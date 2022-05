LA PREMIÈRE NORD-AMÉRICAINE DE LA BIOGRAPHIE IMMERSIVE « FRIDA KAHLO, LA VIE D'UNE ICÔNE » AURA LIEU LE 10 JUIN 2022 À MONTRÉAL, À ARSENAL ART CONTEMPORAIN MONTRÉAL

LES BILLETS SERONT EN VENTE LE CINCO DE MAYO - 5 MAI 2022

MONTRÉAL, le 4 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Frida Kahlo Corporation, Layers of Reality et le Primo Entertainment Group ont annoncé aujourd'hui que « Frida Kahlo, la vie d'une icône », la seule exposition mondiale officielle consacrée à l'artiste, sera présentée pour la première fois en Amérique du Nord à Montréal et inaugurée le 10 juin 2022 à Arsenal art contemporain Montréal. Le prix des billets, qui seront mis en vente le 5 mai 2022, commence à 34,99 $ pour les adultes (avant taxes et frais), avec des réductions pour les étudiants, les enfants et les familles. Ils pourront être achetés au www.fridakahlomontreal.com .

« Frida Kahlo, la vie d'une icône » est une cocréation de la Frida Kahlo Corporation et de Layers of Reality, le célèbre centre d'arts numériques espagnol. Cette exposition biographique de l'artiste, véritablement immersive, utilise sept espaces de transformation différents permettant d'entrer dans la vie et l'œuvre de l'artiste mexicaine qui, au XXIe siècle, reste plus pertinente que jamais.

Cette exposition retraçant l'histoire de Frida Kahlo, l'une des artistes les plus influentes de l'histoire, présente une combinaison immersive unique d'art numérique, de photographies historiques, de projections et d'installations accompagnées d'expériences de réalité virtuelle qui reproduisent les moments les plus significatifs de sa vie et de ses œuvres les plus marquantes. Après un succès sans précédent en Espagne, l'exposition fera une tournée aux États-Unis et s'arrêtera à Montréal, la seule ville canadienne où elle sera présentée, avant de poursuivre sa route vers l'Amérique latine. L'exposition est produite en Amérique du Nord par Primo Entertainment, une entreprise de Miami.

À PROPOS DE LAYERS OF REALITY (LOR)

LOR fait le lien entre la technologie, le contenu et l'expérience utilisateur, le tout géré par une équipe créative de premier plan maîtrisant parfaitement les technologies audiovisuelles et l'expérience de réalité virtuelle qu'elles permettent.

À PROPOS DE LA FRIDA KAHLO CORPORATION

La Frida Kahlo Corporation est le fournisseur mondial des produits et services de la marque FRIDA KAHLO. Sa mission est d'éduquer, de partager et de préserver l'art, l'image et l'héritage de Frida Kahlo. Elle verse également une partie des sommes reçues à des organisations caritatives communautaires méritantes qui s'engagent quotidiennement à améliorer la vie des femmes et des enfants.

À PROPOS DE PRIMO ENTERTAINMENT

Primo Entertainment est une leader de l'industrie du divertissement aux États-Unis et en Amérique latine, qui travaille avec les artistes les plus importants et avec les formats et les types d'expositions les plus reconnus dans le monde. Primo Entertainment se compose de deux divisions : la promotion et la production de concerts, et les expositions internationales. Primo Entertainment s'attache à garantir la qualité artistique et le respect rigoureux des œuvres, pour faire de ses spectacles et expositions une expérience unique. Pour plus d'informations, visitez le www.primo-entertainment.com .

SOURCE Frida Kahlo Montreal

Renseignements: Pour de plus amples informations, les demandes de renseignements des médias et les possibilités de réaliser des interviews (disponibles en français, en anglais et en espagnol), veuillez communiquer avec : [email protected]