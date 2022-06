OTTAWA, ON, le 1er juin 2022 /CNW/ - La Police provinciale de l'Ontario (OPP), le Centre antifraude du Canada (CAFC) et la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lancent une campagne de sensibilisation, qui se tiendra du 6 au 10 juin, visant à mettre la population en garde contre les fraudeurs qui utilisent des victimes peu méfiantes comme mules pour blanchir de l'argent et des produits de la criminalité.

L'année 2021 a connu un nombre record de signalements de fraudes au CAFC, et les pertes déclarées se sont élevées à 380 millions de dollars, une hausse considérable par rapport aux 164 millions de dollars en pertes enregistrées en 2020. On estime à 5 % seulement le taux de personnes qui signalent des fraudes aux autorités policières ou au CAFC.

Vu l'augmentation marquée du nombre de signalements de fraudes et la fréquence du recours aux mules par les fraudeurs, les organismes partenaires souhaitent sensibiliser les Canadiens aux diverses arnaques pour lesquelles le stratagème des mules est utilisé, en plus de fournir à la population de l'information générale sur les moyens à prendre pour se protéger contre les fraudes.

Qu'est-ce qu'une mule?

Une mule désigne une personne recrutée par des fraudeurs afin de servir d'intermédiaire pour le transfert de fonds volés. La mule ne sait pas toujours qu'elle est un pion dans un vaste réseau de fraudeurs. Lorsqu'une mule transfère des fonds, il est difficile pour les autorités d'identifier les escrocs, et la victime risque donc d'être associée à des crimes graves.

Souvent, l'argent est transféré au moyen de virements télégraphiques interbancaires, de transferts par courriel, de services de transfert de fonds et de cryptomonnaies. En général, les mules sont rémunérées pour leurs services et reçoivent un petit pourcentage de l'argent transféré, et les fraudeurs peuvent camoufler leur stratagème en affirmant qu'il s'agit par exemple d'un paiement de la part de clients, d'un prêt pour un investissement en cryptomonnaie ou d'un prix.

Les mules peuvent faire partie du processus de blanchiment d'argent, qui constitue une infraction au Code criminel du Canada (article 462.31).

S'ils sont sensibilisés et renseignés au sujet de ce stratagème, les Canadiens pourront mieux l'éviter.

Le 8 juin 2022, à 10 h, des représentants du CAFC et de l'OPP animeront une séance de clavardage en direct sur les médias sociaux pour discuter du stratagème des mules et des fraudes qui y sont associées. Les conférenciers seront notamment Nancy Cahill, recherchiste en matière de renseignements et auteure de profils au CAFC, et le sergent-détective int. John Armit, agent de liaison au CAFC.

De plus, les organismes partenaires communiqueront plus d'information ainsi que des conseils et des liens vers diverses ressources sur leurs plateformes de médias sociaux. On encourage les membres du public à prendre part aux discussions au moyen des mots-clics #NeSoyezPasUneMule, #déNONcerlafraude, #Prendre5, #ParlerA2, afin d'aider à repérer les fraudes, à les signaler et à les enrayer.

Si vous avez été victime d'une fraude, d'une escroquerie ou de cybercriminalité, communiquez avec votre service de police local. Il est aussi essentiel de signaler les incidents dont vous avez été témoin, que vous en soyez victime ou non, au CAFC en passant par son système de signalement en ligne ou en composant le 1-888-495-8501.

Citations

« Au CAFC, nous travaillons sans relâche avec les services de police et nos partenaires pour cibler les fraudeurs, récupérer l'argent dérobé et sensibiliser la population aux arnaques et à la fraude; cela dit, tout le monde a un rôle à jouer dans la prévention des fraudes et la récupération des pertes. Plus que jamais, vu la hausse marquée des signalements de fraudes au pays, les Canadiens doivent savoir reconnaître les arnaques et les fraudes et comment s'en protéger, et savoir qu'il faut toujours les signaler. »

- Sergent Guy Paul Larocque, officier responsable au CAFC

« Au Canada, les fraudes sont des infractions criminelles au Canada, et les personnes qui en sont victimes et les répercussions de ces crimes sont bien réelles. Un courriel ou appel en apparence anodin risque de mener à des pertes considérables pour la personne qui le reçoit. Soyez vigilants et signalez les fraudes dont vous êtes témoins au service de police local et au CAFC. Vous nous aiderez ainsi à repérer les escrocs, à démanteler leurs réseaux et à saisir leurs actifs, à éviter que d'autres personnes soient victimes de ces crimes et à accroître la résilience du Canada à l'égard des fraudes »

- Chris Lynam, directeur général du CAFC et du Centre national de coordination de la lutte contre la cybercriminalité, GRC

« Les crimes financiers, dont le blanchiment d'argent, sont un véritable fléau dans nos collectivités. Les fraudeurs ciblent les personnes vulnérables et exploitent la peur chez les gens et leur manque de connaissances du domaine financier. Le meilleur moyen de vous protéger est de vous renseigner au sujet des fraudes et de demeurer vigilants lorsque vous faites des transactions financières. La Police provinciale de l'Ontario est fière de travailler de près avec le CAFC et de participer à la lutte contre la criminalité financière grâce à des initiatives de sensibilisation comme celle-ci. La fraude : identifiez-la, signalez-la, enrayez-la. »

- Surintendant-détective Dominic Chong, directeur des Services de la criminalité financière, OPP

Faits en bref

Selon la définition des Nations Unies, le blanchiment d'argent s'entend de tout acte ou tentative de perpétrer un acte dans le but de dissimuler l'origine de l'argent ou des biens dérivés d'une activité criminelle. Le processus de blanchiment d'argent compte trois étapes reconnues :

Le placement, c'est-à-dire l'introduction des produits de la criminalité dans le système financier. L'empilement, c'est-à-dire la conversion de produits de la criminalité en d'autres types de fonds et l'exécution de multiples transactions financières complexes destinées à brouiller les pistes de vérification et à masquer la provenance et la propriété des fonds. Cette étape peut englober des opérations comme l'achat et la vente d'actions, de biens ou de propriétés. L'intégration, c'est-à-dire la réinsertion des produits de la criminalité dans l'économie afin de donner aux fonds une apparence légitime.

Toujours d'après les signalements faits au CAFC, les cinq types de fraude les plus signalés en 2021 étaient l'extorsion, l'hameçonnage, l'escroquerie liée à la vente de marchandises, celle liée aux services et celle liée à la vente.

Tous ceux qui signalent les fraudes au CAFC aident à alimenter un répertoire national d'informations facilitant les enquêtes et soutenant les efforts de prévention et de perturbation des organismes d'application de la loi.

Le CAFC et le Groupe national de coordination contre la cybercriminalité de la GRC travaillent ensemble à l'élaboration d'un nouveau système national de signalement que les particuliers, les entreprises et d'autres organisations pourront utiliser pour signaler des incidents de fraude et de cybercriminalité aux organismes d'application de la loi. Ce système devrait être lancé officiellement en 2023-2024.

