SHANGHAI, le 20 avril 2026 /CNW/ - Covation Biomaterials LLC (« CovationBio® »), une entreprise spécialisée dans les biomatériaux et dotée d'une technologie de pointe dans le secteur des matériaux d'origine biologique, a annoncé aujourd'hui que la construction de sa première usine commerciale dédiée à la plateforme de produits C4, comprenant le bioTHF et le polytétraméthylène éther glycol d'origine biologique (« PTMEG »), s'est achevée en avril 2026. De plus, CovationBio lance maintenant officiellement la marque Xatryx® pour le portefeuille de nouveaux produits bioPTMEG non alimentaires qui seront produits à l'usine.

Ce jalon marque une étape importante dans la défossilisation de la production de matériaux, renforçant ainsi l'engagement de l'entreprise à fournir des solutions de haute performance à base d'énergies renouvelables sur le marché mondial.

L'installation C4 est située à Qidong, dans la province du Jiangsu, en Chine. Il utilise une technologie de procédé innovante et inédite développée par CovationBio. Avec un investissement total de 10 milliards de yuans, l'usine sera construite en trois phases et devrait atteindre une capacité totale de 500 000 tonnes par an de matériaux biosourcés. La première phase, qui est maintenant terminée mécaniquement, a une capacité de production commerciale de 50 000 tonnes par an pour le bioTHF et le bioPTMEG. La production commerciale devrait commencer dans la deuxième moitié de 2026.

Feifeng You, président de CovationBio, a commenté :

« Le nom Xatryx® témoigne de notre volonté inébranlable d'explorer sans relâche afin de développer des procédés et des produits hautement performants qui contribuent à la décarbonisation de l'industrie des matériaux. En tant que composante de base importante, les produits Xatryx® offrent de nombreuses possibilités d'améliorer la qualité de vie tout en prenant bien soin de notre planète. Pour ce faire, nous tirons parti d'un sous-produit agricole abondant, non alimentaire et directement converti en matière première chimique, que notre technologie ThermoChemical avancée utilise pour créer des produits Xatryx®. »

Une alternative durable au PTMEG d'origine fossile qui n'entre pas en concurrence avec les ressources alimentaires

En tant que matériau biologique de deuxième génération, le bioPTMEG de Xatryx® remplace le PTMEG de source fossile. Il aide les clients à réduire leur dépendance aux matériaux non renouvelables tout en maintenant la haute performance de nos applications de matériaux en aval comme le spandex, les polyuréthanes et les élastomères thermoplastiques.

Voici les principaux avantages en matière de durabilité de Xatryx® bioPTMEG :

Réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux entreprises établies dans des combustibles fossiles ;

Produit d'origine biologique fabriqué à partir de ressources renouvelables chaque année ; - matières premières d'origine biologique de deuxième génération, telles que les épis de maïs, qui n'entrent pas en concurrence avec les principales sources alimentaires ;

Réduction de la dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles non renouvelables ;

Rendement à l'arrivée pour permettre aux clients en aval de passer aux matières premières biologiques sans changement de processus.

Présence au CHINAPLAS 2026

Alignés sur le thème CHINAPLAS de cette année, « Transformation - Collaboration - Durabilité », les membres de l'équipe CovationBio® sont prêts à partager davantage sur la façon dont les produits Xatryx® peuvent s'intégrer aux matériaux en aval et faire progresser les stratégies de durabilité avec les partenaires de la chaîne de valeur. Les visiteurs sont invités à rencontrer l'équipe et à en apprendre davantage dans le hall 1.2, stand F77. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, veuillez communiquer avec : [email protected]

Avis de non-responsabilité : Les énoncés ci-dessus concernant l'analyse du cycle de vie (ACV) du produit et la performance du produit sont basés sur des études et des essais réalisés par Covation Biomaterials LLC.

À propos de CovationBio®

Fondée en 2022 et située à Newark, dans le Delaware, Covation Biomaterials LLC est une entreprise spécialisée dans les biomatériaux qui dispose d'une technologie de pointe dans le secteur des matériaux d'origine biologique et propose une gamme de solutions durables et hautement performantes. L'entreprise CovationBio® s'appuie sur son riche héritage d'innovations scientifiques révolutionnaires de DuPont et continue d'offrir des solutions novatrices à grande échelle dans de nombreux secteurs d'activité, y compris les vêtements, la moquette et les chaussures. Grâce à des gammes de produits comme le polymère Sorona® et d'autres matériaux biologiques, la mission de CovationBio est de fournir des éléments de base qui permettent aux clients de fournir des produits biologiques accessibles à tous. Covation, Covation Biomaterials, Xatryx® et Sorona® sont des marques de commerce de Covation Biomaterials LLC ou de ses sociétés affiliées. Pour en savoir plus, visitez CovationBio.com et suivez-nous sur WeChat, LinkedIn, Instagram et Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2960334/Weixin_Image_20260420172652.jpg

SOURCE Covation Biomaterials

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