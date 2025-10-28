OTTAWA, ON, le 28 oct. 2025 /CNW/ - Alors que le gouvernement fédéral lance une nouvelle initiative pour lutter contre la crise du logement au Canada avec l'initiative Maisons Canada, un nouveau rapport publié aujourd'hui par le Conseil national du logement (CNL) offre un cadre complet pour évaluer l'efficacité de la politique fédérale en matière de logement.

Le rapport intitulé Mesurer ce qui importe : Proposer un cadre axé sur les résultats pour la politique fédérale en matière de logement aborde une question centrale : comment les Canadiens sauront-ils si les politiques du logement sont efficaces?

Dans le rapport, à la suite de l'analyse de l'état actuel du système de logement au Canada, on constate que :

L'accessibilité est en baisse : L'accession à la propriété est désormais abordable dans moins de 20 % des marchés, tandis que les loyers demandés sont inabordables pour la plupart des locataires.

: L'accession à la propriété est désormais abordable dans moins de 20 % des marchés, tandis que les loyers demandés sont inabordables pour la plupart des locataires. Les transitions de logement sont bloquées : Les Canadiens se heurtent à des obstacles de plus en plus nombreux pour progresser dans le système de logement, de la location d'un appartement à l'accession à la propriété, en passant par l'achat d'une première maison ou d'un logement familial.

Les Canadiens se heurtent à des obstacles de plus en plus nombreux pour progresser dans le système de logement, de la location d'un appartement à l'accession à la propriété, en passant par l'achat d'une première maison ou d'un logement familial. Les écarts d'équité persistent : Les ménages à faibles revenus, les femmes, les populations autochtones, les communautés racialisées et d'autres groupes victimes d'un manque d'équité connaissent de moins bons résultats en matière de logement.

: Les ménages à faibles revenus, les femmes, les populations autochtones, les communautés racialisées et d'autres groupes victimes d'un manque d'équité connaissent de moins bons résultats en matière de logement. Les défis en matière d'approvisionnement sont de plus en plus nombreux : L'augmentation des coûts des matériaux, des terrains, de la main-d'œuvre et des taxes municipales, ainsi que les délais d'approbation et la pénurie de main-d'œuvre, provoquent une crise des coûts de livraison.

: L'augmentation des coûts des matériaux, des terrains, de la main-d'œuvre et des taxes municipales, ainsi que les délais d'approbation et la pénurie de main-d'œuvre, provoquent une crise des coûts de livraison. Le désalignement des politiques persiste : Le succès est souvent mesuré par les intrants et les extrants - tels que les sommes dépensées et les unités construites - plutôt que par l'amélioration des résultats en matière de logement.

En fonction de la Loi sur la stratégie nationale sur le logement et des principes du droit à un logement adéquat, le rapport indique que les résultats pour les personnes sont ce qui compte le plus lorsqu'il s'agit d'évaluer l'efficacité des politiques en matière de logement.

« Ce que nous proposons, c'est une réorientation fondamentale de la politique du logement, qui ne serait plus axée sur les produits (comme le montant investi et le nombre de logements construits), mais plutôt sur les résultats : les politiques gouvernementales en matière de logement ont-elles permis d'améliorer de façon mesurable les conditions de logement des Canadiens ? », a déclaré Tim Richter, président du Conseil national du logement.

Dans le rapport, on propose un cadre pour mesurer les résultats en matière de logement en fonction des sept éléments d'un logement adéquat : abordabilité, habitabilité, sécurité d'occupation, accès aux services, localisation, accessibilité et adéquation culturelle; ainsi que le degré de transition des Canadiens dans le système de logement.

