SHANGHAI, 10 septembre 2025 /CNW/ - La China Kids Fair (CKE) 2025, le principal salon commercial asiatique de produits pour bébés et enfants, organisé par la China Toy & Juvenile Products Association, aura lieu du 15 au 17 octobre au Shanghai New International Expo Centre.

S'étendant sur 230 000 m2, CKE relie directement les acheteurs du monde entier à plus de 2 500 exposants et à plus de 5 400 marques des principaux centres de fabrication de la Chine. Plus de 100 000 acheteurs professionnels de plus de 130 pays et régions sont attendus. Sous un même toit, la China Toy Expo, la China Licensing Expo et la China Preschool Expo auront lieu simultanément.

Pourquoi participer au salon CKE 2025?

Guichet unique : accédez à des produits haut de gamme dans huit grandes catégories. Découvrez les dernières innovations dans toutes les catégories clés : les poussettes, les sièges de voiture, les covoiturage, les meubles pour bébés et les articles pour la maison, les produits d'alimentation et de puériculture, les soins de santé et les vêtements de maternité (y compris GB, Cybex, UPPAbaby, Stokke, Pigeon, Nuna, Joie, RECARO, AVOVA et Bugaboo).

Avantages exclusifs pour les acheteurs internationaux (la qualification VIP doit être approuvée) :

Préinscrivez-vous en ligne d'ici le 20 septembre 2025 pour obtenir le statut de VIP et des avantages potentiels d'une valeur maximale de 2 300 $, notamment :

Entrée rapide et accès aux salons VIP

Repas et hébergement gratuits

Subventions de vol

Inscrivez-vous maintenant : [site Web de CKE]

Personne-ressource pour les visiteurs de CKE : Eleanor Xu ( [email protected] )

Assurez vos avantages en matière d'approvisionnement lors de l'événement phare en Asie pour les produits pour bébés et enfants - CKE 2025.

