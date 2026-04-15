OTTAWA, ON, le 15 avril 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, Jo-Anne Poirier a annoncé son intention de démissionner de son poste de présidente et chef de la direction de VON Canada d'ici la fin de cette année. Travaillant en étroite collaboration avec le conseil d'administration de VON Canada, Jo-Anne demeurera en poste jusqu'à ce qu'une nouvelle personne soit nommée au poste de président et chef de la direction et puisse pleinement assumer ce rôle.

Jo-Anne s'est jointe à VON Canada en 2014, après de nombreuses années comme leader dans les secteurs public et privé. Le fil conducteur des rôles de Jo-Anne, que ce soit comme chef du personnel ou membre ou présidente d'un conseil d'administration, a été d'assurer la prestation de services réactifs et innovants axés sur les personnes et basée sur une solide discipline d'affaires, tout en soutenant et favorisant les réalisations des personnes qu'elle dirige.

Tout en honorant la réputation de VON en tant qu'organisation fondatrice des soins à domicile et en milieu communautaire au Canada, Jo-Anne s'est aussi concentrée sur l'instauration de changements visant à assurer la perpétuation de l'héritage de l'organisation. Elle a soutenu la modernisation de la prestation des soins de VON, l'introduction de nouvelles offres de services et le renforcement des pratiques professionnelles et de sécurité. Elle a dirigé l'optimisation des structures organisationnelles de VON ; a renforcé sa reddition de comptes envers les clients, les familles et les bailleurs de fonds; a amélioré le bilan de l'organisation; et elle s'est jointe à d'autres fournisseurs pour mieux faire connaître les avantages humains et systémiques d'un solide secteur des soins à domicile et en milieu communautaire.

« Jo-Anne a dirigé notre organisation avec un engagement, une compassion, un pragmatisme et une ténacité remarquables pendant plus d'une douzaine d'années », a déclaré Monique Porlier, présidente du conseil d'administration de VON Canada. « Sous la direction de Jo-Anne, ce ne sont pas seulement les revenus de VON qui ont augmenté, mais aussi son impact. Cette croissance a permis à VON de répondre aux besoins croissants d'un plus grand nombre de personnes, d'innover dans nos soins et dans la prestation des services, et de réinvestir dans les employés qui sont au cœur des soins à domicile et communautaires. Ces gains d'efficacité nous ont permis d'en faire plus avec les sommes que nos bailleurs de fonds consacrent aux soins de santé. Notre conseil d'administration est sincèrement reconnaissant pour tout ce que Jo-Anne a accompli pour cette importante organisation. Nous sommes également reconnaissants de l'engagement de Jo-Anne à assurer une transition en douceur du leadership. Nous savons qu'elle continuera de contribuer à de nombreux conseils d'administration et autres initiatives -- elle a encore beaucoup d'énergie à offrir. »

« Être présidente et chef de la direction de VON a été un honneur incroyable », a déclaré Jo-Anne Poirier. « J'ai travaillé avec une équipe de professionnels extraordinaires, tant des employés que des bénévoles. Je me souviendrai de chaque visite personnelle chez nos clients. Du jeune garçon avec des besoins congénitaux speciaux, qui a pu vivre et grandir avec sa famille. De la mère recevant des soins contre le cancer à la maison, toujours au coeur de sa propre vie familiale. De la femme de 95 ans qui mène une vie pleine et en sécurité à la maison, là où elle veut être, grâce aux soutiens à domicile et aux programmes sociaux hors domicile de VON. Tant de vies, et tellement d'histoires. Ce qui m'a soutenu tout au long, c'est le professionnalisme et les soins apportés par nos effectifs de plus de 10 000 employés et bénévoles. Et ce qui m'a empêché de dormir la nuit, c'est le puissant désir et la volonté de faire en sorte que les soins à domicile et en milieu communautaire soient compris, respectés et valorisés par le public et les décideurs et qu'ils soient considérés comme essentiels tant pour le système de santé que pour la qualité de vie. »

Fondée en 1897, VON était à l'avant-garde de la prestation de soins de santé et communautaires dans toutes les régions du Canada, bien avant l'existence des soins de santé publics. Ses infirmières et bénévoles offraient des soins de santé à domicile, dans les rues des villes, en milieu rural et dans les régions pionnières canadiennes. Ces personnes ont établi des hôpitaux de campagne, sont intervenues pendant de grandes crises et ont participé aux deux guerres mondiales. Et depuis ce temps, où qu'elles soient, elles restent concentrées sur l'amélioration de la santé, de l'autonomie et de la qualité de vie de ceux et celles qu'elles servent. Aujourd'hui, VON est l'organisme de bienfaisance offrant des soins à domicile et en milieu communautaire le plus ancien au Canada, qui assure la prestation de soins à plus de 10 000 clients chaque jour à travers l'Ontario et la Nouvelle-Écosse.

Prochaine étape

Les services de la firme de recrutement de cadres Boyden ont été retenus au moyen d'un processus concurrentiel pour soutenir le conseil d'administration de VON dans le recrutement de son nouveau dirigeant. Les questions peuvent être adressées à Collin Ritch ([email protected]) ou à Mike Naufal ([email protected]).

Le conseil d'administration et l'équipe de direction de VON, ainsi que Jo-Anne, tout en soutenant les travaux de transition, resteront concentrés sur la réalisation de la mission de VON et de son plan stratégique 2025-2030.

SOURCE Victorian Order of Nurses for Canada

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