Le rapport soutient qu'une approche fondée sur les droits pour évaluer la politique du logement nous aiderait à nous concentrer sur ce qui importe vraiment : les résultats pour les personnes. Les logements deviennent-ils plus ou moins abordables dans l'ensemble du système? Les transitions clés sont-elles plus accessibles? Les personnes aux revenus les plus faibles rattrapent-elles leur retard ou le creusent-elles davantage? Le rapport indique qu'en se concentrant sur ces questions, les décideurs seraient en mesure de s'appuyer sur des données factuelles pour élaborer les politiques. Le bon cadre de mesure permet aux décideurs politiques de poser les bonnes questions, de découvrir les vrais problèmes et d'élaborer des solutions efficaces. Selon le CNL, si les bons indicateurs de résultats avaient été suivis au cours des dernières décennies, des mesures correctives auraient pu être prises beaucoup plus tôt pour atténuer la crise actuelle du logement.

Recommandations :

Recentrer les mesures sur les résultats : Suivre les progrès réalisés à l'aide d'un cadre fondé sur les droits et axé sur les sept éléments d'un logement adéquat, ainsi que sur le caractère abordable et l'accessibilité des transitions clés dans le système de logement.

Suivre les progrès réalisés à l'aide d'un cadre fondé sur les droits et axé sur les sept éléments d'un logement adéquat, ainsi que sur le caractère abordable et l'accessibilité des transitions clés dans le système de logement. Unir les intervenants du système de logement dans une approche « Équipe Canada » pour s'attaquer à la crise du coût de livraison. Unir tous les ordres de gouvernement autour d'un engagement commun en faveur de la Loi sur la SNL et du droit au logement. Travailler avec tous les intervenants du système pour éliminer les obstacles à l'offre de logements et accélérer la construction de logements.

Unir tous les ordres de gouvernement autour d'un engagement commun en faveur de la et du droit au logement. Travailler avec tous les intervenants du système pour éliminer les obstacles à l'offre de logements et accélérer la construction de logements. Soutenir tous les segments du système de logement : Comprendre que le logement est un système interconnecté et que lorsqu'une partie du système est en difficulté, les effets se répercutent sur l'ensemble du système. Les politiques doivent garantir que les nouveaux logements sont adaptés, qu'ils répondent aux besoins des gens et qu'ils sont abordables. Les gouvernements doivent développer des politiques complémentaires pour améliorer les résultats en matière de logement dans l'ensemble du système - de la lutte contre l'itinérance à l'accession à la propriété.

Faits en bref :

Établi dans la Loi sur la stratégie nationale sur le logement, le Conseil national du logement est un organe consultatif qui fait la promotion de la participation et de l'inclusion dans le développement des politiques en matière de logement au Canada. Les membres du CNL, nommés par le ministre du Logement et de l'Infrastructure, conseillent ce dernier sur les questions urgentes en matière de logement, notamment sur la manière d'améliorer la Stratégie nationale sur le logement (SNL).

Le rapport révèle que, dans l'ensemble du Canada, seul le quintile des locataires ayant les revenus les plus élevés peut se permettre d'acheter une première propriété, et que seul le quintile des propriétaires actuels ayant les revenus les plus élevés peut se permettre d'acquérir un logement de taille familiale.

Sur le marché locatif, le rapport indique que seuls les deux quintiles de locataires aux revenus les plus élevés peuvent payer les loyers moyens demandés, tandis que le manque de logements hors marché et abordables signifie qu'il y a une pénurie de logements accessibles aux locataires aux revenus les plus bas.

Liens connexes

Pour lire le rapport complet, Mesurer ce qui importe : Proposer un cadre axé sur les résultats pour la politique fédérale en matière de logement, et pour en savoir plus sur le Conseil national du logement, visitez https://nhc-cnl.ca/publications/post/measuring-what-matters-2#_ftnref2



Avertissement

Les points de vue ou les opinions exprimés dans ce communiqué et dans le rapport sont uniquement ceux du Conseil national du logement et ne représentent ni ne reflètent nécessairement la politique ou la position officielle du gouvernement du Canada ou de Logement, Infrastructures et Collectivités Canada (LICC). Le Conseil national du logement n'agit pas et ne s'exprime pas au nom du gouvernement du Canada ou de LICC.

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

PERSONNES-RESSOURCES : Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : [email protected]