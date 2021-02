PREMIÈRE DOUBLE ACQUISITION POUR L'ENTREPRISE QUÉBÉCOISE MEDZY ET SA PHARMACIE NUMÉRIQUE AFFILIÉE

MONTRÉAL, le 25 févr. 2021 /CNW/ - Medzy, la principale plateforme de télépharmacie au Québec et sa pharmacie affiliée, Pharmacie Sonia Boutin inc., annoncent l'acquisition de la plateforme concurrente POSO+, et de sa pharmacie affiliée Pharmacie Martin Gilbert inc. Grâce à ces transactions, le nombre d'utilisateurs de la plateforme Medzy dépasse désormais la barre des 10 000.

Leader québécois de la télépharmacie

Pour Sonia Boutin, présidente cofondatrice de Medzy et pharmacienne propriétaire de la pharmacie qui porte son nom, l'acquisition de POSO+ consolide la position de leader de Medzy sur le marché québécois et s'inscrit dans sa vision d'offrir une solution québécoise de télépharmacie à l'ensemble de la population de la province. Fondée en 2019, Medzy est une plateforme web et mobile qui se distingue par sa technologie axée sur l'expérience utilisateur, la sécurité des données, et l'automatisation des opérations en pharmacie. À ce jour, l'entreprise a pu compter sur un investissement de près de 3 millions $ qui servira majoritairement à poursuivre le développement de la technologie, dont l'entreprise est propriétaire à 100%.

« Nous savons très bien qu'Amazon prépare son entrée dans l'industrie de la pharmacie au Canada et nous voulons être prêts en offrant une alternative québécoise supérieure, » a-t-elle déclaré.

Valeur ajoutée de la télépharmacie: l'accès au pharmacien

« En pharmacie, on attend que les clients viennent chez nous. C'est le client qui est responsable de ses renouvellements, de se rappeler de prendre ses médicaments, de faire les suivis avec son médecin pour ses prescriptions. Avec la technologie Medzy, on inverse cette approche en permettant aux pharmaciens de prendre en charge facilement ces activités pour le client, » précise Sonia Boutin.

« En automatisant les opérations de pharmacie, on redonne aux pharmaciens du temps précieux pour s'occuper de leurs clients. C'est là la vraie valeur ajoutée pour les clients: la prise en charge complète par nos pharmaciens, » ajoute Sonia Boutin.

À propos de Medzy

Fondée en 2019, Medzy s'est depuis imposée comme la principale plateforme de télépharmacie au Québec. L'entreprise, qui modernise et redéfinit complètement l'expérience traditionnelle en pharmacie, développe la technologie permettant aux pharmaciens affiliés de fournir des soins de santé personnalisés, efficaces et accessibles en tout temps. Sa vision est de réduire au maximum tous les inconvénients associés à la prise de médicaments, dans le but d'assurer la qualité de vie des clients de sa pharmacie affiliée. À partir de l'application mobile ou du site web de Medzy, les clients ont accès à une variété de services offerts par la pharmacie affiliée, notamment des consultations confidentielles avec des pharmaciens, un service d'urgence par téléphone 24/7, des alertes de renouvellement, l'emballage de médicaments par dose, et la livraison à domicile gratuite partout au Québec. Pour plus d'informations et pour télécharger l'application, visitez www.medzy.ca .

