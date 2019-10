La police régionale de York va progressivement mettre en place des systèmes vidéo embarqués Axon Fleet sécurisés par Axon Evidence

Toutes les caméras embarquées installées par la PRY sont couvertes par le plan de garantie de la technologie Technology Assurance Plan d'Axon offrant un stockage illimité sur Axon Evidence. Axon Evidence modernise les processus obsolètes des agences en leur permettant de visualiser, trier, référencer, gérer et partager en toute sécurité des preuves numériques avec les tribunaux et les procureurs de la Couronne. La PRY met également en place Axon Citizen for Communities, un portail public de dépôt de preuves qui permet aux agences de recueillir des éléments de preuve auprès du public dans le cadre d'affaires de grande ou petite envergure, ainsi que Redaction Assistant, l'outil de productivité d'Axon basé sur l'intelligence artificielle (IA) destiné à accroître l'efficacité des agences qui peuvent actuellement passer jusqu'à huit heures à éditer manuellement chaque heure de vidéo.

« Cette technologie est une plate-forme robuste et sécurisée permettant à la police régionale de York de mieux gérer les preuves numériques et de prendre les mesures nécessaires pour moderniser ses services de police. », a déclaré Eric Jolliffe, le chef de la police régionale de York.

« Nous sommes ravis d'étendre notre partenariat à la police régionale de York, qui investit dans une plate-forme technologique destinée à aider ses agents qui se trouvent en première ligne. », a déclaré Vishal Dhir, directeur général d'Axon pour le Canada et l'Amérique latine, « En tirant pleinement parti des fonctionnalités permettant de gagner du temps sur le réseau Axon, telles qu'Axon Capture, Axon Citizen et Redaction Assistant, la PRY soutient les efforts de ses agents en leur fournissant les technologies les plus récentes et leur permet au final d'instaurer un climat de confiance au sein de leur communauté. »

À propos d'Axon

Axon est un réseau mondial de dispositifs, d'applications, de formations et de personnes qui aide le personnel affecté à la sécurité publique à être plus intelligent et sécuritaire. Avec pour mission de protéger la vie, nos technologies fournissent à notre clientèle l'assurance, la concentration et le temps dont ils ont besoin pour assurer la sécurité de leurs communautés. Nos produits ont une incidence sur tous les aspects de l'expérience quotidienne des agents de sécurité publique.

Nous travaillons dur pour le compte des personnes qui s'exposent au danger dans l'intérêt de chacun d'entre nous. À ce jour, plus de 397 800 places logicielles ont été réservées sur le réseau Axon dans le monde et plus de 221 000 vies ont été épargnées grâce au réseau Axon de dispositifs, d'applications, de formations et de personnes. Pour en savoir plus, consultez le site https://ca.axon.com/.

Facebook est une marque commerciale de Facebook, Inc. Twitter est une marque commerciale de Twitter, Inc. Axon, Axon Capture, Axon Fleet, Axon Citizen, Axon Evidence et le logo Delta sont des marques commerciales d'Axon Enterprise, Inc., dont certaines sont enregistrées aux États-Unis et d'autres pays. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site www.axon.com/legal. Tous droits réservés.

