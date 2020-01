La prévention - le meilleur moyen de défense contre les épidémies de coronavirus et d'autres maladies

« Épauler nos clients dans le maintien d'installations saines et productives est au cœur de tout que nous faisons », a déclaré le président de Bunzl Canada, John Howlett. « Qu'ils soient confrontés à des défis uniques tels qu'une épidémie spécifique ou qu'ils s'efforcent de minimiser l'absentéisme pendant la saison du rhume et de la grippe ou simplement de maintenir un environnement sain pendant toute l'année, nous jouons un rôle essentiel dans la fourniture des produits les meilleurs de leur catégorie et la prestation de formations sur les techniques d'assainissement et de désinfection. »

Bunzl Canada offre une large gamme de produits d'entretien et d'hygiène, d'outils et d'équipement, de même qu'une gamme complète d'équipement de protection individuelle, tel que gants, masques, lunettes de protection, etc. L'entreprise soutient ses produits de pointe par la formation et l'éducation dans des établissements de soins de santé, les lieux à fort achalandage, les établissements d'enseignement et d'autres installations commerciales à la grandeur du pays. Elle a créé une page de ressources en réponse aux niveaux croissants d'inquiétude concernant d'éventuelles épidémies de coronavirus, où les clients peuvent accéder les informations fournies par les fabricants sur des produits spécifiques et leurs utilisations. Elle va également relancer sa série de webinaires sur la prévention des épidémies le 6 février 2020.

Outre son leadership en éducation et éclairé, Bunzl Canada possède une riche tradition d'innovation dans l'entretien et l'hygiène, notamment grâce à son système exclusif de désinfection électrostatique Clorox® Total 360MC et au système de surveillance numérique de l'état et de l'entretien des salles de toilettes WandaNEXTMC.

« S'approvisionner en produits et en technologies innovants est la pierre angulaire de notre entreprise », a déclaré la vice-présidente, Marketing et communications, Margo Hunnisett, chez Bunzl Canada. « Nous sommes constamment à la recherche de nouveaux moyens pour aider nos clients à améliorer l'efficacité de leurs programmes d'entretien, à préserver la santé de leurs employés et à protéger l'environnement. »

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) offre des produits et équipements d'entretien et d'hygiène, des emballages pour les secteurs alimentaire et du détail, des produits de sécurité et des fournitures industrielles qui permettent à plus de 45 000 entreprises canadiennes d'exercer au quotidien leurs activités de façon optimale. La compagnie permet à ses clients de bénéficier d'un approvisionnement à l'échelle mondiale, de produits novateurs à l'échelle nationale jumelés à un service de proximité et à une solide expertise dans une variété de catégories de produits. Bunzl Canada Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège social est à St-Louis, dans l'État du Missouri, est la plus importante division de Bunzl plc, un groupe de distribution et de sous-traitance international situé à Londres. Forte de ses 100 centres de distribution et plus à travers les É.-U., le Canada, le Mexique et les Caraïbes, Bunzl offre un large éventail de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux dépanneurs et à bien d'autres utilisateurs.

