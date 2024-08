La première édition de la Grande Descente sur la rivière du Nord avec Paul Piché et Salomé Corbo le 22 septembre prochain

MONTRÉAL, le 26 août 2024 /CNW/ - La Fondation Rivières invite la population et les élus à la toute 1ère édition de La Grande Descente dimanche le 22 septembre prochain sur la rivière du Nord dans les Laurentides. Le chanteur Paul Piché et la comédienne Salomé Corbo, marraine de la rivière du Nord, seront de la partie pour La Grande Descente afin de souligner la journée mondiale des rivières.

En canot, en kayak ou en planche à pagaie, la descente de 10 km se déroulera sur la rivière du Nord à la hauteur de Mirabel. Le trajet, accessible aux débutants comme aux fervents amateurs, est d'une durée d'environ 2h30 et se termine par un 5 à 7 au club de Golf le Sélect de Mirabel. Les chanteurs Paul Piché et Marc Hervieux partageront quelques chansons pour l'occasion. Un buffet attendra les participants et des prix de présences seront tirés.

« Je suis vraiment content qu'on ait enfin un événement comme la Grande Descente pour célébrer les rivières du Québec. Lorsque la Fondation Rivières m'a demandé d'y être, j'ai tout de suite accepté. Je suis un passionné du canotage et je serai heureux de descendre la rivière avec les gens présents. » Paul Piché

L'inscription est obligatoire afin de gérer le nombre de places limitées à 200 participants. Les frais d'inscription de 50$ servent à couvrir les dépenses de l'événement tel que le buffet, la navette pour le déplacement des participants, participantes et l'organisation de l'événement.

La Fondation Rivières profitera de l'occasion du 5 à 7 à Mirabel pour lancer sa campagne Adoptez votre rivière du Nord et dévoiler les premiers adoptants. La Grande Descente se fait en partenariat avec la Corporation pour la protection de l'environnement de Mirabel et Canot Kayak Québec. La Fondation Rivières remercie les autres partenaires de la Grande Descente: le Club de Golf le Sélect et Écho Aloha.

Depuis 20 ans, la Fondation Rivières œuvre à préserver, restaurer et mettre en valeur le caractère naturel des rivières et contribue à assurer la qualité de l'eau et l'accès à l'eau pour la population québécoise, en tenant compte des dimensions sociales, environnementales et économiques. Elle réalise des études sur la qualité bactériologique pour différentes municipalités, dont Beloeil et Chambly.

Déroulement et lien d'inscription: https://fondationrivieres.org/la-grande-descente/

Pour information ou pour confirmer votre présence: Yannick. B. Gélinas, Responsable des communications, 514 272-2666, poste 307, [email protected]