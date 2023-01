Opérationnalisée par la Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec (PINQ²), la nouvelle offre de calcul quantique destinée aux PME, grandes entreprises, institutions et autres organisations vient bonifier les services existants de calcul haute performance, d'intelligence artificielle et d'apprentissage numérique

MONTRÉAL, le 23 janv. 2023 /CNW Telbec/ - La Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec (PINQ²), organisme à but non lucratif (OBNL) fondé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec (MEIE) et l'Université de Sherbrooke en 2020, souligne que le Québec exploitera le 5e super ordinateur quantique du monde dès la seconde moitié de 2023. Cette nouvelle infrastructure offrira des services abordables aux entreprises, institutions et organismes actifs dans les technologies numériques, facilitant ainsi des synergies entre les forces académiques et industrielles afin de les aider dans le développement et la progression rapides de projets et de solutions ayant le potentiel de transformer leurs secteurs respectifs ainsi que la société.

L'Ordinateur quantique du Québec, basé sur l'architecture Quantum System One de 127 qubits développée par IBM, sera opérationnalisé par PINQ2 dont la mission est d'accélérer la transformation numérique des entreprises et organisations québécoises, tout en offrant du soutien aux entreprises d'ailleurs, grâce à une offre de services sécurisée et souveraine, compatible avec les standards industriels. La technologie de fine pointe et à infrastructure hybride exploitée par PINQ2 comprendra plusieurs volets, dont l'informatique quantique, le calcul haute performance (HPC), l'intelligence artificielle (IA), l'analyse de données avancée, ainsi que des logiciels de simulation pour différents domaines.

Le Québec étant au cœur d'un vaste virage numérique, la mise en service de l'Ordinateur quantique du Québec permettra d'aider les entreprises québécoises à anticiper cette nouvelle rupture technologique et à en faire un avantage compétitif. Lorsque l'Ordinateur quantique du Québec entrera en fonction en seconde partie de 2023, à Bromont, sa haute technologie et sa puissance de calcul représenteront non seulement une révolution pour divers domaines, mais apportera également le potentiel de percées importantes répondant aux défis mondiaux et sociaux actuels.

La présence de l'Ordinateur quantique sur le territoire sera non seulement grandement utile aux entreprises ayant déjà des connaissances approfondies en quantique, mais sera également une formidable occasion pour l'écosystème québécois de se former et de développer son savoir afin de créer de la valeur à l'aide des technologies quantiques.

« Un 'avant' et un 'après' »

L'inauguration de l'offre PINQ² s'est fait en présence de Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, de Jay Gambetta, directeur de la quantique chez IBM, de représentants de l'Institut Quantique, ainsi que de nombreux autres partenaires industriels, financiers et académiques.

« Grâce à l'Ordinateur quantique du Québec, nous pouvons réellement affirmer qu'il y aura un 'avant' et un 'après', a déclaré Éric Capelle, directeur général de PINQ2. Nous rejoignons un très petit groupe mondial ayant accès à une technologie aussi sophistiquée qui générera une multitude de découvertes et de percées au fil des ans. Le lancement de cette nouvelle offre de services marque un jalon transformateur. C'est un nouveau chapitre remarquable. »

« Cela représente une avancée majeure dans nos capacités technologiques et notre savoir-faire technologique, que nous mettrons à contribution dans la résolution d'enjeux sociétaux, que ce soit au niveau du climat, de la santé, de l'énergie ou des marchés, a expliqué Gaël Humbert, directeur, développement d'affaires et de stratégie de PINQ2. Il s'agit d'une étape importante dans l'évolution technologique de la province, qui aura des répercussions au sein de plusieurs domaines ici ainsi que sur la scène nationale et internationale. Avec l'Ordinateur quantique du Québec, une nouvelle ère s'offre à nous. »

« La plateforme PINQ2 est appelée à jouer un rôle clé dans la transformation numérique au Québec. Grâce à ses infrastructures de calcul de pointe et à son expertise, les entreprises pourront réaliser des projets de recherche et développement innovants, lesquels contribueront à leur productivité et à la compétitivité du Québec », a souligné le ministre Pierre Fitzgibbon.

