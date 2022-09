OTTAWA, ON, le 27 sept. 2022 /CNW/ - Les premiers ministres des provinces et territoires ont tenu aujourd'hui une conférence téléphonique afin de discuter des préoccupations des Canadiens à l'égard des soins de santé et du besoin pressant d'une rencontre avec le premier ministre fédéral afin d'engager les soins de santé sur la voie de la viabilité.

Les premiers ministres des provinces et des territoires ont débuté leur réunion en exprimant leur soutien aux centaines de milliers de personnes du Canada atlantique et du Québec qui ont été touchées par l'ouragan Fiona. Ils ont salué le dévouement de la population locale et exprimé leur gratitude aux premiers répondants et à tous ceux dont le travail contribue à la préparation, à l'atténuation, à l'intervention et au rétablissement en cas de catastrophe.

Au terme de cette réunion, la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, est devenue présidente du Conseil de la fédération. Les premiers ministres de toutes les provinces et de tous les territoires ont témoigné leur profonde appréciation à l'égard du président sortant, John Horgan, premier ministre de la Colombie-Britannique. Ils ont salué son leadership exemplaire et le service rendu au pays au cours de la dernière année.

« Au nom de tous mes collègues, je remercie le premier ministre Horgan pour son leadership exceptionnel et l'engagement dont il a fait preuve durant son mandat à la présidence », a déclaré la première ministre Stefanson.

Les premiers ministres des provinces et territoires sont unis dans leur engagement à faire avancer leurs priorités communes par le biais d'une coopération intergouvernementale efficace. « Je suis impatiente de travailler en étroite collaboration avec tous mes homologues au cours de la prochaine année - à la conclusion d'un nouveau partenariat financier durable avec le gouvernement fédéral en matière de soins de santé par le biais du Transfert canadien en matière de santé et ce, au bénéfice de tous les Canadiens, aux enjeux que suscite partout au pays l'augmentation du coût de la vie ainsi qu'aux pénuries de main-d'œuvre sans précédent auxquelles sont confrontés l'ensemble des provinces et des territoires », a ajouté la nouvelle présidente.

La première ministre Stefanson a également annoncé que le Manitoba accueillera la prochaine rencontre estivale des premiers ministres des provinces et territoires à Winnipeg, du 10 au 12 juillet 2023.

Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les Canadiens.

En raison des élections en cours au Québec, le premier ministre Legault n'a pas été en mesure de participer à la conférence téléphonique.

SOURCE Les premiers ministres des provinces et territoires

