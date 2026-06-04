AVIS DE CONVOCATION - TGV QUÉBEC-TORONTO : LE GOUVERNEMENT CANADIEN DOIT REFAIRE SES DEVOIRS

LONGUEUIL, QC, le 4 juin 2026 /CNW/ - Le mécontentement des milieux agricole et forestier quant au projet de train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto continue de nourrir les discussions. D'autant plus que les analyses qui ont mené au choix d'un TGV (comparativement à d'autres options) n'ont jamais été dévoilées.

Les répercussions permanentes du projet chez plusieurs milliers de propriétaires fonciers, combinées aux incertitudes entourant sa pertinence, ses coûts et ses avantages véritables en matière de mobilité, commandent davantage de rigueur et de transparence. Plusieurs experts du milieu universitaire remettent d'ailleurs en question les gains réels associés au TGV Québec-Toronto, alimentant ainsi le débat public quant à sa légitimité.

Dans ce contexte, l'Union des producteurs agricoles, ses fédérations régionales et spécialisées concernées, ainsi que la Fédération canadienne de l'agriculture et la Fédération de l'agriculture de l'Ontario, accompagnées de deux professeurs spécialisés en transport, présenteront l'ensemble de ces enjeux lors d'une conférence de presse.

Date : Lundi 8 juin, à 9 h 30

Lieu : Ferme Michel Désy & Fils

571, rang de la Rivière Bayonne-Nord

Berthierville (Québec) J0K 1A0

Une confirmation de votre participation serait appréciée : [email protected]

SOURCE Union des producteurs agricoles

Renseignements : Katy Pronovost, Chargée des relations de presse et des réseaux sociaux, [email protected] | 579 859-0755