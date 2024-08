La Banque CIBC lance le Forfait vie étudiante intense qui permet aux nouveaux étudiants de niveau postsecondaire de faire la demande de trois produits bancaires au moyen d'un seul formulaire numérique

TORONTO, le 6 août 2024 /CNW/ - Un nouveau sondage mené par Student Life Network au nom de la Banque CIBC révèle que la majorité (95 %) des étudiants interrogés affirment que la gestion de leurs finances est importante pour contribuer à leur vie étudiante globale, mais près des deux tiers (63 %) des personnes sondées disent utiliser le calcul mental pour gérer leurs finances. En même temps, moins de la moitié des répondants (44 %) ont exprimé leur confiance dans leur niveau de littératie financière alors qu'ils font leurs études postsecondaires, qui s'accompagnent souvent d'une plus grande liberté et d'une plus grande responsabilité en matière de finances.

« Le début de votre carrière universitaire s'accompagne d'un mélange d'émotions, dont le stress potentiel lié à la prise en charge de vos finances, a déclaré Michael Clabby, vice-président à la direction et chef, Stratégie et données numériques, Banque CIBC. Les étudiants sont à la recherche de solutions numériques pour les aider à établir leur indépendance financière afin de se préparer à la vie après les études. »

Lancement du Forfait vie étudiante intense CIBC

Pour aider les étudiants à réussir alors qu'ils commencent leur carrière universitaire, la Banque CIBC a lancé le Forfait vie étudiante intense, une première offre exclusivement numérique sur le marché pour les nouveaux clients internationaux et canadiens de niveau postsecondaire de la Banque CIBC, qui leur permet de présenter une demande pour des produits et services bancaires essentiels aux étudiants dans un même formulaire en moins de 15 minutes.

Le Forfait vie étudiante intense CIBC permet aux étudiants admissibles de demander un compte-chèques sans frais assorti de l'avantage Départ Intelli ou du programme Intelli pour étudiants qui les aide à gérer leurs dépenses quotidiennes, un compte d'épargne cyberAdvantage pour commencer à mettre de l'argent de côté et la carte de crédit d'étudiant de leur choix pour les aider à établir leurs antécédents de crédit. Les étudiants qui se joignent à la Banque CIBC reçoivent une prime supplémentaire de 50 $ lorsqu'ils font leur demande en ligne sur le site CIBC.com et obtiennent jusqu'à 250 $ en remise en argent qu'ils peuvent utiliser pour d'autres dépenses et pour faire plus de choses qu'ils aiment afin de tirer le maximum de leur vie étudiante.

Les dépenses des étudiants sont uniques

« Notre sondage a révélé que la plupart des étudiants utilisent le calcul mental pour gérer leurs dépenses, et seulement 29 % d'entre eux ont exprimé avoir confiance dans leur situation financière. En cette période de transition avec des coûts nouveaux et imprévus, il est très important que les étudiants soient conscients des ressources financières à leur disposition qui les aideront à bâtir leur confiance, à acquérir des habitudes financières pour la vie et à contribuer à l'équilibre entre le travail et la vie personnelle, a ajouté M. Clabby. Les applications de budgétisation et la collaboration avec un conseiller peuvent les aider à réaliser leurs ambitions universitaires et à les préparer à la réussite dès la fin de leurs études, alors qu'ils se fixent de nouveaux objectifs. »

En ce qui concerne les dépenses, près du quart des étudiants affirment que la technologie (24 %) et le divertissement (24 %) sont leurs plus grandes dépenses à l'école. Les voyages sont une ambition pour nombre d'entre eux (56 %).

Afin d'aider les étudiants à faire leurs achats quotidiens et à mettre de l'argent de côté pour les articles essentiels aux études, la Banque CIBC a également annoncé aujourd'hui qu'elle a renouvelé son partenariat exclusif avec Student Price Card (SPC), le programme de rabais pour étudiants le plus populaire au Canada. Les jeunes et les étudiants de la Banque CIBC sont admissibles à une adhésion gratuite à SPC+ qui offre plus de 450 rabais sur de grandes marques et permet aux étudiants d'économiser en moyenne 340 $ par année.

Soutien supplémentaire pour les étudiants

La Banque CIBC offre plusieurs produits, ressources et partenariats conçus pour aider les étudiants à poursuivre des études postsecondaires, notamment :

Début Intelli CIBC, un compte bancaire courant sans frais mensuels jusqu'à l'âge de 25 ans

Un client de la Banque CIBC peut recommander un étudiant et les deux toucheront une remise de 50 $ chacun, jusqu'à concurrence de 500 $ par année

Des bourses d'études qui récompensent les passions de 99 étudiants

Accès à Plani Intelli CIBC pour aider les étudiants à dépenser, à épargner, à planifier et à budgéter plus intelligemment

Concours et cadeaux dans le cadre du partenariat exclusif de la Banque CIBC avec Student Life Network

Mentions juridiques relatives au sondage :

Les résultats présentés sont fondés sur un sondage mené par Student Life Network du 28 juin au 15 juillet 2024. L'échantillon du sondage était composé de 1 314 Canadiens âgés de 14 ans et plus qui ont rempli un questionnaire en ligne pour courir la chance de gagner 500 $. Les participants provenaient de la communauté Student Life Network, qui compte plus de deux millions d'étudiants canadiens. Bien qu'un échantillon stratifié de cette taille ait généralement une marge d'erreur de ±2,6 %, 19 fois sur 20, ce sondage n'était pas stratifié et l'échantillon n'était pas pondéré, et il pourrait donc ne pas être parfaitement représentatif de la population générale. Par conséquent, il n'est pas possible d'attribuer une marge d'erreur à ces constatations.

