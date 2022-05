La plus grande chaîne animalière au Québec!

VARENNES, QC, le 11 mai 2022 /CNW Telbec/ - Boutique d'animaux Chico est fière d'annoncer l'ouverture de sa 70e boutique au Québec! Les Boutiques d'animaux Chico sont désormais la plus grande chaîne offrant des produits et services aux animaux de compagnies au Québec avec 70 boutiques en opération et plus de 10 autres en cours d'ouverture. La semaine dernière, la 70e boutique a ouvert ses portes sur le Boulevard Taschereau à Greenfield Park.

La poursuite d'une mission