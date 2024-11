Le vieillissement de la population et les nouvelles molécules médicamenteuses alimentent la croissance du secteur des médicaments de spécialité.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec estime qu'environ 700 000 membres de la population québécoise sont atteints ou porteurs d'une maladie rare 1 .

. Le marché canadien des pharmacies spécialisées devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 11,3 % d'ici 2030, avec une future valeur de marché estimée à 14 192,50 millions de dollars américains 2 .

192,50 millions de dollars américains . Au sein de la population canadienne, 45 % des personnes présentent au moins une maladie chronique 3.

MONTRÉAL, le 22 nov. 2024 /CNW/ - La Pharmacie Michael Assaraf, une référence dans le domaine des médicaments de spécialité visant la prise en charge des maladies complexes, chroniques et rares, a inauguré hier l'agrandissement de son établissement exploité sous la marque « Sanavie ». Cet agrandissement offre à la population québécoise souffrant de ces maladies difficiles à traiter un continuum de services avancés visant à optimiser les bienfaits des médicaments de spécialité qui leur sont prescrits.

La proportion de personnes présentant au moins une maladie chronique au sein de la population canadienne étant estimée à 45 % 3, la demande pour des solutions thérapeutiques novatrices augmente rapidement. L'augmentation de la prévalence de maladies telles que le cancer, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Crohn et la colite ulcéreuse et la sclérose en plaques, combinée au vieillissement de la population et à la complexité des soins prodigués aux patients, entraîne la nécessité d'une gestion personnalisée des médicaments de spécialité 2.

Le nom « Sanavie » est dérivé des mots latins signifiant « santé » (sana) et « vie » (vie). Ce nouveau nom incarne la mission de la pharmacie fondée en 2008 par le pharmacien québécois Michael Assaraf, qui est d'accompagner les patients tout au long de leur parcours thérapeutique, et reflète mieux les services complets de la société en matière de gestion des médicaments de spécialité.

Le repositionnement de la marque coïncide avec l'achèvement d'un agrandissement majeur doublant la superficie de l'établissement, qui atteint désormais 18 000 pieds carrés (environ 1 670 mètres carrés) et peut accueillir plus de 70 employés. Les installations jouissent également d'une capacité d'entreposage frigorifique plus importante ainsi que d'un service logistique élargi pour gérer l'acheminement complexe des médicaments de la pharmacie au patient ou à l'établissement de soins de santé. Cet agrandissement se traduira également par une augmentation de plus de 30 % du nombre d'emplois.

« La gestion des médicaments de spécialité est ce qui nous définit et nous démarque, a déclaré Michael Assaraf, président de Sanavie et propriétaire de la pharmacie. Chez Sanavie, nous faisons notre possible pour que le patient connaisse sa maladie et comprenne les médicaments qui lui sont prescrits. Les traitements médicamenteux ne sont efficaces que si les patients peuvent y avoir accès et s'ils sont pris correctement. Nos efforts pour optimiser l'adhésion aux médicaments à chaque point de contact contribuent à notre approche holistique des soins pharmaceutiques. »

Sanavie emploie à temps plein une équipe de spécialistes des remboursements. Ces personnes doivent faire face à la complexité de l'accès à la couverture d'assurance et aux médicaments, tout en communiquant quotidiennement avec les principaux assureurs. Une grande équipe de pharmaciens et d'infirmières à temps plein passe des heures avec les patients pour discuter avec eux des effets secondaires, répondre à leurs questions et à leurs doutes, et leur fournir une formation et un soutien concernant l'administration de leurs médicaments. Il n'est pas rare que ces appels durent plus de 45 minutes chacun avant la première administration d'un médicament de spécialité. L'approche proactive de Sanavie consiste également à effectuer un suivi régulier auprès des patients pour s'assurer qu'ils respectent leur plan de traitement. Il est essentiel de maintenir ce niveau de gestion des médicaments pour améliorer les résultats en matière de santé 4.

Le complément d'effectif et l'étendue des services de gestion des médicaments fournis par Sanavie sont intentionnellement structurés pour rationaliser le plan de traitement des patients afin de leur permettre de se concentrer sur leur guérison plutôt que sur la myriade d'étapes anxiogènes et chronophages inhérentes à la prise en charge d'un problème de santé complexe. Tous ces services sont inclus dans le coût normal des médicaments, du moment que les patients adhèrent au programme de gestion des patients de Sanavie.

« Le fardeau imposé par une affection comme la maladie de Crohn ou la colite ulcéreuse peut être énorme pour les patients et leur famille. Pendant que nous nous efforçons de trouver un remède, les médicaments visant à soulager les symptômes qui nuisent à la qualité de vie constituent le traitement de base », a déclaré Lori Radke, présidente et cheffe de la direction de Crohn et Colite Canada. Nous comptons sur des spécialistes des médicaments de spécialité pour guider les patients sur les modalités d'administration des médicaments qui leur sont prescrits, répondre à leurs questions en temps réel, les éclairer au sujet de la couverture des médicaments et nous assurer que le produit est entreposé et livré dans des conditions rigoureuses. Nous sommes très reconnaissants pour ces services de médicaments de spécialité. »

À propos des médicaments de spécialité

Les médicaments de spécialité transforment le traitement des affections complexes, offrant des avancées révolutionnaires dans la gestion de maladies telles que la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis, la dégénérescence maculaire, la sclérose en plaques et le cancer. L'administration de ces médicaments nécessite une approche très coordonnée, qui va de la garantie d'une adhésion optimale aux médicaments et de l'offre de conseils approfondis aux patients à l'offre d'une aide au remboursement et au maintien d'une chaîne du froid gérée avec précision. Ce système permet de conserver les médicaments dans un environnement réfrigéré depuis leur fabrication jusqu'à leur administration au patient, préservant ainsi leur efficacité et leur innocuité.

Les pharmacies spécialisées dans ces médicaments soutiennent les patients non seulement en gérant leurs ordonnances, mais aussi en les aidant à composer avec la complexité de leur traitement. Ce modèle favorise la participation des patients et leur permet de jouer un rôle actif dans la prise en charge de leur santé, avec l'aide de professionnels à chaque étape.

À propos de Sanavie

Sanavie, qui compte plus de quinze années d'expérience, est à l'avant-garde des services en matière de médicaments de spécialité au Québec, soutenant les patients atteints d'affections chroniques, complexes et rares dans des domaines tels que la gastro-entérologie, la dermatologie, le cancer, les maladies auto-immunes et les maladies génétiques rares. Notre continuum de services comprend le soutien à l'adhésion aux médicaments, l'aide au remboursement, l'éducation des patients et la livraison sécurisée des médicaments dans tout le Québec, garantissant ainsi des soins complets à ceux qui en ont besoin.

En tant que partenaire de confiance en matière de soins pharmaceutiques spécialisés, Sanavie collabore étroitement avec les prestataires de soins de santé et les pharmaciens communautaires, offrant des services spécialisés aux patients nécessitant une gestion complexe des médicaments. Un membre fondateur du Regroupement des pharmacies de médicaments de spécialité du Québec (RPMSQ), Sanavie s'engage à respecter le choix des patients et les normes éthiques, notamment en refusant de s'associer à des programmes de soutien aux patients qui limitent le choix des pharmacies. Notre équipe dévouée est là pour faire progresser le secteur des médicaments de spécialité et pour donner la priorité à l'accès et aux soins centrés sur le patient.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.sanavie.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

Références

