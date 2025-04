MONTRÉAL, le 10 avril 2025 /CNW/ - Après quatre ans de travail acharné et de mobilisation, la construction de La Petite Maison sur Laprairie est officiellement lancée. Alors qu'un organisme communautaire sur cinq est en situation d'éviction imminente ou attendue à Montréal[1], ce pôle communautaire innovant représente une solution concrète à la crise des locaux communautaires abordables qui menace la pérennité des services dont dépendent les citoyen•ne•s du quartier Pointe-Saint-Charles. Son ouverture est prévue à l'été 2026.

La crise des locaux communautaires abordables fragilise les organismes, limitant les ressources qu'ils peuvent consacrer à leur mission. Plus qu'un bâtiment, La Petite Maison sur Laprairie est un projet de transformation sociale : un lieu de rassemblement, de solidarité et d'innovation durable, conçu pour répondre de manière pérenne aux besoins grandissants de la communauté.

« La Petite Maison sur Laprairie est un lieu façonné et pensé pour rassembler. Situé sur un site revendiqué depuis plus de 20 ans par les citoyen•ne•s pour un usage collectif, le projet incarne la continuité de cet engagement en devenant un espace de vie, d'entraide et de mutualisation des ressources, au bénéfice de milliers de personnes chaque année », mentionne Ishelle Macz, présidente du conseil d'administration de la PMSL et coordonnatrice du Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles

Le coup d'envoi des travaux a été donné ce matin en présence de Benoit Dorais, maire de l'arrondissement du Sud-Ouest, vice-président du comité exécutif et responsable de l'habitation, de la stratégie immobilière, des finances, de l'évaluation foncière et des affaires juridiques à la Ville de Montréal.

« Ce projet ne se limite pas à offrir un toit à des organismes : il garantit la continuité de services indispensables et renforce la résilience d'un quartier en pleine mutation. En jumelant espaces communautaires et logements sociaux, ce projet à usages mixtes renforcera la vitalité du quartier, favorisera la mixité sociale et assurera une occupation pérenne d'un site protégé du marché spéculatif au bénéfice de la communauté. Nous pouvons être fiers de ce travail de collaboration et de concertation exemplaire entre les forces vives du milieu et les pouvoirs publics qui apporte une réponse collective innovante et concrète à la crise du logement et des locaux communautaires abordables qui affecte durement nos communautés les plus vulnérables », explique Benoit Dorais.

Plus de 5 000 personnes desservies chaque année

Porté par quatre organismes communautaires - le Centre de femmes Madame Prend Congé, le Club populaire des consommateurs de Pointe-Saint-Charles, le Regroupement Information Logement (RIL) et Familles en action -, ce projet regroupera sous un même toit des services essentiels et des espaces de travail durables pour des organismes communautaires, qui œuvrent quotidiennement à améliorer la vie de plus de 5 000 résident•e•s du Sud-Ouest de Montréal.

Le pôle de 19 500 pieds carrés accueillera notamment:

une friperie communautaire;

une halte-garderie qui soutiendra 200 familles à faible revenus;

une épicerie solidaire;

une cuisine collective qui permettra la préparation de 2 000 repas cuisinés par année;

un comité logement qui accompagnera et mobilisera 1 800 participant•e•s à travers des ateliers, assemblées, rassemblements et formations sur le droit au logement;

un centre de femmes qui compte 150 membres, dont des victimes de violences conjugales et leurs enfants;

Les étages supérieurs de l'édifice accueilleront 52 logements sociaux, développés par l'OBNL Habitation Laprairie. La salle polyvalente, élément central du pôle, deviendra un espace incontournable pour les ateliers, événements et activités communautaires. Une place publique et un sentier piéton seront également aménagés pour préserver les liens existants avec le quartier et encourager la convivialité du lieu.

Un bâtiment carbone zéro

Conçu en co-design avec la coopérative d'architecture Pivot et en concertation avec la communauté, le projet s'intègre dans une démarche de transition écologique. Le bâtiment sera certifié Carbone Zéro par le Conseil du bâtiment durable du Canada et adoptera diverses stratégies visant à minimiser son empreinte environnementale. Notamment, une structure hybride combinant béton et bois, réduisant l'utilisation de plus de 1 000 m3 de béton; l'intégration de matériaux à faible empreinte carbone, une haute performance énergétique au moyen de systèmes mécaniques efficaces et une enveloppe performante ainsi qu'une gestion optimale des eaux pluviales intégrant rétention, perméabilisation des sols et verdissement.

Sa conception et sa mise en œuvre sont soutenues par le Groupe de ressources techniques Bâtir son quartier, le constructeur SIDCAN, et les firmes d'ingénierie Poincaré Experts-Conseils, Infrastructel et Écohabitation.

Un dernier élan de financement pour concrétiser le projet

La réalisation de La Petite Maison sur Laprairie est le fruit d'un engagement collectif exceptionnel. Le Secrétariat à la région métropolitaine du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la Ville de Montréal, l'Arrondissement du Sud-Ouest, Centraide, la Fondation Lucie et André Chagnon ainsi que Desjardins, dont la Caisse du Sud-Ouest de Montréal, font partie des importants bailleurs de fonds qui ont uni leurs forces pour rendre ce projet possible. La Corporation de développement communautaire Action-Gardien contribue également à l'incubation du projet depuis son démarrage en siégeant sur le conseil d'administration, ainsi que par la mobilisation des citoyen•ne•s et des organismes locaux du quartier.

Grâce à cette mobilisation, plus de 90 % du montage financier est bouclé, permettant d'amorcer la construction en toute confiance. Pour finaliser les efforts de financement, une campagne de financement est en cours auprès de la population et des entreprises. Information : https://maisonlaprairie.org/faire-un-don

À propos de La Petite Maison sur Laprairie

Fondée en 2020 par les quatre organismes porteurs, La Petite Maison sur Laprairie (PMSL) est un organisme de bienfaisance dédié à la préservation des services communautaires essentiels. Sa mission est de mettre en œuvre des solutions durables pour garantir l'accessibilité et la pérennité des ressources pour les personnes dans le besoin du quartier et de l'arrondissement du Sud-Ouest.

