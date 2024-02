Les adultes de 18 à 34 ans dépensent plus que la moyenne nationale; la plupart des Canadiens essaient de limiter leurs coûts

TORONTO, le 13 févr. 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC a révélé que la majorité (52 %) des jeunes Canadiens (de 18 à 34 ans) ont été frappés par la flèche de Cupidon et prévoient dépenser en moyenne 200 $ pour des êtres chers à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est plus que la réponse la plus courante parmi tous les Canadiens, puisque 42 % des personnes interrogées à l'échelle nationale prévoient dépenser 160 $ pour la journée. Le sondage a également révélé que les hommes prévoient dépenser beaucoup plus (217 $) pour la Saint-Valentin que les femmes, qui ne prévoient dépenser que 108 $ pour cette fête.

Étant donné que l'inflation exerce une pression sur les budgets, la moitié des Canadiens ont dit qu'ils avaient l'intention de maintenir leurs dépenses au niveau de l'an dernier, tandis que 13 % ont dit qu'ils essaieraient de dépenser moins le jour de la Saint-Valentin cette année.

Seulement 10 % ont dit qu'ils dépenseraient davantage, soit parce que l'inflation a rendu leur cadeau favori plus cher, soit parce qu'ils pensent que leur être cher le mérite.

« Certaines fêtes, comme la Saint-Valentin, encouragent les gens à dépenser pour ceux et celles qui leur tiennent le plus à cœur, mais que vous soyez dans une relation établie ou que vous volez en solo cette année, l'une des meilleures choses que vous pouvez faire est de réfléchir à vos attentes financières et de comprendre vos sentiments à l'égard de la gestion de l'argent, a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements, Banque CIBC. Bien que l'argent ne soit pas le sujet le plus romantique, il est important d'avoir des conversations honnêtes sur les finances pour vous aider à réaliser vos ambitions. »

Outils disponibles pour favoriser la conversation :

Article sur les conseils judicieux : Comment puis-je parler d'argent à mon partenaire sans causer de malaise?

: Comment puis-je parler d'argent à mon partenaire sans causer de malaise? Prenez le contrôle de votre avenir financier en comprenant mieux vos liquidités à l'aide de notre Calculateur de budget

Des guides financiers pour vous aider à vous préparer à votre prochaine aventure.

