Distribué par FreeStyle Digital Media, ce long métrage primé, produit par des noms prestigieux de Hollywood, dont Jason Piette, Sean Acosta, Morris S. Levy, Greg Clark, Victoria Hill et John Jacobs et Victoria Hill, dépeint les événements réels de la vie d'Angie, 17 ans, qui a été victime de traite par des criminels pour des gains financiers.

Mme Verdin, réalisatrice, scénariste et productrice chevronnée, propriétaire de Rough Diamond Productions, est connue pour ses films couronnés de succès dont « Le Marchand de Venise », « Stander » et « 2 Jacks » qui comptent dans leur distribution des acteurs oscarisés, ainsi que pour la production d'une multitude d'autres films importants. Elle a également réalisé le film « Angie: Lost Girls ».

Après avoir été bénévole dans un refuge pour enfants fugueurs et rencontré de nombreux adolescents qui ont survécu à la traite de personnes, Mme Verdin a épousé la cause de lutte pour la justice pour ces jeunes filles et garçons pris au piège dans le cercle vicieux de la criminalité. C'est ce qui l'a poussée à produire, à réaliser et à écrire ce film avec passion, en espérant changer les choses.

« Nous, qui travaillons dans les industries du cinéma et de la télévision, avons une énorme responsabilité en ces temps difficiles, a déclaré Mme Verdin. J'ai rencontré de nombreux survivants âgés de 14 à 15 ans et constaté la sévérité des traumatismes avec lesquels ils vivent. C'est pourquoi il est très important pour moi de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éduquer les adolescents et les parents au sujet des techniques de recrutement utilisées par les trafiquants et des signes indiquant qu'une personne est exploitée. L'éducation mène à la prévention. »

Pour vous inscrire à la projection virtuelle gratuite du film « Angie: Lost Girls », veuillez confirmer votre présence en cliquant sur le lien Emplacement virtuel pour accéder à la page de l'événement.

À propos de : Artists For Change, Inc.

Artists for Change est un organisme à but non lucratif de type 501(c)(3) dont la mission est de créer des projets cinématographiques, télévisuels et multimédias à fort impact afin d'inspirer les personnes, les organisations et les collectivités à apporter des changements sociaux positifs. Pour en savoir plus : www.Artists4Change.org .

À propos de : Julia Verdin

Cinéaste de longue date, Julia Verdin est reconnue comme une productrice accomplie, une réalisatrice et une scénariste primée. Travaillant dans le monde du cinéma depuis plus de 30 ans, Mme Verdin s'est imposée comme l'une des principales productrices indépendantes de Hollywood. Pour en savoir plus, visitez : www.RoughDiamondProductions.net/julia-verdin .

