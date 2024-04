MONTREAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - La Princesse choisit une marque de soins biologiques montréalaise et en devient l'ambassadrice

Elle sera l'invitée d'honneur de Derme&Co lors d'un gala au Ritz-Montréal où seront dévoilées les nouvelles formulations écologiques et durables de Nelly De Vuyst, des soins de la peau biologiques d'ici

Princesse Isabella Orsini De Ligne (Groupe CNW/Issime communications)

Invités d'honneur : La Princesse Isabella Orsini et le Prince Édouard de Ligne-La Trémoïlle

Date : Lundi 29 avril 2024

Heure : 19h30

Lieu : The Ritz-Carlton Montréal, 1228 Rue Sherbrooke O, Montréal

Note aux médias : Une allocution de la Princesse ainsi que du Président et Fondateur de Derme&Co., fabriquant des soins Nelly De Vuyst et distributeur à l'échelle mondiale aura lieu.

Liste des hôtels et spas internationaux qui seront présents : Four Seasons, Eau de Palm, Peninsula NY, Iberostar Grand Rose Hall Jamaica, Salamander Spa, Fern Spa, Half moon Resort Jamaica, Ritz Carlton's, Bardessono Hotel and Spa, Hyatt Phoenix Arizona, Sandals Spa, Chuan Spa Chicago, Langhan Chicago, Strom spa, Spa Diva, Curage spa

À propos de Nelly De Vuyst

Nelly De Vuyst est une ligne de soins de la peau haut de gamme, de formulation naturelle, biologique et respectueuse de l'environnement. Sa réputation de soins efficaces qui visent à traiter les différents besoins du microbiote cutané, fait de ses produits des alliés indispensables pour une peau éclatante et en bonne santé. Elle utilise des ingrédients soigneusement sélectionnés et des normes de qualité élevées pour assurer une efficacité et une durabilité inégalées. Les soins sont certifiés COSMOS ORGANIQUE garantissant la conformité des produits aux normes les plus élevées en matière de qualité et de respect de l'environnement.

