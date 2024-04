ANAHIM LAKE, BC, le 19 avril 2024 /CNW/ - Un nouveau projet d'énergie solaire fournira à la Première Nation d'Ulkatcho une énergie propre grâce à un investissement combiné de 15 841 000 $ des gouvernements fédéral et provincial.

Annoncé par le ministre Sean Fraser, le ministre George Heyman et le président Chris O'Riley, ce projet devrait permettre de réduire d'environ 64 % les besoins en diesel de la collectivité isolée, ce qui équivaut à une réduction de 1,1 million de litres de diesel par année. On estime qu'il s'agira du plus grand projet solaire hors réseau au Canada.

Située à Anahim Lake, dans le centre de la Colombie-Britannique, l'électricité de la Première Nation d'Ulkatcho est actuellement générée à 100 % par le diesel. Après des études scientifiques et une analyse de rentabilité, on a déterminé que l'énergie solaire était la meilleure solution d'énergie de remplacement pour la collectivité.

Pour permettre à la collectivité de passer à l'énergie propre, une centrale solaire sera construite par Ulkatcho Energy Corporation au sud d'Anahim Lake. Le projet comprend également la construction de nouvelles routes et de nouveaux chemins d'accès, le contrôle et la surveillance de la nouvelle installation, la gestion des incendies, la sécurité, la signalisation et d'autres éléments connexes. BC Hydro achètera l'énergie solaire dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité communautaire et intégrera l'énergie dans son microréseau au moyen d'une interconnexion des lignes et d'un système de stockage d'énergie par batterie, afin de répondre aux besoins de la collectivité.

« Le travail avec des communautés comme la Première Nation d'Ulkatcho pour passer à des sources d'énergie plus propres s'inscrit dans notre engagement à lutter contre les changements climatiques tout en soutenant les gens partout au pays. Cette installation solaire permettra de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la collectivité, tout en réduisant aussi les dépenses liées à la mise hors service des génératrices au diesel. Nous sommes extrêmement fiers de pouvoir soutenir cet important projet. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Passer du diesel à l'énergie renouvelable pour chauffer sa maison ou s'éclairer est un défi si l'on vit dans une collectivité éloignée ou isolée. En partenariat avec le gouvernement fédéral et la Première Nation d'Ulkatcho, des projets d'énergie propre comme celui-ci aideront de nombreuses collectivités des Premières Nations à améliorer la qualité de l'air, à réduire la pollution liée au carbone et à accroître leur indépendance énergétique. Il s'agit là d'un élément important de la réconciliation et de notre travail visant à garantir à tous un avenir plus propre et meilleur, quel que soit l'endroit où nous vivons dans notre magnifique province. »

L'honorable George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur les changements climatiques

« La centrale solaire d'Anahim Lake est un exemple de la façon dont BC Hydro travaille avec les Premières Nations en vue de promouvoir les énergies renouvelables, de faire progresser l'électrification et de former des partenariats à long terme. Ce partenariat jette les bases de la participation autochtone au secteur de l'énergie propre de la Colombie-Britannique et vise non seulement à promouvoir la durabilité, mais aussi le développement économique et la souveraineté énergétique pour les membres de la Première Nation d'Ulkatcho. »

Chris O'Riley, président-directeur général, BC Hydro

« Alors que le Canada s'efforce de respecter ses engagements en matière d'atténuation des effets des changements climatiques, l'Ulkatcho Energy Corporation y voit une excellente occasion de diversifier les activités du groupe d'entreprises d'Ulkatcho, mais aussi de jouer un rôle essentiel en remplaçant le recours au diesel dans la production d'électricité propre, à Anahim Lake et ailleurs. Il s'agit d'un modèle de partenariat public-privé-communautaire significatif. »

Al-Nashir Jamal, président du conseil d'administration, Ulkatcho Group of Companies

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 11 880 750 $ dans le cadre du volet Infrastructures vertes du programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 2 376 150 $. La Première Nation d'Ulkatcho fournit 818 300 $. Enfin, la Community Energy Diesel Reduction Grant, facilitée par le BC New Relationship Trust, fournit une contribution de 765 800 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique investit 2 376 150 $. La Première Nation d'Ulkatcho fournit 818 300 $. Enfin, la Community Energy Diesel Reduction Grant, facilitée par le BC New Relationship Trust, fournit une contribution de 765 800 $. Le volet fédéral soutient le développement de collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, 117 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totalisant plus de 528,8 millions de dollars et une contribution provinciale totalisant plus de 356,3 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets visant le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences en matière de consultation et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale.

