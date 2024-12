WATSON LAKE, YT, le 6 déc. 2024 /CNW/ - Des membres de la Première Nation de Liard emménageront bientôt dans leur nouveau chez-soi, après l'achèvement de 15 logements abordables à Two Mile, à environ 12 km au nord-ouest de Watson Lake.

Les habitations ont été construites par l'entreprise First Kaska Construction Limited Partnership, qui est détenue et exploitée par la Première Nation de Liard. Il s'agit des 15 premiers logements construits par Heartland Timber Homes, son usine de construction résidentielle en bois.

First Kaska a acheté Heartland Timber Homes en 2022 grâce à un financement de 2,9 millions de dollars de l'Agence canadienne de développement économique du Nord. Heartland Timber Homes conçoit et crée des habitations en bois massif et les expédie pour qu'elles soient assemblées sur place. Dans le cadre de l'achat, un programme de formation a été élaboré pour soutenir l'usine de fabrication et l'assemblage des logements. Plus de 50 emplois ont été créés.

Le financement fourni pour les habitations est le suivant :

5,55 millions de dollars du gouvernement fédéral par l'entremise de l'Initiative pour la création rapide de logements;

1,38 million de dollars de la Première Nation de Liard.

« Pour le gouvernement canadien, aucune relation n'est plus importante que celle qu'il entretient avec les peuples autochtones. Ces logements abordables neufs dans la réserve de la Première Nation de Liard donneront à leurs occupants l'occasion de vivre dans leur communauté, près de leur famille et selon leurs traditions et leur culture. De plus, ces habitations constituent un jalon important : ce sont les 15 premières à être construites grâce à Heartland Timber Homes, qui offre de la formation et des emplois dans la collectivité. » - Brendan Hanley, député fédéral du Yukon, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Pour s'attaquer à la crise du logement et renforcer l'économie du Yukon et du Nord, il est essentiel de trouver des solutions communautaires novatrices. Notre gouvernement est déterminé à travailler avec les communautés et les partenaires autochtones pour créer des emplois, accroître la disponibilité des logements et contribuer à des économies plus résilientes, maintenant et pour les générations à venir. » - L'honorable Dan Vandal, ministre des Affaires du Nord et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies et de l'Agence canadienne de développement économique du Nord

« Nos aînés sont les gardiens de notre culture et de notre histoire, et ce complexe témoigne de notre profond respect que nous leur portons. Il représente également la guérison du passé et l'espoir pour l'avenir, alors que nous travaillons à créer des espaces qui permettent à notre communauté de devenir plus forte ensemble. Nous remercions Services aux Autochtones Canada, la Société canadienne d'hypothèques et de logement et la Société d'habitation du Yukon pour leur partenariat et leur soutien dans la réalisation de cette vision. » - Stephen Charlie, chef de la Première Nation de Liard

L' Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada . La SNL est un plan de plus de 115 milliards de dollars qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi. Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

En septembre 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 57,57 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 156 000 logements et la réparation de plus de 297 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

L'ICRL est administrée par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) dans le cadre de la SNL. Elle fournit du financement pour faciliter la construction rapide de logements et l'acquisition d'immeubles existants en vue de leur remise en état ou de leur conversion en ensembles de logements abordables permanents. Dans le cadre de la troisième phase de l'ICRL, lancée en 2022, le gouvernement fédéral a augmenté son investissement de 1,5 milliard de dollars. L'enveloppe budgétaire totale du programme est ainsi portée à 4 milliards de dollars pour soutenir les personnes qui ont les plus grands besoins au pays. Le financement supplémentaire pour la troisième phase de l'ICRL est divisé en deux volets : le volet des projets (1 milliard de dollars) et le volet des villes (500 millions de dollars).

Grâce à la troisième phase, on s'attend à ce que plus de 4 500 logements soient créés, dont près de la moitié seront pour les femmes et un tiers seront pour les Autochtones. On prévoit un nombre total de plus de 15 500 logements construits grâce au soutien de l'ICRL.

L'ICRL utilise une approche du logement axée sur les droits de la personne. Elle aide des personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que d'autres personnes vulnérables ciblées par la SNL : les femmes et les enfants fuyant une situation de violence familiale, les personnes âgées, les jeunes adultes, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les membres de la communauté 2ELGBTQI+, les groupes racisés, ainsi que les personnes nouvellement immigrées ou réfugiées.

La Première Nation de Liard est la plus grande Première Nation du Yukon et l'une des quatre Premières Nations Kaska. Sa population habite dans une vaste région du sud-est du Yukon et du nord de la Colombie-Britannique. Elle vit principalement dans les villes actuelles de Watson Lake et de Lower Post , en Colombie-Britannique, et aux alentours de celles-ci.

et l'une des quatre Premières Nations Kaska. Sa population habite dans une vaste région du sud-est du et du nord de la Colombie-Britannique. Elle vit principalement dans les villes actuelles de et de , en Colombie-Britannique, et aux alentours de celles-ci. Le financement pour l'achat de Heartland Timber Homes a été versé dans le cadre du Programme de possibilités économiques pour les Autochtones du Nord (Développement de l'entrepreneuriat et des entreprises) de l'Agence canadienne de développement économique du Nord (CanNor).

CanNor a soutenu la création de l'entreprise, la formation de la main-d'œuvre et la première phase de la construction résidentielle dans le cadre de son programme Inclusion diversifiée et évolution économique dans le Nord.

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

La SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins.

puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Pour en savoir plus sur les programmes de CanNor, consultez le site www.cannor.gc.ca.

