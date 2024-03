C'est au Centre des sciences de Montréal que cela se passe, en collaboration avec le Cirque du Soleil!

MONTRÉAL, le 19 mars 2024 /CNW/ -

La première éclipse solaire totale visible à Montréal depuis près de 100 ans, c'est le lundi 8 avril 2024, dès 13 h au Centre des sciences de Montréal!

Le Cirque du Soleil, présentateur officiel de l'événement du Centre des sciences, permettra aux participants de gagner des forfaits familles pour assister au spectacle Kurios!

Distribution de lunettes sécuritaires disponibles gratuitement au Centre des sciences le jour de l'événement.

disponibles gratuitement au Centre des sciences le jour de l'événement. Profitez-en pour découvrir la nouvelle activité du Centre PHI, L'horizon de Kheops, exceptionnellement ouverte ce lundi 8 avril 2024!

Le 8 avril 2024, une rarissime éclipse totale de Soleil se produira en après-midi et sera visible depuis le sud du Québec. Ce phénomène astronomique spectaculaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et le cache complètement pendant un court moment. Cette éclipse totale est l'événement astronomique du siècle, car elle ne se représentera pas avant 180 ans ici et la dernière éclipse totale de Soleil à Montréal remonte à 1932. Le moment à ne pas manquer aura lieu à 15 h 27 alors que le Soleil sera complètement caché. Le Centre des sciences sera un point de rassemblement officiel le 8 avril 2024. Toute personne intéressée est donc invitée à se rendre devant le Centre des sciences pour observer l'éclipse. Pourquoi au Centre des sciences? Il s'agit d'un emplacement de choix qui permettra de vivre le plein potentiel du phénomène. Pour l'occasion, des lunettes sécuritaires (répondants aux normes internationales ISO 12312-2:2015) seront offertes aux visiteurs et participants de l'événement, jusqu'à épuisement des stocks.

En plus de venir assister à ce phénomène astronomique spectaculaire, ne manquez pas la chance de participer au concours pour gagner un forfait famille pour le spectacle Kurios - Cabinet des curiosités du Cirque du Soleil (inscription à l'aide des codes QR sur place).

À l'occasion de cet événement, le Centre des sciences et son partenaire présentateur, le Cirque du Soleil, dotent Montréal de lunettes d'observation solaire géantes qui pourront servir tout l'été. Venez les essayer lors de l'éclipse. D'autre part, les participants pourront obtenir des lunettes gratuites d'observation de l'éclipse, aux trois points de distribution (devant le Centre des sciences, à l'entrée du quai Jacques-Cartier ainsi qu'à l'entrée du quai Alexandra).

qui pourront servir tout l'été. Venez les essayer lors de l'éclipse. D'autre part, les participants pourront (devant le Centre des sciences, à l'entrée du quai Jacques-Cartier ainsi qu'à l'entrée du quai Alexandra). Grâce aux éducateurs scientifiques du Centre, petits et grands en apprendront plus sur la raison de ce phénomène incroyable et rare.

Une tente sera installée devant le Centre des sciences afin de retransmettre en direct l'événement depuis l'Astrolab du parc national du Mont-Mégantic (Québec) et depuis l'observatoire David Dunlap ( Ontario ).

Veuillez noter que les stationnements du Centre des sciences et du quai de l'Horloge seront fermés de 13 h à 17 h. Un espace calme est prévu devant l'exposition L'horizon de Khéops au 2 de la Commune Ouest pour les visiteurs à mobilité réduite ou à besoins particuliers. Notre équipe est enthousiaste à l'idée de vous y accueillir pour vous faire profiter de l'éclipse totale.

À propos du Groupe Cirque du Soleil

Le Groupe Cirque du Soleil est un chef de file de l'industrie du divertissement live. Forte de quatre décennies passées à repousser les limites de l'imagination, l'entreprise met son approche créative au service d'une grande variété de formes de divertissement, telles que les productions multimédias, les expériences immersives et les événements spéciaux. Le Groupe Cirque du Soleil célèbre 40 ans à défier la réalité, définir le divertissement et illuminer le monde grâce à l'art et à la créativité. Depuis sa création en 1984, plus de 400 millions de personnes ont été inspirées sur 6 continents et dans 86 pays. L'entreprise canadienne emploie aujourd'hui plus de 4 000 personnes, dont 1 200 artistes de 80 nationalités différentes. Pour de plus amples renseignements sur le Groupe Cirque du Soleil, rendez-vous sur le site cirquedusoleil.com.

À propos du Centre des sciences de Montréal

Avec plus de 600 000 visites annuellement, le Centre des sciences de Montréal, une division de la Société immobilière du Canada, est un complexe dédié aux sciences et à la technologie qui se démarque par son approche interactive accessible au plus grand nombre, et par sa mise en valeur de l'innovation et du savoir-faire des gens d'ici. Ses partenaires majeurs sont TELUS, Amazon Web Services, Énergir, The Beat 92.5 et La Presse.

