Chico franchit une étape majeure avec l'ouverture de sa 100e boutique d'animaux !

VARENNES, QC, le 13 févr. 2025 /CNW/ - Boutique d'animaux Chico est fière d'annoncer l'ouverture de sa 100e boutique au Québec! En octobre 2020, la 50e succursale ouvrait ses portes en Montérégie. Cinq ans plus tard, c'est à Saint-Rémi, dans la même région, que Chico célèbre ce nouveau jalon. Fondée en 1985 et animée par une passion pour les animaux, l'entreprise a connu une croissance remarquable en misant sur un modèle d'affaires axé sur la proximité, la qualité et l'engagement des entrepreneurs locaux.

Cette 100e ouverture représente une nouvelle étape dans notre développement, mais ce n'est qu'un début. Post this Katherine P. Hurtado et Benoît Blackburn franchisés des boutiques Chico boul St-Laurent et rue Bélanger à Montréal lors de l'ouverture de leur première boutique (Chico rue Bélanger) en 2022. (Groupe CNW/Boutique d'animaux Chico)

« L'ouverture de cette 100e boutique témoigne de notre engagement à offrir des produits et services de qualité à un nombre grandissant de familles québécoises et leurs compagnons à quatre pattes. » -Guy Beaumier, Président-directeur général chez Boutique d'animaux Chico

100 boutiques, 100 histoires de succès

Derrière chaque boutique Chico, il y a une histoire inspirante d'entrepreneuriat et de passion. Nos franchisés sont au cœur de notre succès et contribuent à la croissance continue de l'entreprise.

Un réseau solide et en pleine expansion

Chico a su s'adapter aux réalités locales en offrant à ses franchisés un modèle d'affaires flexible et performant. Cette 100e ouverture représente une nouvelle étape dans notre développement, mais ce n'est qu'un début.

Une histoire de croissance et de vision

L'aventure Chico a débuté il y a 40 ans, lorsque Pierre Charbonneau et Michel Joly ont ouvert la première boutique sur la rue Ontario à Montréal. Grâce à une vision entrepreneuriale forte et un modèle de franchise efficace, l'entreprise s'est développée aux quatre coins du Québec. Aujourd'hui, Chico continue de croître tout en restant fidèle à sa mission : offrir des produits de qualité et des conseils personnalisés pour les amoureux des animaux.

« Ce succès repose sur l'engagement exceptionnel de nos franchisés, qui assurent une expérience client de qualité partout au Québec. Nous sommes fiers de voir le réseau se renforcer année après année. » -- Marc Pharand, Vice-président aux opérations

Rejoindre Chico : une opportunité unique

Chico, c'est bien plus qu'une franchise. C'est une opportunité de bâtir votre succès tout en ayant un impact positif dans votre communauté. Depuis plus de 40 ans, nous accompagnons des entrepreneurs québécois en leur offrant un modèle d'affaires éprouvé, un soutien personnalisé et un réseau dynamique.

Avec l'ouverture de notre 100e boutique, nous poursuivons notre expansion à travers le Québec. Vous souhaitez devenir franchisé? Des opportunités sont disponibles près de chez vous!

Adresse de la 100e boutique

55 Boulevard Saint-Rémi

Saint-Rémi, QC

J0L 2L0

La 101e boutique d'animaux Chico a ouvert ses portes simultanément à Baie-D'Urfé, dans la région de Montréal.

SOURCE Boutique d'animaux Chico

Demandes d'entrevues et relations de presse : Florence Lemieux, Relationniste, 514 742-4977, [email protected]