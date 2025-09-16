SHANGHAI, 16 septembre 2025 /CNW/ - Les salons « China Toy Expo (CTE) 2025 », « China Kids Fair (CKE) », « China Licensing Expo (CLE) » et « China Preschool Expo (CPE) » seront cette année regroupés au Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) du 15 au 17 octobre 2025.

World's Largest Trade Fairs for Toy, Baby Products, Licensing and Preschool

Organisé par la China Toy & Juvenile Products Association, cet événement de premier plan réunissant quatre expositions sur 230 000 mètres carrés mettra les acheteurs mondiaux en relation avec plus de 2 500 exposants et plus de 5 400 marques issues de plus de 30 centres manufacturiers. Cette plateforme mondiale décisive pour l'approvisionnement en jouets, produits pour bébés et enfants, articles protégés par des droits de propriété intellectuelle et fournitures destinées aux enfants d'âge préscolaire a d'ores et déjà attiré plus de 100 000 acheteurs professionnels de plus de 130 pays et régions.

Une plongée dans l'avenir de chaque secteur :

Salon ECU (jouets) : Gros plan sur les jouets artisanaux et de collection, les jouets intelligents fondés sur l'IA et les matériaux durables. Des collaborations intersectorielles avec des marques de mode et d'art en vogue mettent en lumière les tendances mondiales émergentes (LEGO, MATTEL, BANDAI, FUNKO, LABUBU, TOPTOY, etc.).

Salon CKE (produits pour bébés) : Exposition de poussettes, de sièges auto, de trotteurs, de produits destinés à l'alimentation des bébés et aux pouponnières, de meubles pour bébé et d'articles pour la maison. L'accent est de plus en plus mis sur les certifications de sécurité, la conception ergonomique et les solutions de mobilité intelligente (GB, Cybex, UPPAbaby, Stokke, Pigeon, Nuna, Joie, RECARO, AVOVA et Bugaboo).

Salon CLE (licences) : Exposition de plus de 2 600 produits soumis à des droits de propriété intellectuelle. Une attention particulière est accordée aux licences intersectorielles, aux collaborations mondiales et à l'essor des produits originaux chinois protégés par des droits de propriété intellectuelle sur la scène internationale (Disney, Universal, Warner, Sanrio, POP MART, MINISO, Eggy Party , Three-Body [trois corps] et B.Duck).

Salon CPE (fournitures destinées aux enfants d'âge préscolaire) : Présentation de fournitures, d'outils pédagogiques et d'équipement pour terrain de jeu. Les tendances mettent en avant l'intégration de l'apprentissage numérique, les programmes basés sur les disciplines STEAM et les équipements écologiques (Guidecraft, YongLang, YUHE et Viga).

Points forts de l'approvisionnement intégré :

Guichet unique : jouets, produits pour bébés, licences relatives aux droits de propriété intellectuelle et fournitures destinées aux enfants d'âge préscolaire disponibles en un seul endroit.

Centre de tendances : plus de 350 marques mondiales de jouets artisanaux et de collection, plus de 2 600 lancements de produits soumis à des droits de propriété intellectuelle.

Fournisseurs certifiés : plus de 900 fournisseurs certifiés CSI (intégrateurs de système certifiés) issus de plus de 30 centres manufacturiers.

plus de 900 fournisseurs certifiés CSI (intégrateurs de système certifiés) issus de plus de 30 centres manufacturiers. Appariement ciblé : appariements individualisés en fonction des besoins des deux parties.

Avantages exclusifs pour les acheteurs internationaux (la qualification de client privilégié doit être approuvée) :

Préinscrivez-vous avant le 20 septembre 2025 pour obtenir le statut de client privilégié et bénéficier d'avantages d'une valeur pouvant atteindre 2 300 dollars :

Entrée rapide et accès au salon réservé aux clients privilégiés

Repas et hébergement gratuits

Rejoignez-nous à Shanghai en octobre pour construire ensemble l'avenir du secteur des produits pour bébés et enfants!

