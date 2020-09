LONGUEUIL, QC, le 31 août 2020 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Canada et Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI) sont heureux d'annoncer que la piste multifonctionnelle et le trottoir du pont Jacques-Cartier seront ouverts aux usagers cet hiver. En fait, la piste et le trottoir seront accessibles tous les jours, de 6 h à 22 h. La nuit, entre 22 h et 6 h, les équipes effectueront l'entretien préventif de la piste et du trottoir afin de minimiser les fermetures durant les heures d'exploitation. De plus, il est à prévoir que des fermetures soient réalisées les fins de semaine pour permettre des opérations de déneigement plus importantes.

Rappelons que le projet de simulation d'exploitation hivernale, mené en 2019-2020, a permis de raffiner les protocoles d'entretien, de surveillance et de communications en conditions réelles, le tout à la lumière des commentaires et de l'expérience de cyclistes témoins. PJCCI tient d'ailleurs à les remercier de leur contribution, ainsi que ses partenaires que sont l'Association des piétons et cyclistes du pont Jacques-Cartier, la Ville de Montréal, la Ville de Longueuil, le Réseau de Transport de Longueuil et Vélo Québec.

« Pour le gouvernement du Canada, le transport actif est au cœur de nos priorités. Il répond aux besoins et aux attentes des citoyens qui veulent se déplacer tout en améliorant leur santé et leur bien-être et sans produire d'émissions », a indiqué l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités. « En tant que cycliste, je suis ravie que les résidents de la grande région de Montréal pourront utiliser la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier en hiver comme en été. Elle relie les collectivités et les entreprises, engendre de bons emplois, permet aux jeunes et aux employés de se rendre à l'école et au travail de façon économique et écologique, et donc contribue à bâtir un Québec plus durable. »

« L'hiver dernier, le projet de simulation nous a permis de déterminer qu'un niveau de service adéquat et sécuritaire peut être offert sur la piste et le trottoir en hiver. Nous travaillons depuis plusieurs années à identifier des solutions pour minimiser les risques et permettre une exploitation hivernale sécuritaire de la piste multifonctionnelle et du trottoir du pont Jacques-Cartier. Malgré les nombreux défis que présente cet ouvrage, nous sommes vraiment heureux d'annoncer aux piétons, coureurs et cyclistes qu'ils pourront traverser le pont cet hiver », a déclaré Sandra Martel, première dirigeante de PJCCI. « Cependant, le respect des heures d'ouverture et des consignes de sécurité hivernale demeure un élément clé lié à l'utilisation de cette piste exigeante. La collaboration des usagers est un des éléments essentiels pour assurer la sécurité de tous », a-t-elle conclu.

« C'est une excellente nouvelle pour les résidents de Longueuil et de la Rive-Sud qui prennent plaisir à traverser le fleuve, à vélo ou en marchant, pour aller au travail ou faire leurs courses au centre-ville de Montréal. Cela offre aussi à nos voisins de Montréal de nouvelles occasions de nous rendre visite », a indiqué Sherry Romanado, députée pour Longueuil-Charles-LeMoyne. « La randonnée et le panorama depuis le pont en valent la peine toute l'année durant. »

« Vélo Québec se réjouit de cette excellente nouvelle qui permettra dorénavant aux cyclistes d'utiliser la piste multifonctionnelle du pont Jacques-Cartier à l'année. Le projet pilote de déneigement, mené l'hiver dernier, a porté ses fruits et a permis de constater qu'il est possible et sécuritaire de maintenir ouvert à l'année ce lien cyclable important entre la Rive-Sud et Montréal », affirme Suzanne Lareau, présidente-directrice générale, Vélo Québec.

Enfin, comme les fermetures seront plus fréquentes en hiver en raison des conditions météorologiques changeantes ou du déneigement, PJCCI a créé des outils dédiés à la mobilité active, notamment un compte Twitter @mobiliteactive. Avant d'emprunter la piste ou le trottoir, PJCCI recommande aux usagers de toujours consulter la page Mobilité active en direct du site Internet de PJCCI, qui offre des indications relatives aux ouvertures et fermetures de la piste ou du trottoir. De plus, les usagers peuvent s'abonner et recevoir des alertes courriel en cas de fermetures.

Pour consulter le Rapport post-mortem relatif au projet de simulation d'exploitation hivernale 2019-2020, il suffit de consulter notre site Internet.

