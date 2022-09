La présidente du comité exécutif réagit au dépôt des rôles d'évaluation foncière 2023-2024-2025 de l'agglomération de Montréal

MONTRÉAL, le 14 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À la suite du dépôt des nouveaux rôles d'évaluation foncière pour les années 2023-2024-2025, la présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et responsable des finances, Dominique Ollivier, a présenté la réaction de l'administration montréalaise.

Tel que prévu par la Loi sur la fiscalité municipale, le Service de l'évaluation foncière a réalisé et déposé les rôles d'évaluation foncière 2023-2024-2025 pour les 16 villes liées et les 19 arrondissements de l'agglomération de Montréal. Notons que cet exercice est réalisé par un évaluateur en chef indépendant des instances politiques, soit M. Bernard Côté et son équipe. Le rôle d'évaluation foncière permet de dresser un portrait de l'inventaire des immeubles situés sur le territoire de l'agglomération. Il donne également les renseignements nécessaires aux fins de la taxation foncière municipale et scolaire.

Sans surprise, le marché immobilier a été très dynamique et a affiché une forte progression au cours des trois dernières années. La variation moyenne de l'ensemble des villes de l'agglomération est de l'ordre de 32,4 %. Les villes de Montréal-Est (52,5 %), Senneville (45,9 %) et Dollard-des-Ormeaux (45,1%) affichent les plus fortes hausses.

À Montréal, la valeur des propriétés est en moyenne 31,4 % plus élevée par rapport au rôle précédent. Ce sont les arrondissements de Lachine (42,6 %) et de Pierrefonds-Roxboro (40,8 %) qui connaissent les hausses les plus importantes. À l'exception de Ville-Marie, tous les autres arrondissements affichent une hausse de valeurs se situant entre 30 % et 40 %. La valeur totale des 502 789 unités d'évaluation inscrites à ce rôle atteint 526,3G $. Cela représente une croissance de l'assiette fiscale de 141,8 G$ depuis le dépôt des rôles 2020-2021-2022.

« Je tiens à rassurer la population montréalaise. Assister à une augmentation significative de la valeur foncière des immeubles d'environ 32 % ne signifie pas que les taxes foncières augmenteront de 32 %. Comme à chaque nouveau rôle foncier, la Ville ajustera son taux de taxation à la baisse pour que le compte de taxes des Montréalaises et des Montréalais se rapproche de celui des années précédentes. Les détails seront connus lors de la publication du budget, d'ici la fin de l'année. Les revenus de la Ville demeureront ainsi sensiblement les mêmes et les propriétaires montréalais ne seront pas soumis à une pression financière additionnelle », a déclaré Dominique Ollivier.

Rappelons qu'en juin, l'administration municipale a donné le coup d'envoi d'une démarche novatrice visant à diversifier les revenus perçus par la Ville. Cet automne, la Ville de Montréal organisera un forum sur la fiscalité montréalaise. Ce forum se concentrera sur l'agglomération montréalaise et visera à générer des pistes de solution en matière d'équité fiscale et territoriale dans un contexte de contraintes budgétaires et de responsabilités financières accrues de la métropole.

Par la suite, le Sommet sur la fiscalité municipale de demain, qui aura lieu au printemps, réunira tous les acteurs du milieu municipal québécois. Il aura pour objectif d'identifier des pistes de solution concrètes pour développer de nouvelles sources récurrentes de revenus et de meilleures approches fiscales.

Rappelons également que, le mois dernier, dans le cadre des demandes électorales de la Ville de Montréal, la mairesse Valérie Plante a demandé aux partis provinciaux de s'engager à établir un meilleur équilibre fiscal entre le gouvernement du Québec et les municipalités.

« La bonne performance du marché immobilier démontre la vitalité économique enviable de Montréal. Mais la hausse du prix des résidences vient également avec son lot de préoccupations pour nos populations les plus vulnérables. Pour y répondre, notre administration a fait de l'habitation une priorité, et nous multiplions les actions pour que Montréal demeure une métropole abordable. Notre Chantier Montréal abordable est d'ailleurs bien en marche et notre Règlement pour une métropole mixte nous permet d'assurer la construction de logements sociaux, abordables et familiaux. Nous continuerons d'assurer le développement inclusif, abordable et exemplaire de Montréal », a conclu Dominique Ollivier.

Les rôles d'évaluation foncière 2023-2024-2025 sont disponibles pour consultation en ligne sur montreal.ca .

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Renseignements: Marikym Gaudreault, Attachée de presse du comité exécutif, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, 438 925-0884, [email protected] ; Renseignements : Gonzalo Nunez, Relationniste, Division des relations de presse, Ville de Montréal, [email protected]