L'Entente Uukiimau établit un cadre global couvrant les dimensions financières, opérationnelles, environnementales et sociales. Elle vise la mise en valeur des ressources naturelles dans cette région et générera des retombées réelles et durables pour les communautés cries et les générations futures.

Une cérémonie se tiendra à Waswanipi le 10 juin 2026 afin de souligner cet événement important.

Un partenariat fondé sur la confiance

« De solides relations se construisent lorsque les parties travaillent ensemble avec honnêteté, respect et un sens partagé des responsabilités. L'Entente Uukiimau reflète cette approche et établit les bases d'un développement responsable qui respecte les valeurs cries tout en créant des possibilités durables pour nos communautés et les générations futures », a déclaré Paul John Murdoch, Grand Chef du Gouvernement de la Nation crie.

La Cheffe Irene Neeposh a ajouté : « L'Entente Uukiimau marque une étape importante dans notre partenariat avec Gold Fields. Ensemble, nous avons établi un cadre qui créera des retombées durables pour Waswanipi grâce à des possibilités d'emploi, de formation et d'octroi de contrats pour notre communauté, tout en veillant à ce que le développement respecte notre territoire, nos valeurs et notre mode de vie cri. Cette entente est la fondation d'un avenir durable et prospère pour Waswanipi. »

M. Patrick Tobin, vice-président principal, Canada de Gold Fields, a souligné : « Cette entente reflète notre engagement commun à bâtir un partenariat solide en faveur du développement responsable et durable du projet Windfall. Nous sommes fiers de poursuivre cette démarche ensemble. »

Un avenir à construire ensemble

Au cœur de cette entente se trouve une responsabilité commune : celle de travailler ensemble dans le respect des valeurs cries, des savoirs traditionnels et du lien profond qui unit les Cris à leur territoire. Elle permet à la Première Nation crie de Waswanipi de définir ses propres priorités et garantit une participation significative de la communauté aux décisions qui touchent son territoire.

L'Entente Uukiimau établit un cadre de collaboration continue qui intègre les perspectives cries dans la gestion environnementale, l'emploi, la formation et les occasions d'affaires. Elle reflète les aspirations de Gold Fields à l'horizon 2035, en plaçant les individus, les partenariats et la création de valeur à long terme au cœur du projet, tout en générant des retombées positives pour les communautés et l'environnement.

Grâce à cette entente, le projet minier Windfall générera des bénéfices concrets pour les membres de la Nation crie, notamment par la création d'emplois, le soutien aux entreprises locales ainsi que des investissements, par l'entremise de fonds dédiés, dans des initiatives communautaires. Elle contribuera également à renforcer une relation fondée sur le dialogue, le respect mutuel et l'atteinte d'objectifs communs.

Voilà ce que représente un développement responsable. Aujourd'hui, cette vision franchit une nouvelle étape.

À propos du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee)

Le Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) est l'organisme politique qui représente environ 20 000 Cris, ou Eeyouch (ou Eenouch). Le conseil d'administration du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) est composé de vingt (20) membres, soit : le Grand Chef et le Vice-grand Chef élus au suffrage universel par les Eeyouch, les chefs élus de chacune des neuf (9) communautés cries reconnues, ainsi qu'un (1) représentant élu par chacune de ces communautés. Le siège social du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee) est situé dans la communauté crie de Nemaska.

À propos du Gouvernement de la Nation crie

Le Gouvernement de la Nation crie exerce certains pouvoirs municipaux sur les terres de catégorie II et est responsable de l'aménagement et de la planification de l'utilisation du territoire, de la protection de l'environnement, du régime de chasse, de pêche et de piégeage, du développement économique et communautaire, de la gouvernance crie ainsi que de toute autre question déterminée par le conseil d'administration du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee). Le Conseil du Gouvernement de la Nation crie est composé des mêmes représentants que le conseil d'administration du Grand Conseil des Cris (Eeyou Istchee). Ces deux instances agissent souvent conjointement et sont communément désignées sous le nom de « Administration/Conseil ».

À propos de la Première Nation des Cris de Waswanipi

Waswanipi (ᐙᔅᐙᓂᐲ), qui signifie « lumière sur l'eau », est la communauté crie la plus au sud de l'intérieur des terres d'Eeyou Istchee. Comptant une population d'environ 2 150 personnes, Waswanipi tire principalement son activité économique de l'industrie forestière, des services liés au secteur minier et de l'administration publique.

À propos de Gold Fields

Gold Fields est un producteur d'or mondialement diversifié qui exploite huit mines en activité en Australie, en Afrique du Sud, au Ghana, au Chili et au Pérou, ainsi qu'un projet au Canada. La société affiche une production annuelle attribuable totale de 2,44 millions d'onces équivalent-or (Moz), des réserves minérales aurifères prouvées et probables de 48,3 Moz, des ressources minérales aurifères mesurées et indiquées de 31,6 Moz (excluant les réserves minérales) et des ressources minérales aurifères présumées de 12,2 Moz (excluant les réserves minérales). Les actions de Gold Fields sont inscrites à la cote de la Bourse de Johannesburg (JSE), et ses certificats américains d'actions (American Depositary Shares) sont négociés à la Bourse de New York (NYSE).

SOURCE Gold Fields

Contact média - Canada : Eric Pietrantoni, Spécialiste principal, Affaires externes, [email protected], 438-870-6237