par l'engagement, influencer les sociétés qui exercent des activités en Russie ou qui y ont d'autres intérêts économiques afin qu'elles s'alignent publiquement sur les efforts internationaux visant à maximiser les pressions économiques sur la Russie, notamment en interrompant leurs activités dans ce pays ou en y mettant fin.

Comme toujours, NEI a adopté une approche mesurée et réfléchie à l'égard de cette situation qui influe sur ses placements et sa position en tant que gestionnaire de placement responsable de premier ordre et, surtout, sur son devoir envers les investisseurs. NEI a tenu compte des objectifs et des résultats qu'elle cherche à atteindre au moyen des outils du programme d'actionnariat actif, plus particulièrement le dialogue avec les sociétés, les exclusions et le dessaisissement, et elle continue d'en tenir compte.

« Les sociétés ont réagi à l'invasion russe en adoptant des mesures décisives, fondées sur des principes et substantielles, a déclaré Jamie Bonham, directeur, Engagement auprès des sociétés, à NEI. Compte tenu de l'exposition relativement mineure de la plupart des investisseurs qui font des placements sur le marché des actifs russes directement et de la difficulté actuelle de s'en départir, notre incidence la plus importante sera peut-être de nous assurer que toutes les sociétés de notre portefeuille prennent des mesures aussi décisives. Que ce soit en mettant fin à des activités dans le pays ou en les interrompant ou en renonçant à des investissements et à des relations contractuelles, les actions concertées des entreprises revêtiront une importance capitale pour assurer le succès des sanctions internationales. »

NEI reconnaît que les situations complexes ayant des répercussions sur les marchés mondiaux doivent être examinées au cas par cas et qu'il n'y en aura jamais deux pareilles. Les principaux points sur lesquels se fonde la décision de NEI sur cette question sont les suivants :

Il s'agit d'un acte de guerre qui viole un ordre international fondé sur des règles (Charte des Nations Unies).

Les pays, les entreprises et les gestionnaires de placement se mobilisent activement et de façon concertée à l'échelle internationale.

Les sanctions mondiales et les restrictions sur les marchés financiers ont été rapides et elles continuent de s'accélérer.

À propos de Placements NEI

Placements NEI est un gestionnaire d'actifs canadien spécialisé dans l'investissement responsable qui gère plus de 11 milliards de dollars canadiens. Forte de plus de 30 ans d'expérience en tant que chef de file en matière d'investissement durable, NEI s'engage à offrir aux investisseurs canadiens une vaste gamme de solutions d'investissement responsable, lesquelles sont conseillées par des gestionnaires de portefeuille indépendants de partout dans le monde. La société assure une gestion active et rigoureuse de l'actif qui met l'accent sur les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Placements NEI gère et exploite également un programme exclusif d'actionnariat actif qui est reconnu comme un chef de file selon les Principes pour l'investissement responsable de l'ONU. Placements NEI est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est un fournisseur de premier plan de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Nous aidons des centaines d'institutions et de détaillants à obtenir un avantage concurrentiel grâce à notre offre exhaustive comprenant des services de courtier et d'assurance qui soutiennent des milliers de conseillers financiers partout au Canada. Notre gestionnaire d'actifs, Placements NEI, est un chef de file canadien dans le domaine des fonds et des portefeuilles d'investissement responsable. Notre société de courtage en ligne primée, Qtrade Investissement directMC, permet aux investisseurs autonomes de bâtir leur patrimoine en toute confiance. Services des correspondants d'Aviso offrent des services de garde de biens et de courtier chargé de compte aux gestionnaires de portefeuille, aux courtiers en placement, aux compagnies d'assurance, aux sociétés de fiducie et aux courtiers remisiers.

Avec un actif sous administration et gestion de plus de 100 milliards de dollars, Patrimoine Aviso est une organisation ambitieuse, soutenue par la force collective de ses propriétaires : les centrales de caisse de crédit, Co-operators/CUMIS et Desjardins. Pour en savoir plus, consultez le site aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez consulter le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et le rendement passé n'est pas garant du rendement futur.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. (« Desjardins ») et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisse de crédit provinciales (les « Caisses ») et au Groupe CUMIS limitée.

SOURCE NEI Investments

Renseignements: Luba Czyrsky, Gestionnaire principale, Médias sociaux et relations publiques, 647 522-6783, [email protected]