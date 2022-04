MONTRÉAL, le 21 avril 2022 /CNW/ - illuxi, entreprise québécoise reconnue pour la puissance de sa plateforme technologique de gestion de l'apprentissage et d'événements virtuels et hybrides, est fière d'avoir atteint un nouveau sommet en concevant son 110e espace client!

« Propulsées dans les modes virtuels et hybrides depuis les 2 dernières années, plusieurs entreprises ont eu à se prévaloir d'une plateforme pour gérer l'apprentissage et aussi pour garder contact avec leurs clients, fournisseurs et employés. Banques, syndicats, associations, ordres professionnels, organismes gouvernementaux privés ou publics, PME dans le domaine médical ou de l'esthétique, nos clients ont emboîté le pas et constaté que cette transition était finalement essentielle à leur croissance », explique Philippe Richard Bertrand, président et chef de la direction chez illuxi.

« Multifonction, évolutive et hautement sécurisée, la plateforme illuxi se distingue par son niveau exceptionnel d'adaptabilité de ses interfaces et de personnalisation. Les organisations peuvent à la fois y héberger, diffuser et commercialiser leurs contenus de formations (LMS) ou de services professionnels en ligne, en plus de pouvoir centraliser leurs outils de diffusion d'événement virtuel ou hybride (congrès, assemblée générale annuelle, colloque, webinaire, etc. », de conclure Marc-André Lanciault, vice-président, chef des technologies.

Proposant une offre de services en marque blanche clé en main, un accompagnement personnalisé, l'hébergement des données sécurisées au Canada et des services de soutien technique hors pair en français et en anglais, illuxi s'avère être un allié de taille pour les organisations qui souhaitent optimiser leurs transformations numériques.

À propos d'illuxi

illuxi facilite l'échange des connaissances grâce à sa plateforme SaaS et ses services d'accompagnement. Gérez l'apprentissage de vos employé.es, commercialisez vos formations en ligne et diffusez vos événements virtuels et hybrides dès maintenant.