Une offre exclusive et souveraine

PINQ² sera l'unique plateforme en sol canadien à pouvoir opérer Quantum System One, 5e ordinateur quantique au monde, le tout en partenariat avec IBM. Il est digne de mention que le Québec sera le seul endroit au monde, à l'extérieur des États-Unis, à disposer d'un accélérateur de découvertes scientifiques, en plus de sa propre infrastructure HPC et d'un ordinateur quantique de dernière génération intégralement dédié à la recherche et à l'innovation industrielle.

Grâce à l'infrastructure unique de PINQ2, les entreprises pourront bénéficier de la souveraineté et de la confidentialité des données. En effet, dès son entrée en fonction durant la seconde moitié de 2023, les données générées par l'Ordinateur quantique du Québec sur le territoire canadien demeureront au pays et ne seront pas stockées ailleurs. L'utilisation de l'Ordinateur quantique par le biais de PINQ2 sera alignée sur les meilleures normes de sécurité de l'industrie, tout en garantissant la souveraineté des données et de la propriété intellectuelle.

D'ici la seconde moitié de 2023, le partenariat entre PINQ2 et IBM permet l'utilisation d'un ordinateur quantique d'IBM situé aux États-Unis afin de servir dès maintenant la clientèle québécoise et canadienne. Les travaux seront ensuite transférés sur l'Ordinateur quantique du Québec afin de profiter pleinement de la souveraineté des données produites ici.

L'accent sur trois créneaux et sur l'accélérateur de découvertes

Bien qu'offrant ses services à plusieurs domaines, PINQ2 cherche avant tout à soutenir les projets axés sur trois enjeux majeurs affectant le monde et la société en général, soit les changements climatiques et l'élaboration de solutions pouvant ralentir ces changements et aider la population à s'y adapter, le développement de ressources et de systèmes énergétiques propres et renouvelables pouvant répondre à des besoins croissants, ainsi que les recherches en matière de santé afin d'accélérer la découverte de nouveaux traitements et médicaments. L'Ordinateur quantique du Québec jouera donc un rôle majeur pour notre avenir collectif.

Quant aux aspects commerciaux, en parallèle, l'Ordinateur quantique du Québec sera également d'un soutien important aux entreprises grâce à l'accélérateur de découvertes Québec-IBM, qui permettra d'accélérer les phases de conception et de réduire les délais entre les innovations testées en conditions de laboratoire et leur arrivée sur le marché, le tout issu d'un programme collaboratif entre les universités et les entreprises servant à propulser les transferts technologiques.

« À titre de partenaire fondateur de PINQ2, l'Université de Sherbrooke se réjouit du lancement de cette offre de services unique qui contribuera à soutenir les entreprises québécoises en calcul haute performance et en applications quantiques, notamment grâce au partenariat avec notre Institut quantique de renommée mondiale, a déclaré le professeur Pierre Cossette, recteur de l'Université de Sherbrooke. PINQ2 incarne à merveille le modèle partenarial qui caractérise notre université. À l'image de notre institution, en collaboration avec tout le réseau académique québécois, PINQ2 contribuera à former une relève hautement qualifiée, apte à répondre aux besoins des organisations, et ce, à l'échelle du Québec. »

L'accélérateur de découvertes québécois sera le deuxième en Amérique du Nord, suivant celui basé aux États-Unis en Californie et qui a déjà contribué à de nombreuses percées. Le programme québécois contribuera donc également aux découvertes en se penchant sur l'optimisation d'algorithmes complexes, allant de la modélisation de matériaux innovants à l'analyse en micro-profondeur de gènes, en passant par des simulations théoriques.

