Le 15 novembre, la zone portuaire de libre-échange du Hainan a lancé sa plateforme de demandes de renseignements sur les politiques à guichet unique (https://policy.hnftp.gov.cn), donnant aux utilisateurs un accès aux principales politiques en matière de zone portuaire de libre-échange, aux feuilles de questions et réponses de nombreux ministères, et toute l'information dont ils ont besoin pour investir en toute confiance dans la province du Hainan, dans le sud de la Chine.

Page d’accueil de la plateforme de demandes de renseignements sur les politiques à guichet unique de la zone portuaire de libre-échange du Hainan (PRNewsfoto/Hainan International Media Center (HIMC))

La plateforme sert de guide aux investisseurs, aux entrepreneurs et aux travailleurs qui viennent au Hainan, en utilisant des technologies d'intelligence artificielle de pointe pour fournir des conseils conviviaux et utiles en chinois et en anglais, ainsi que les textes originaux des politiques du Hainan, des interprétations des politiques, des cas d'utilisation, des conditions d'utilisation, des guides étape par étape sur les différentes procédures, et plus encore.

La plateforme offre également des services de consultation détaillés pour chaque politique, ainsi que des liens vers divers autres portails de services gouvernementaux locaux (comme « Haiyiban » et « 12345 »), rassemblant une grande variété de services et d'informations sur un seul site. Les utilisateurs qui ont des questions ou des suggestions sont invités à laisser un message. La ligne d'assistance téléphonique « 12345 » du gouvernement vous répondra dans les plus brefs délais.

Afin de promouvoir la connaissance et la compréhension des politiques relatives à la zone portuaire de libre-échange du Hainan, cette plateforme fournit de l'information sur le port de libre-échange répondant aux besoins de nombreux différents types d'utilisateurs, interprétant les politiques du Hainan d'un point de vue international et offrant une référence en matière de prise de décision pour les investisseurs, les entrepreneurs et les particuliers de partout dans le monde en un seul endroit pratique et facile d'utilisation.

Le développement du port de libre-échange du Hainan, le plus grand port de libre-échange au monde, a commencé en 2020. Un plan directeur énonçant l'orientation politique du nouveau port de libre-échange a été publié le 1er juin de la même année. Depuis, le Hainan a mis en œuvre plus de 180 politiques, y compris la politique de zéro tarif, de faibles taux d'imposition et un régime fiscal simplifié. La politique et le système institutionnel de la zone portuaire de libre-échange ont été établis pour faciliter le libre-échange et l'investissement, la libre circulation transfrontalière des capitaux, le transport libre et pratique, et la circulation sécuritaire et ordonnée des données. La zone portuaire de libre-échange continuera de travailler à la création d'un environnement commercial international commode, régi par la primauté du droit, ouvrant la porte aux affaires en Chine.

