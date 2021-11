MISSISSAUGA, ON, le 24 nov. 2021 /CNW/ - La pharmacie d'Express Scripts Canada, première pharmacie en ligne au pays, lance une campagne de publicité qui vise à promouvoir ses services en ligne et à souligner son savoir-faire et sa position de chef de file en matière de services pharmaceutiques au sein d'un marché de plus en plus concurrentiel au Canada.

« La campagne s'adresse aux employeurs qui souhaitent réduire les coûts de leurs régimes d'assurance médicaments tout en offrant à leurs employés un accès aux meilleurs services pharmaceutiques en ligne possible », explique Jeff Boutilier, directeur général des pharmacies et chef des services cliniques à Express Scripts Canada. « Nous travaillons en partenariat avec les employeurs afin de nous assurer que leurs employés et leur famille reçoivent les bons soins et les bons médicaments, au bon moment. »

Express Scripts Canada coordonne avec les assureurs la mise en place des services pharmaceutiques en ligne pour les employés. L'entreprise fournit également aux employeurs les renseignements et le soutien dont ils ont besoin pour présenter les services de la pharmacie en ligne à leurs employés et aider ces derniers à s'inscrire facilement.

Établie depuis plus de dix ans, la pharmacie d'Express Scripts Canada peut compter sur des spécialistes chevronnés qui ont donné des conseils à des milliers de Canadiens. L'équipe est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour répondre aux questions des patients sur leurs préoccupations les plus courantes ou sur les traitements les plus complexes.

« Depuis le début de la pandémie de COVID-19, les services pharmaceutiques en ligne ont gagné en popularité auprès des patients qui souhaitent communiquer avec les pharmaciens en toute sécurité. Les Canadiens doivent savoir qu'ils peuvent choisir le service qui leur convient le mieux et obtenir des soins et des conseils dans le confort de leur foyer. Nos pharmaciens jouent un rôle essentiel sur le plan de l'amélioration de la santé des employés. Ils offrent des soins personnalisés et pratiques qui se traduisent par de meilleurs résultats en matière de santé », ajoute M. Boutilier.

La campagne de publicité commence le 24 novembre 2021 et se poursuivra jusqu'au début de l'année prochaine. Elle met l'accent sur la nouvelle image de marque distinctive de la pharmacie d'Express Scripts Canada et sur l'utilisation de certains médias sociaux.

À propos de la pharmacie d'Express Scripts Canada

La pharmacie d'Express Scripts Canada est exploitée par Express Scripts Canada, le plus important gestionnaire de régimes d'assurance médicaments au pays. Express Scripts Canada offre ses services à des millions de Canadiens. Elle compte parmi ses clients des sociétés d'assurance de premier plan, des tiers administrateurs ainsi que certains des plus importants promoteurs de régimes au pays. Grâce à son expertise clinique, à son approche centrée sur le patient et à ses méthodes exclusives de veille de la clientèle, Express Scripts Canada incite les participants à prendre de meilleures décisions sur le plan de leur santé et aide les promoteurs à mieux gérer et à réduire les coûts des régimes d'assurance médicaments. Express Scripts Canada est une filiale d'Express Scripts, une société de Cigna®.

