La première étude nationale sur le cancer du pancréas recrute 500 participants afin de combler les lacunes en matière de soins

HALIFAX, NS, le 25 août 2026 /CNW/ -- Craig's Cause Pancreatic Cancer Society (CCPCS) lance la première étude nationale approuvée par un comité d'éthique visant à examiner l'expérience des personnes atteintes d'un cancer du pancréas et de leurs proches aidants afin de s'attaquer à la stagnation des taux de survie de l'un des cancers les plus meurtriers au pays. Dirigée par le Dr Ravi Ramjeesingh de l'Université Dalhousie, cette initiative vise à analyser les lacunes systémiques liées au diagnostic ainsi qu'à l'accès équitable aux traitements actuels et à la prise en charge de la maladie.

(De gauche à droite) Les survivants du cancer du pancréas Blaine Landry, Ben Perry, Stephanie Ramsey et Jane Howie lors d'une retraite entre pairs qu'ils ont organisée à Dartmouth (N.-É.), en septembre 2025, après s'être rencontrés grâce au groupe de soutien « Peers with Pancreatic Cancer » de Craig's Cause Pancreatic Cancer Society.

La Société souhaite recruter 500 participants afin d'obtenir des données représentatives des divers défis rencontrés au sein du système de santé canadien.

« Les manchettes entourant le daraxonrasib ont redonné de l'espoir à la communauté touchée par le cancer du pancréas, a déclaré Stefanie Condon-Oldreive, fondatrice de CCPCS. Elles soulèvent toutefois une question essentielle : si des traitements prometteurs demeurent inaccessibles aux Canadiens, à quels autres obstacles les patients sont-ils confrontés? Ce sondage nous permettra de répondre à cette question à partir de données probantes recueillies directement auprès des patients et de leurs proches aidants. »

Les personnes atteintes d'un cancer du pancréas ainsi que leurs proches aidants qui souhaitent contribuer à cette importante initiative sont invitées à remplir le sondage au bit.ly/pancreaticcancersurvey.

Le cancer du pancréas demeure un enjeu majeur de santé publique :

Depuis 1998, le taux de survie à cinq ans n'a progressé que modestement, passant de 5% à environ 12% aujourd'hui.

En 2026 seulement, on estime que 7 500 Canadiens recevront un diagnostic de cancer du pancréas et que 6 500 en mourront.

Le cancer du pancréas est actuellement la troisième cause de décès liés au cancer au Canada, derrière les cancers du poumon et colorectal, et devrait devenir la deuxième d'ici 2030.

Transformer les données des patients en politiques publiques

Les travaux de recherche permettront d'identifier les lacunes tout au long du parcours de soins afin d'orienter les politiques nationales et de favoriser des améliorations systémiques en matière de diagnostic, de traitement et de prise en charge du cancer du pancréas. L'équipe du Dr Ramjeesingh analysera les résultats afin d'élaborer une feuille de route destinée aux professionnels de la santé et aux décideurs gouvernementaux.

Cette initiative coïncide avec le 20e anniversaire de Craig's Cause Pancreatic Cancer Society, qui célèbre deux décennies d'engagement envers le financement de la recherche canadienne, le soutien aux patients, la formation des professionnels de la santé et la sensibilisation du public. En mettant au cœur de l'étude l'expérience vécue des patients et de leurs familles, la Société souhaite contribuer à réduire l'écart entre les avancées médicales et les résultats obtenus par les patients.

Les personnes intéressées peuvent accéder directement au sondage à l'adresse bit.ly/pancreaticcancersurvey.

Témoignages de patients et de proches aidants de partout au Canada :

« En tant que patiente atteinte d'un cancer du pancréas et professionnelle de la santé, je crois qu'il nous faut une voix plus forte et unie afin de mieux faire connaître les répercussions de cette maladie sur les patients et leurs proches aidants, de créer une base de données nationale sur les options de traitement et les essais cliniques, et de sensibiliser les secteurs public et privé à l'importance d'accroître le financement de la recherche afin d'ouvrir la voie à des traitements efficaces contre cette maladie dévastatrice. J'attends avec impatience le jour où un diagnostic de cancer du pancréas ne sera plus synonyme de peur », a déclaré la Dre Floria Tsui, gynécologue-obstétricienne à la retraite et survivante du cancer du pancréas, de la Colombie-Britannique.

« Cette maladie connaît une augmentation préoccupante chez les personnes de plus de 60 ans, dont plusieurs n'avaient auparavant aucun problème de santé majeur. Les symptômes peuvent ressembler à ceux d'autres maladies, ce qui peut entraîner un mauvais diagnostic. De plus, le cancer du pancréas ne peut être détecté au moyen d'un simple examen abdominal », a expliqué Deborah Quaile, patiente en rémission de l'Île-du-Prince-Édouard. « En recueillant un vaste éventail de réponses au sondage, nous pourrons faire émerger de nouvelles pistes de solution et fournir aux chercheurs des informations précieuses pour orienter leurs travaux. »

« Les proches aidants peuvent eux aussi devenir des patients, car leur rôle est incessant : 24 heures sur 24, sept jours sur sept, sans répit. Leurs propres rendez-vous médicaux sont souvent les premiers à être reportés. Ce n'est pas volontaire, mais les répercussions sur leur santé sont bien réelles. Notre univers finit par se limiter aux exigences de la maladie, et notre propre santé peut en souffrir », a déclaré Linda Di Lena, proche aidante d'une personne atteinte d'un cancer du pancréas, du Québec.

« Ce sondage permettra de mettre en lumière les difficultés rencontrées par les patients, qu'il s'agisse d'obtenir un diagnostic à temps ou d'accéder au soutien approprié. Comme chaque jour compte dans le cas du cancer du pancréas, ces informations pourraient contribuer à accélérer le parcours des patients dans le système de santé et à leur permettre d'obtenir les soins dont ils ont besoin plus rapidement », a déclaré Ben Perry, survivant du cancer du pancréas, de la Nouvelle-Écosse.

« On ne comprend jamais pleinement ce qu'une personne vit tant qu'on ne l'a pas soi-même vécu. Tout comme chaque personne est unique, les soins doivent l'être aussi. L'information est une source de connaissances, mais l'expérience est inestimable. Analyser et partager cette connaissance est essentiel pour améliorer les traitements », a déclaré Bernice « Boo » Blanchard, patiente atteinte d'un cancer du pancréas, de l'Ontario.

À propos de Craig's Cause Pancreatic Cancer Society (CCPCS)

Depuis 20 ans, Craig's Cause Pancreatic Cancer Society œuvre à améliorer les résultats pour les personnes atteintes d'un cancer du pancréas grâce à la sensibilisation, au financement de la recherche canadienne, à la formation des professionnels de la santé et à des programmes de soutien aux patients. Tous les fonds recueillis demeurent au Canada. Pour en savoir plus, visitez craigscause.ca.

SOURCE Craig's Cause Pancreatic Cancer Society

Personne-ressource pour les médias: Alessia Proietti, Healthcare Education & Communications Manager, Craig's Cause Pancreatic Cancer Society, [email protected], 514-663-4149