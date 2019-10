La pharmacie de Stéphane Fiset : nouvel emplacement, nouveau concept

MONTRÉAL, le 17 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Stéphane Fiset, pharmacien propriétaire affilié au réseau Uniprix, a emménagé dans de nouveaux locaux et met maintenant à la disposition de ses patients et clients un espace des plus modernes axée sur l'expérience client.

Toujours dans le quartier de Tétreaultville

Cette relocalisation fait suite à une demande du groupe immobilier propriétaire du centre commercial où se situait anciennement la pharmacie. Une considération très importante pour M. Fiset était celle de pouvoir continuer de desservir sa clientèle des 22 dernières années. C'est pourquoi sa nouvelle pharmacie se situe toujours dans le quartier Tétreaultville, dans l'arrondissement Mercier-Est. « Au fil des deux dernières décennies, j'ai bâti de belles relations de confiance avec mes patients, et aujourd'hui je suis très fier de pouvoir offrir aux gens de mon quartier le concept de la pharmacie de demain. Nous sommes la première de ce genre à Montréal et la sixième au Québec, » explique M. Fiset. « Mon expérience client continuera de se fonder sur les trois valeurs que je privilégie le plus : la confiance, le professionnalisme et l'écoute. » conclut-il.

« Avec l'implantation de ce nouveau concept, qui inclut l'ajout d'une nouvelle Halte Santé, M. Fiset et son équipe de professionnels pourront pleinement jouer leur rôle de pharmacien de famille, et en faire davantage pour les gens de Tétreaultville et pour ceux qui viennent de plus loin, » explique Alain Arel, président et directeur général, Uniprix et Proxim. Avec la contribution du groupe de promoteurs immobiliers, c'est un investissement total de plus de 1.7M$ qui a été nécessaire pour rendre ce projet possible. La pharmacie a bénéficié d'un agrandissement de 800 pieds carrés et présente aujourd'hui, entre autres, un espace cosmétiques digne d'une boutique haut-de-gamme.

Les services offerts à la pharmacie Uniprix de Stéphane Fiset incluent:

Personnel spécialisé et diversifié, et approche personnalisée :

Pharmacien, assistant-technique en pharmacie, infirmière spécialisée en pharmacie, conseillères pour la boutique beauté, incluant conseillère dermo-cosmétique, et responsable de plancher.

Diverses ressources disponibles aux clients et patients :

Coin Halte Santé offrant des ateliers de formation



Formations sur le maquillage et les soins de la peau



Consultations santé voyage, incluant la prescription de médicaments par mesure préventive



Prescriptions de médicaments pour problèmes de santé mineurs, dont la cessation de tabagisme, l'infection urinaire, les feux sauvages, la vaginite à levures, les traitements contre les poux, etc.



La prolongation et l'ajustement des ordonnances d'un médecin



Service de mise en piluliers



Programme de livraison gratuite des médicaments



Suivi de l'anticoagulothérapie



Location d'équipement divers incluant béquilles, marchettes, chaise roulante et vente de produits orthopédiques



Service personnalisé pour les ressources intermédiaires et les résidences pour ainés



Centre de photos numériques, y compris photos de type passeport



Vente de passes de transport en commun, timbres, loterie et cartes-cadeaux



Très grande surface cosmétique et plus grande sélection de produits disponibles (Biotherm, Lise Watier , Lierac, NYX)

Stationnement facilement accessible et gratuit à l'arrière du centre commercial (à noter que les travaux de construction se poursuivront jusqu'en novembre. La pharmacie fait tout son possible pour assurer une bonne expérience client).



Heures d'ouverture de 9 h à 21 h du lundi au dimanche

Les clients auront également accès à des soins infirmiers sur place, lesquels incluent :

Services de prélèvement sanguins



Vaccination générale (grippe, pneumonie, zona, etc.)



Injection de médicaments



Lavage d'oreilles



Prise de la tension artérielle et de la glycémie



Monitorage ambulatoire de la pression artérielle (MAPA)



Prise de mesure pour bas de compression



Soins des plaies (changement de pansements, retrait de points de suture et d'agrafes)

La nouvelle pharmacie Uniprix se situe au 8255, rue Notre-Dame, près de l'épicerie Métro. Nous encourageons les clients et patients à venir célébrer l'événement d'inauguration dès le jeudi 17 octobre en soirée et profiter de rabais en magasin offerts dans le cadre de cette grande ouverture, jusqu'au 20 octobre.



À propos d'Uniprix

Fondée en 1977, Uniprix inc. est l'un des plus importants groupes de pharmaciennes et de pharmaciens indépendants au Québec. L'entreprise offre des services à un réseau de plus de 330 pharmacies dans toute la province. Année après année, Uniprix se classe parmi les entreprises les plus admirées au Québec. Pour en savoir davantage, visitez le site www.uniprix.com.

