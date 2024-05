MONTRÉAL, le 15 mai 2024 /CNW/ - Yapla, la plateforme québécoise de paiement et de gestion tout-en-un pour OBNL, annonce avec son partenaire le Groupe Crédit Agricole , le déploiement de sa plateforme en Italie. Fort d'une présence affirmée au Canada et en Europe auprès de plus de 50 000 OBNL, Yapla amorce une nouvelle étape de son développement international.

Avec près de 400 000 OBNL recensés en Italie en 2022, la startup québécoise propose de répondre aux enjeux de numérisation du secteur associatif italien. Pascal Jarry, président et fondateur de Yapla a déclaré : « Nous sommes fiers d'annoncer le lancement de notre plateforme en Italie, confirmant notre positionnement international. La réglementation italienne encourage la numérisation des OBNL, et Yapla souhaite soutenir les associations italiennes en facilitant leur quotidien et en répondant à leurs contraintes réglementaires ».

Pour mieux répondre aux enjeux administratifs et financiers du secteur associatif, Yapla a développé un partenariat avec Crédit Agricole, un acteur majeur des services bancaires qui sert un large éventail de clients, y compris dans le secteur associatif. Avec plus de 1 700 000 clients en Italie, ce partenariat permettra aux associations italiennes, clientes du Crédit Agricole, d'accéder à une offre préférentielle sur mesure, leur permettant d'utiliser Yapla pour répondre à l'ensemble de leurs besoins de conformité à la réglementation, de gestion et de paiement.

Continuer à démocratiser l'accès à la gestion numérique pour les OBNL

Yapla met à disposition des OBNL du monde entier une plateforme de paiement et de gestion tout-en-un entièrement gratuite qui simplifie la gestion des OBNL de toutes tailles. Elle propose également différents forfaits avancés capables de soutenir la mission des plus grandes organisations qui soient. Grâce à Yapla, tous les OBNL peuvent désormais gérer facilement, au sein d'une seule et même plateforme, leurs d onnées, leurs adhésions, leurs dons, leur boutique en ligne, leurs événements, leurs communications et leur site web. Yapla limite les frais reliés à la présence en ligne des OBNL tout en leur permettant d'optimiser le temps consacré à la gestion de leurs opérations.

À propos de Yapla

Fondée à Montréal en 2013, Yapla est une plateforme de gestion tout-en-un pour OBNL dont le développement et la commercialisation reposent sur une équipe de 50 experts du secteur OBNL situés à Montréal, Paris et maintenant à Parme. La plateforme qui équipe plus de 50 000 OBNL en Amérique du Nord et en Europe a permis aux OBNL de collecter depuis sa création plus de 355 millions de dollars canadiens.

