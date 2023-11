SHENZHEN, Chine, 8 novembre 2023 /CNW/ - En octobre, la Peking University HSBC Business School (PHBS) a obtenu l'accréditation EQUIS pour une période de cinq ans. Bien qu'il s'agisse d'une jeune institution, la PHBS a mis l'accent sur la reconnaissance mondiale et fait maintenant partie des quelques meilleures écoles de commerce au monde à détenir la « triple couronne » -- EQUIS , AACSB et AMBA , accordée par les trois organismes d'accréditation des écoles de commerce les plus influents. Il existe 215 écoles accréditées EQUIS dans plus de 40 pays à travers le monde, et seulement environ 1 % des écoles de commerce dans le monde possèdent les trois accréditations.

La PHBS reçoit l’accréditation EQUIS, devenant ainsi titulaire de la « triple couronne » (PRNewsfoto/Peking University HSBC Business School)

Créé en 1997, EQUIS sert de référence rigoureuse pour les écoles de commerce pour évaluer, accréditer et améliorer leur qualité dans la gouvernance, les programmes, les étudiants, le corps professoral, la recherche, l'internationalisation, etc. Son processus d'évaluation par les pairs, strict et rigoureux, témoigne de la qualité, de la viabilité et de l'engagement à l'amélioration globaux d'une école envers les étudiants, les employeurs et les partenaires universitaires du monde entier.

Au cours de l'examen par les pairs, le doyen de la PHBS a présenté les réalisations de l'école et partagé la feuille de route stratégique pour son développement futur. Des représentants du corps professoral, du personnel, des étudiants, des diplômés et des partenaires stratégiques de l'industrie ont également participé aux entrevues d'examen par les pairs.

Parmi de nombreux indicateurs de qualité, l'équipe a reconnu la qualité du corps professoral et des étudiants, un fort engagement envers l'internationalisation, des programmes bien conçus, une admission et une sélection strictes des étudiants et, plus particulièrement encore, un excellent placement professionnel. Selon le rapport annuel sur l'emploi, le taux d'emploi initial des diplômés des programmes de maîtrise ès arts et de maîtrise en administration des affaires de la PHBS a atteint 97,7 %, la majorité des diplômés obtenant des postes dans les principales entreprises de finance et de conseil.

Soulignant les actions d'internationalisation, l'équipe a fait l'éloge de quatre domaines : le recrutement de professeurs, la culture des étudiants, la collaboration internationale et le développement du campus britannique , le premier campus étranger ouvert par une école de commerce chinoise dans un pays occidental. Grâce aux relations avec les diplômés et les entreprises, la PHBS développe également des liens solides avec les industries et forme les étudiants avec des cas concrets. Par conséquent, l'équipe d'examen par les pairs a souligné que l'école a des forces dans ses réseaux d'entreprise, politiques et professionnels en Chine, en particulier dans la région de la Grande Baie.

Située à Shenzhen, la PHBS a été fondée en 2004 avec la vision de faire progresser l'engagement de l'Université de Pékin envers l'économie, la finance et la recherche en gestion internationales, et de se développer en tant que centre d'excellence mondiale dans l'enseignement commercial. Détenir plusieurs accréditations en dit long sur les normes et les pratiques de l'école, et cette dernière continuera à donner aux étudiants les connaissances et les compétences nécessaires pour réussir à l'échelle mondiale en fournissant un corps professoral exceptionnel, des recherches percutantes et les normes les plus élevées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2269110/Equis.jpg

SOURCE Peking University HSBC Business School

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Yingqi Jin, [email protected]