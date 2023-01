ARLINGTON, Virginie, et DÜSSELDORF, Allemagne, le 4 janv. 2023 /CNW/ - Uniper a livré aujourd'hui la première cargaison complète de gaz naturel liquéfié (GNL) d'Allemagne au nouveau terminal GNL situé à Wilhelmshaven et exploité par Uniper. Le méthanier Maria Energy, propriété de Tsakos Energy Navigation, un transporteur d'énergie de premier plan, a été chargé à Calcasieu Pass, aux États-Unis, dans l'installation de liquéfaction du fournisseur de GNL Venture Global Calcasieu Pass, LLC, le 19 décembre 2022.

Le Maria Energy était entièrement chargé avec environ 170 000 mètres cubes de GNL (soit 97 147 000 mètres cubes de gaz naturel) - ce qui représente une quantité suffisante pour alimenter environ 50 000 foyers allemands en énergie pendant un an.

Niek den Hollander, directeur commercial chez Uniper a déclaré ce qui suit : « La livraison réussie de la première cargaison complète de GNL au terminal d'Uniper de Wilhelmshaven témoigne de la solidité du partenariat entre Uniper, Venture Global et Tsakos Energy Navigation. L'utilisation du GNL comme source d'énergie fiable est cruciale pour la sécurité de l'approvisionnement de l'Allemagne et de l'Europe. Nous sommes déterminés à y participer en livrant plus de GNL sur le marché européen, plus particulièrement en Allemagne, grâce aux terminaux de Wilhelmshaven et de Brunsbüttel Regas. »

« L'entreprise Venture Global est très fière de fournir la première cargaison complète de GNL jamais livrée en Allemagne, et nous tenons à féliciter Uniper et le gouvernement allemand pour leur action rapide en ce qui concerne la construction de l'infrastructure nécessaire pour que ce jour historique devienne réalité », a déclaré Mike Sabel, chef de la direction de Venture Global. En tant que partenaires stratégiques, nous sommes impatients d'assurer la sécurité à long terme de l'approvisionnement énergétique de nos alliés par l'entremise de la livraison continue de GNL américain propre et fiable. »

La cargaison de GNL livrée à bord du Maria Energy fait partie du processus de mise en service du terminal de Wilhelmshaven. L'exploitation commerciale du terminal de Wilhelmshaven devrait démarrer à la mi-janvier 2023.

Le terminal de gaz naturel liquéfié d'Uniper, situé à Wilhelmshaven, a été mis en service le 17 décembre 2022. Grâce à l'unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU) Höegh Esperanza, environ cinq milliards de mètres cubes de gaz naturel peuvent être débarqués en Allemagne chaque année.

À propos de Tsakos Energy Navigation

Fondée en 1993, TEN célèbre cette année son 29e anniversaire en tant que société ouverte. C'est l'une des premières sociétés de transport maritime ouvertes au monde, ainsi que l'une des plus reconnues. La flotte énergétique diversifiée de TEN se compose actuellement de 73 navires à double coque, dont quatre navires de type Aframax propulsés par un moteur bicarburant alimenté au GNL et deux pétroliers-navettes Option One en cours de construction, qui constitueront une combinaison de navires transportant du pétrole brut, de pétroliers et de transporteurs de GNL, atteignant une capacité totale de 8,5 millions de tonnes

À propos de Venture Global

Venture Global est un fournisseur américain de gaz naturel liquéfié à long terme et à faible coût, livré en provenance de bassins gaziers nord-américains riches en ressources. La première installation de Venture Global, Calcasieu Pass, a commencé sa production de GNL en janvier 2022. De plus, la société construit ou met au point une capacité de production supplémentaire de plus de 60 millions de tonnes par an en Louisiane afin de fournir une énergie propre et abordable au reste du monde. Elle élabore des projets de captage et stockage du carbone (CSC) dans chacune de ses installations de GNL.

À propos d'Uniper

Établie à Düsseldorf, Uniper est une entreprise internationale du secteur de l'énergie qui exerce ses activités dans plus de 40 pays. Avec près de 7 000 employés, elle contribue de manière importante à la sécurité de l'approvisionnement en Europe. Les activités principales d'Uniper sont la production d'électricité en Europe, le commerce mondial de l'énergie et un vaste portefeuille dans le domaine du gaz. Uniper achète du gaz - y compris du gaz naturel liquéfié (GNL) - et d'autres sources d'énergie sur les marchés mondiaux. L'entreprise possède et exploite des installations de stockage de gaz d'une capacité de plus de 7 milliards de mètres cubes. Uniper prévoit que sa capacité installée de production d'électricité de 22,5 GW située en Europe atteindra la carboneutralité d'ici 2035. L'entreprise figure déjà parmi les plus grands exploitants de centrales hydroélectriques en Europe et entend développer plus avant les énergies solaire et éolienne, qui sont essentielles pour un avenir plus durable et plus autonome.

Uniper représente un partenaire fiable pour les collectivités, les services publics municipaux et les entreprises industrielles qui planifient et mettent en œuvre des solutions novatrices à faible émission de carbone dans leur parcours de décarbonisation. Uniper est un pionnier en matière d'utilisation de l'hydrogène. Il s'agit d'une société active dans le monde entier sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène qui mène des projets visant à faire de l'hydrogène un pilier de l'approvisionnement en énergie.

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prospectifs fondés sur les hypothèses et les prévisions actuelles de la direction d'Uniper SE et d'autres renseignements dont Uniper dispose actuellement. Ces énoncés impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent faire en sorte que les résultats, la situation financière, les développements ou le rendement réels futurs diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces mêmes énoncés. Uniper SE n'entend pas mettre à jour ou modifier ces énoncés prospectifs afin de les mettre en conformité avec les événements ou les développements futurs et n'assume aucune obligation à cet égard.

