ESSIPIT, QC, le 9 déc. 2025 /CNW/ - Le Conseil de la Première Nation des Innus Essipit s'oppose fermement à toute activité d'exploration minière sur le territoire visé par son projet d'aire protégée Essipiunnu-Meshkanau. De plus, tout projet d'exploration minière dans les autres secteurs du Nitassinan, devra obtenir obligatoirement le consentement de notre Première Nation.

Réseau d'aires protégées et territoires fauniques structurés sur le Nitassinan d'Essipit (Groupe CNW/Conseil de la Première Nation des Innus ESSIPIT)

Nous réaffirmons toutefois notre volonté de maintenir l'équilibre entre le développement et la protection du territoire et de la biodiversité. Nous exigeons ainsi à tous promoteurs et acteurs œuvrant dans le domaine minier à venir rencontrer de notre Première Nation avant de désigner un droit exclusif d'exploration (anciennement claims) sur Nitassinan ou avant de commencer tout projet nécessitant l'obtention de notre consentement.

Tout promoteur minier tire avantage à venir chercher notre apport dans l'identification de zones propices à la recherche de substances minérales, soit des zones exemptes de sites d'intérêts pour nos pratiques innu-aitun et d'initiatives de conservation de notre Première Nation.

Nous tenons d'ailleurs à saluer les promoteurs miniers qui se sont déjà engagés à respecter cette démarche. Nous avons amorcé avec eux un travail collaboratif et respectueux qui mènera à des précédents importants dans le domaine de l'exploration minière ainsi que dans le développement efficient du Nitassinan.

Nous nous attendons également à ce que le Ministère des Ressources naturelles et des Forêt, le Minitère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs ainsi que le gouvernement du Québec dans son ensemble collaborent, en tout temps, afin d'assurer une cohérence entre les engagements de protection du territoire et les activités d'exploration et de promotion du potentiel de ses ressources minérales. Cela inclut la considération pleine et entière des peuples autochtones et le respect de nos droits et de nos cultures dans le développement et la conservation de nos territoires et leurs ressources.

Essipiunnu-Meshkanau

Le 29 novembre 2023, nous annonçions publiquement notre projet d'aire protégée, cette initiative joue un rôle central dans le développement équilibré de Nitassinan. Essipiunnu-Meshkanau est un projet de gouvernance autochtone qui vise à protéger des lieux de pratique et d'occupation innus ainsi que des espèces culturellement importantes pour notre Première Nation. Il crée un réseau d'habitats connectés et protégés au bénéfice des Essipiunnuat, de la biodiversité et d'espèces à statut. Il couvre notamment une partie de l'aire de répartition du caribou forestier du Pipmuacan.

De surcroît, Essipiunnu-Meshkanau contribue aux cibles internationales, nationales et provinciales de conservation de 30 % d'ici 2030 puisqu'il permet notamment de connecter entre eux les habitats vitaux de plusieurs espèces menacées et vulnérables ainsi que d'augmenter l'efficacité écologique du réseau d'aires protégées du Québec. L'initiative a d'ailleurs été appuyée par plusieurs partenaires et acteurs locaux.

Dans ce contexte, nous réaffirmons aujourd'hui notre intention ferme de protéger le territoire d'Essipiunnu-Meshkanau, et ce, avant même que des activités minières ne compromettent son intégrité. Il est ainsi clair que notre Première Nation s'opposera fermement à tous développements miniers dans ce secteur.

SOURCE Conseil de la Première Nation des Innus ESSIPIT

Source : Conseil de la Première Nation des Innus Essipit, Mme Karla Mendoza, conseillère en communication, 418 233-2509, poste 419, [email protected]