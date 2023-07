La première stratégie de données sur le cancer du Canada vise à transformer les soins en comblant des lacunes dans les données

La Société canadienne du cancer et le Partenariat canadien contre le cancer présentent une stratégie axée sur l'action collective pour améliorer les données sur le cancer au Canada

TORONTO, ON, le 18 juill. 2023 /CNW/ - Une nouvelle stratégie dévoilée aujourd'hui par la Société canadienne du cancer (SCC) et le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) entend répondre au besoin urgent de combler des lacunes dans les données au Canada. La Stratégie pancanadienne de données sur le cancer est la première stratégie au pays à mettre l'accent sur les défis liés à ces données.

La stratégie est déployée au lendemain de la pandémie de COVID-19, qui a fait ressortir d'importants problèmes liés aux données sur la santé au pays, et quelques mois après que le gouvernement du Canada a demandé aux provinces et aux territoires d'adopter des normes et des politiques communes en ce qui a trait à ces données.

Dans l'intention de rendre les soins contre le cancer plus équitables et d'en améliorer les résultats, la Stratégie pancanadienne de données sur le cancer présente un cadre pour orienter les efforts visant à bonifier la collecte, l'intégration et l'utilisation de ces données. En outre, trois priorités axées sur l'action et les investissements ont été établies :

Améliorer l'efficacité, la rapidité et la qualité de la saisie des données et de l'accès aux données

Renforcer le recoupement avec les données actuelles

Combler les lacunes dans la collecte et la disponibilité des données actuelles

« Les données fournissent des informations essentielles qui contribuent à orienter la recherche sur le cancer, à définir la prestation d'initiatives liées à la prévention, au dépistage, au diagnostic, au traitement et aux services, ainsi qu'à éclairer les politiques qui ont une incidence sur la santé des Canadiens, indique Stuart Edmonds, Ph. D., vice-président principal, Mission, recherche et défense de l'intérêt public à la SCC. Étant donné l'impact considérable que les données ont sur les expériences et les résultats en matière de cancer pour les personnes aux prises avec la maladie, nous avons intégré les points de vue des patients et des proches aidants dans l'ensemble de la stratégie. »

Pour élaborer une stratégie de données sur le cancer permettant de relever ces défis, la SCC et le Partenariat ont collaboré avec divers partenaires, notamment : des agences et des programmes provinciaux et territoriaux de lutte contre le cancer; des organismes de soins de santé; des partenaires des Premières nations, Inuits et Métis; des chercheurs; des décideurs, et des personnes ayant vécu une expérience de cancer. Il en a résulté une stratégie réalisable et reflétant les besoins de l'ensemble de la communauté du cancer.

La stratégie de données sur le cancer s'inscrit dans le prolongement de la Stratégie pancanadienne de données sur la santé , une initiative coordonnée par l'Agence de la santé publique du Canada. Elle tient également compte des circonstances, des obstacles et des besoins propres à l'écosystème des soins liés au cancer et soutient les efforts visant à atteindre la souveraineté des données des Premières Nations, Inuits et Métis.

« La réalisation des objectifs définis dans la présente stratégie sera le fruit d'un travail d'équipe, souligne le Dr Craig Earle, PDG du Partenariat. Nous appelons les administrateurs du secteur de la santé, les chercheurs, les établissements universitaires ainsi que les décideurs fédéraux, provinciaux et territoriaux à adopter cette stratégie et ses priorités, afin de contribuer à la création d'un écosystème de données sur le cancer plus cohérent, qui profitera à toutes les personnes au Canada et qui sera en mesure de répondre aux défis à venir. »

Apprenez-en plus sur la Stratégie pancanadienne de données sur le cancer en visitant le site

https://www.partnershipagainstcancer.ca/fr/about-us/corporate-resources-publications/pan-canadian-cancer-data-strategy/].

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. En tant que voix des personnes qui ont le cancer à cœur, nous travaillons de concert avec les gouvernements pour créer une société en meilleure santé. Aucun autre organisme ne fait ce que nous faisons pour faire en sorte d'améliorer des vies aujourd'hui et de transformer l'avenir du cancer à jamais.

Ensemble, agissons contre le cancer. Appelez-nous au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

À propos du Partenariat canadien contre le c ancer

En tant que coordonnateur de la Stratégie canadienne de lutte contre le cancer (la Stratégie), le Partenariat canadien contre le cancer (le Partenariat) travaille de concert avec les ministères provinciaux, territoriaux et fédéral de la Santé et leurs programmes sur le cancer, des dirigeants et des experts du système de soins de santé et des personnes atteintes de cancer d'un bout à l'autre du Canada pour mettre en œuvre la Stratégie et améliorer les résultats liés au cancer pour l'ensemble de la population du pays. Pour en savoir plus, visitez le site www.partnershipagainstcancer.ca.

SOURCE Partenariat canadien contre le cancer

Renseignements: veuillez communiquer avec : Rogelio Velez, Spécialiste, Communications sur la recherche, Société canadienne du cancer, [email protected], 647 829-8438; Jocelyn Healey, Responsable des projets numériques, Partenariat canadien contre le cancer, [email protected]