Le « Triple A », une approche collaborative unique

Afin d'accélérer la transformation numérique et d'accompagner les entreprises québécoises, PINQ² a développé une approche collaborative à guichet unique, nommée « Triple A », qui vise à structurer la stratégie de services. L'approche Triple A est formée de trois piliers visant l'autonomie à terme des entreprises qui recevront de l'accompagnement, soit :

Activer : évaluation des besoins, définition claire des cibles et mise en place d'une feuille de route servant à activer la transformation du processus ou du produit ;

: évaluation des besoins, définition claire des cibles et mise en place d'une feuille de route servant à activer la transformation du processus ou du produit ; Appuyer : mise à disposition des ressources technologiques et humaines nécessaires à la livraison des initiatives des clients ;

mise à disposition des ressources technologiques et humaines nécessaires à la livraison des initiatives des clients ; Accélérer : accompagnement de la livraison dans l'action via le soutien offert par les équipes PINQ² associées.

Grâce à l'approche Triple A, PINQ² offrira un véritable accompagnement égal aux entreprises québécoises, quel que soit leur niveau de maturité numérique, et ce pendant chacune des phases de leurs projets, allant de l'idéation à la mise en marché. Les entreprises pourront recevoir de l'accompagnement de la part d'équipes dédiées afin, par exemple, de chercher du financement pour leurs innovations, former des talents au sein des entreprises ou mener des programmes de recherche et de développement.

Tarifications fixes et calculs quantiques beaucoup plus accessibles

La Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec étant un organisme à but non lucratif, son financement ainsi que le soutien de ses partenaires financiers, tel que PROMPT et PRIMA, font en sorte que l'objectif de baisser la barrière d'accès au calcul quantique ainsi qu'aux meilleures technologies classiques sera facilité, le tout au sein d'une formule soutenue par une tarification prédictive. De plus, les coûts induits par la plateforme de calcul sont éligibles aux programmes de financement fédéraux et provinciaux.

« En ce qui concerne l'utilisation de la puissance de calcul quantique, deux grands freins viennent ralentir son exploitation, c'est-à-dire la méconnaissance des capacités remarquables des ordinateurs quantiques et l'accessibilité pour les entreprises cherchant à en bénéficier, a noté Alexis Gouslisty, chef des technologies de PINQ2. Avec l'arrivée de l'Ordinateur quantique du Québec et de ses modèles tarifaires plus abordables, nous pourrons enfin régler la question de l'accessibilité. Quant à la méconnaissance des capacités, il reste encore beaucoup de travail à faire pour développer les talents nécessaires pour que nos entreprises québécoises et canadiennes puissent tirer l'avantage compétitif de la plateforme quantique. »

L'instauration d'un ordinateur quantique au Québec sera également un générateur de nouveaux postes dans les domaines technologiques et scientifiques, ce qui développera davantage le savoir-faire du Québec dans ces secteurs, en plus d'en faire une destination de choix pour des talents et sommités du monde entier. Par conséquent, le 5e ordinateur quantique du monde sera autant une force de création et de solutions qu'un moteur économique pour la province et ses entreprises.

Concours « Voyage quantique »

La Plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec a pour mission de démocratiser les technologies classiques et quantiques du Québec. Au-delà de ses modèles tarifaires accessibles, PINQ2 lancera un concours visant à donner aux petites et moyennes entreprises québécoises un accès et un accompagnement gratuits aux services de l'Ordinateur quantique du Québec. Nommé « Voyage quantique », ce concours permettra à cinq PME actives au sein d'industries différentes de développer leurs idées, projets et solutions grâce à la puissance du calcul et avec le soutien d'équipes d'experts.

PINQ2 souhaite ainsi contribuer davantage au développement du savoir-faire technologique du Québec. Les détails et conditions d'admission de ce concours suivront.

À propos de PINQ²

La Plateforme d'innovation numérique et quantique est un organisme à but non lucratif créé par l'Université de Sherbrooke et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec en 2020. Sa mission est d'accompagner les organisations vers une transformation numérique accélérée, d'accentuer la collaboration et de simplifier le transfert technologique entre l'industrie et la recherche, en plus de former les talents de demain. La plateforme PINQ², basée sur des solutions numériques classiques, hybrides et quantiques, est accessible à toutes les entreprises québécoises et à l'ensemble des réseaux académiques universitaires et des centres collégiaux de transfert de la technologie (CCTT).

SOURCE Plateforme d’innovation numérique et quantique du Québec

