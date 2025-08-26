Où la thermothérapie et les connexions humaines se rencontrent pour devenir un nouveau rituel urbain

MONTRÉAL, le 26 août 2025 /CNW/ - Dès le 20 septembre prochain, Montréal accueillera RECESS, la toute première station thermale sociale au Québec. Située sur la rue Young, au cœur de Griffintown, RECESS proposera une expérience unique alliant thermothérapie, socialisation et art immersif.



Dans un contexte où le travail hybride accentue la solitude et l'isolement, les professionnels recherchent des moyens de prendre soin de leur santé physique et mentale tout en favorisant des moments de connexion humaine.

« Nous voulions créer un espace où l'on peut véritablement se reconnecter à soi-même et aux autres. RECESS, c'est cette pause où l'on se recentre sur l'essentiel : le corps, l'esprit et la communauté », explique Adam Simms, cofondateur de RECESS.



« Inspirée des traditions scandinaves, où le sauna était un lieu de discussion et de rassemblement, RECESS réinvente ce rituel ancestral pour l'adapter à la vie urbaine contemporaine », ajoute Marilyne Gagné, cofondatrice de RECESS.

Une expérience unique à Montréal

Sur place, les visiteurs vivront un parcours guidé de 75 minutes comprenant :

Un sauna de type colis é e pouvant accueillir 50 personnes,

pouvant accueillir 50 personnes, Un bain froid de 22 pieds pouvant accueillir 15 plongeurs à la fois,

pouvant accueillir 15 plongeurs à la fois, Un lounge immersif avec art visuel et musique énergisante ,

avec art visuel et , Le tout enveloppé par les effluves raffinés d'Aesop, intégrés à l'expérience sensorielle.

Chaque session est limitée à 50 participants, garantissant une atmosphère intime, conviviale et propice aux discussions.

Afin d'offrir une expérience optimale et sécuritaire, Dr Marc-Antoine Rivard, associé médical et instructeur certifié Wim Hof, supervise le volet santé et performance lié aux protocoles thermaux. Chloé Daigle, associée marketing et co-fondatrice de Startop Podcast, s'assure quant à elle du rayonnement de RECESS dans la communauté.

Les cofondateurs

Adam Simms, passionné par le bien-être et le design, est un entrepreneur ayant contribué à la création et au développement de logiciels à succès tels que Lightspeed et Trello. Il combine innovation, expérience utilisateur et sens du design pour concevoir des concepts uniques et marquants.

Marilyne Gagné, experte en culture d'entreprise et en santé, est la fondatrice du réseau Dermapure, qui regroupe 75 cliniques de dermatologie esthétique à travers le Canada. Elle apporte au projet son savoir-faire en gestion, bien-être et développement de réseaux à grande échelle.

Ensemble, ils allient expertise technologique, sens du design, leadership et vision stratégique pour faire de RECESS un concept novateur de thermothérapie sociale. Leur ambition : créer un lieu où les gens peuvent se ressourcer physiquement et mentalement de façon efficace, avec l'objectif de développer plusieurs stations RECESS au Canada, puis d'étendre le concept à l'international, notamment dans les pays d'Europe.

Informations pratiques :

Ouverture officielle au public : le 20 septembre 2025

le 20 septembre 2025 Lieu : 217, rue Young, Griffintown, Montréal

217, rue Young, Griffintown, Montréal Capacité : 50 personnes par session

50 personnes par session Privatisation disponible : groupes de 10 à 50 participants

À propos de RECESS :

RECESS réinvente le bien-être urbain. Première station thermale sociale de Montréal, elle propose une expérience innovante, accessible et conçue pour devenir un rituel fréquent. Sur place: sauna social, bain froid, art immersif et musique se combinent pour créer un moment de ressourcement complet. Ici, on ne vient pas seulement récupérer : on vient se reconnecter avec soi-même et avec les autres, partager et profiter des circuits conçus pour optimiser la santé physique et mentale. Chaque détail, des parfums raffinés d'Aesop aux protocoles supervisés par des experts, est pensé pour offrir une expérience sensorielle, immersive et inspirante. Fondé par Adam Simms et Marilyne Gagné, RECESS a pour ambition de devenir le wellness club du futur dans les quartiers branchés des métropoles, avec un regard tourné vers l'international, notamment les pays d'Europe. Découvrez l'expérience et rejoignez notre communauté à : recessthermalstation.com.

