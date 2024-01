Cette plateforme de commerce complète de GoDaddy offre aux entrepreneurs et aux petites entreprises la possibilité de vendre en ligne et en personne, d'être payés rapidement et en toute sécurité, et de gérer les ventes en un seul endroit. Cette solution complète aide les entreprises canadiennes à conserver une plus grande partie de l'argent qu'elles ont durement gagné, à une époque où les coûts montent en flèche. L'offre de GoDaddy comprend :

Traitement puissant des paiements intégré à la suite d'outils conviviaux de GoDaddy

Les petites entreprises canadiennes peuvent utiliser GoDaddy Payments pour se faire payer par leurs clients rapidement et en toute sécurité, que ce soit en ligne ou en personne. GoDaddy Payments s'intègre aux solutions de commerce électronique Sites Web + Marketing et Managed WordPress de GoDaddy et alimente une nouvelle gamme de produits de paiement, permettant aux petites entreprises de vendre facilement n'importe où et de gérer toutes leurs transactions en un seul endroit.

Soutenu par les taux les plus bas de l'industrie* actuellement à 2,3 % + 0 cents par transaction en personne et 2,7 % + 0 cents par transaction en ligne, les petites entreprises peuvent économiser plus de 15 % sur les frais de traitement des cartes* en utilisant GoDaddy Payments et garder plus de ce qu'elles gagnent. Les entreprises peuvent s'inscrire à GoDaddy Pauments en quelques minutes et, une fois approuvées, accepter toutes les principales cartes de crédit et de débit, ainsi que Apple Pay et Google Play, et être payées aussi rapidement que le jour ouvrable suivant, sans contrat à long terme, sans minimum mensuel et sans frais cachés.

Un dispositif de point de vente moderne et tout-en-un pour une vente en personne efficace

Alimenté par GoDaddy Payments, le terminal intelligent GoDaddy répond à tous les besoins de vente en personne d'une entreprise en pleine croissance. Le terminal intelligent est portable et dispose de deux écrans, d'une imprimante de reçus intégrée, d'un lecteur de codes-barres et d'une connectivité 4G LTE pour une expérience d'encaissement ultime et pratique. Avec une installation rapide et facile et une fiabilité totale, les entreprises peuvent avoir l'esprit tranquille en sachant que chaque passage en caisse est rapide et sécurisé.

Pour les entreprises qui vendent à la fois en ligne et en personne, le terminal intelligent de GoDaddy s'intègre de manière fluide aux solutions de commerce électronique de GoDaddy pour unifier les ventes en ligne et en personne, ce qui donne à leurs clients la possibilité d'acheter en ligne et de retirer leur marchandise en magasin.

Le terminal intelligent de GoDaddy est présentement disponible au Canada sur GoDaddy.ca au prix promotionnel de 399 $ (prix régulier de 599 $). Chaque achat effectué dans le cadre de cette offre à durée limitée** est accompagné d'une station d'accueil et d'une livraison accélérée gratuite en trois jours afin que les petites entreprises puissent commencer à vendre rapidement.

Des outils qui permettent d'accepter des paiements en ligne ou à distance sans avoir besoin d'un site Web ou d'une boutique en ligne

La nouvelle version de GoDaddy Payments comprend également de nouveaux outils qui facilitent la vente en ligne. Les liens de paiement en ligne et le terminal virtuel de GoDaddy permettent aux petites entreprises de continuer à attirer et à servir leurs clients même si elles n'ont pas leur propre site Web ou leur propre boutique en ligne.

Les liens de paiement en ligne permettent aux entreprises de créer facilement des liens de paiement rapides et partageables et d'être payées depuis n'importe quel endroit disposant d'une connexion Internet. Les liens de paiement peuvent être personnalisés avec les logos, les images et le texte de l'entreprise et sont envoyés aux clients par texte, courriel, médias sociaux ou code QR. Les entreprises qui utilisent le créateur de sites Web GoDaddy Sites Web + Marketing peuvent également ajouter des liens de paiement à leur site Web en tant que boutons de paiement pour collecter des paiements en ligne.

Pour les entreprises qui acceptent fréquemment des paiements par téléphone ou à distance, comme les restaurants, les cabinets médicaux, les avocats et les comptables, GoDaddy Virtual Terminal permet à tout ordinateur, tablette ou appareil mobile doté d'un navigateur Web de fonctionner comme un terminal de paiement, sans nécessiter d'équipement supplémentaire.

Des tableaux de bord simplifiés pour une expérience de vente intégrée

Conçue pour les petites entreprises, la solution de commerce connecté de GoDaddy offre des fonctionnalités qui permettent aux propriétaires d'entreprise de gagner du temps en conservant leurs catalogues de produits et en gérant les commandes, les ventes et les paiements à partir d'un seul endroit. Le tableau de bord de GoDaddy fournit également des informations en un coup d'oeil et des rapports exploitables tels que les performances de vente, la gestion des stocks, les paiements et les dépôts, aidant les propriétaires de petites entreprises à vendre en toute confiance et à rester concentrés sur leur croissance.

« La solution de commerce connecté de GoDaddy offre aux petites entreprises canadiennes une plateforme et des outils de commerce puissants, mais faciles à utiliser, à un prix abordable », a déclaré Young Lee, responsable du marché canadien chez GoDaddy. « Grâce à GoDaddy, les petites entreprises d'Amérique du Nord peuvent désormais conserver une plus grande part de ce qu'elles gagnent grâce à nos tarifs les plus bas de l'industrie* ».

Pour en savoir plus sur la solution Commerce de GoDaddy, visitez https://www.godaddy.com/fr-ca/sell. Pour découvrir comment GoDaddy soutient les entrepreneurs de tous les jours et peut aider votre petite entreprise, visitez godaddy.ca.

NOTES

* Avis de non-responsabilité : Prix les plus bas par rapport aux principaux fournisseurs Square, Stripe et Shopify pour le commerce électronique canadien, les transactions en personne et les transactions saisies.

** Offre à durée limitée. La promotion s'applique à tous les achats effectués avant le 31 mai 2024.

