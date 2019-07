La Première Nation d'Oromocto aura de la place pour prendre de l'expansion avec l'ajout récent à la réserve

PREMIÈRE NATION D'OROMOCTO, TERRITOIRE DES WOLASTOQIYIK, NB, le 22 juill. 2019 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Carolyn Bennett, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et la chef Shelley Sabattis de la Première Nation d'Oromocto ont annoncé l'ajout de 169,86 acres de terres à l'usage et au profit de la Première Nation d'Oromocto. La terre est située à environ quatre kilomètres de la communauté, aux limites de la ville d'Oromocto au Nouveau-Brunswick.

Cet ajout à la réserve créera plus de possibilités de développement résidentiel et commercial et fournira une plus grande assise territoriale pour soutenir la croissance démographique de la communauté.

La ministre Bennett a visité le nouveau lotissement de la communauté situé dans la réserve existante, lors de sa visite à la Première Nation. Services aux Autochtones Canada a consacré 1,06 million de dollars à l'infrastructure, en apportant notamment des services sur les parcelles, tandis que la Première Nation d'Oromocto a appuyé la construction de vingt maisons.

Grâce aux ajouts à la réserve et aux projets d'infrastructure, les Premières Nations bâtissent des communautés plus saines et plus durables et contribuent à la revitalisation régionale et au développement économique, ce qui profite tant à leurs communautés qu'aux municipalités voisines.

Citations

« Cet ajout à la réserve est une étape importante du développement communautaire de la Première Nation d'Oromocto. L'annonce d'aujourd'hui confirme l'engagement général du gouvernement du Canada à faciliter l'autodétermination, l'autonomie et l'autosuffisance des Premières Nations. Je souhaite à la chef Sabattis et à la Première Nation d'Oromocto beaucoup de succès dans leur développement continu. »

L'honorable Carolyn Bennett, M.D., C.P., députée

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« Notre communauté est extrêmement reconnaissante pour ce récent ajout à la réserve. Reprendre la terre est indispensable à la croissance prospère de notre communauté. Nous espérons que ce n'est que le commencement de plusieurs ajouts à la réserve pour notre population grandissante. Notre terre nous soutient de toutes les façons. »

Shelley Sabattis

Chef, Première Nation d'Oromocto

Faits en bref

La Première Nation d' Oromocto est une Première Nation wolastoqey. Elle compte 723 habitants inscrits, dont 325 vivent sur des terres de réserve.

est une Première Nation wolastoqey. Elle compte 723 habitants inscrits, dont 325 vivent sur des terres de réserve. La réserve indienne d' Oromocto n o 26 est située dans le comté de Sunbury, au Nouveau-Brunswick, à environ quatre kilomètres de la ville d' Oromocto , au Nouveau-Brunswick.

n 26 est située dans le comté de Sunbury, au Nouveau-Brunswick, à environ quatre kilomètres de la ville d' , au Nouveau-Brunswick. Une réserve est une parcelle de terre dont le titre juridique est détenu par le gouvernement du Canada, à l'usage et au profit d'une Première Nation en particulier.

Un ajout à une réserve (AR) est une parcelle de terrain que l'on ajoute aux terres de réserve d'une Première Nation ou qui sert à créer une nouvelle réserve.

Les terres ajoutées peuvent être adjacentes à des terres de réserve existantes ou non, et elles peuvent être situées en milieu rural ou urbain.

Services aux Autochtones Canada a versé 1,06 million de dollars à la Première Nation d' Oromocto pour la conception et la construction du projet d'aménagement du lotissement de First Street, notamment un système de distribution d'eau, un système de collecte des eaux des égouts sanitaires et un agrandissement du système de gestion des eaux pluviales, ainsi que l'entretien des parcelles résidentielles.

Liens connexes

Première Nation d'Oromocto (en anglais seulement)

Politique sur les ajouts aux réserves

