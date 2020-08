La perte de tonnage au Port de Montréal se répercutera inévitablement en d'importantes pertes d'emplois

MONTRÉAL, le 18 août 2020 /CNW Telbec/ - Le conflit de travail qui perdure au Port de Montréal depuis plus d'une semaine maintenant, se répercutera inévitablement en des pertes d'emplois importantes dans le secteur du camionnage. La situation sera lourde de conséquences pour les entreprises de transport et la chaîne d'approvisionnement déjà grandement affectée par le blocus ferroviaire, la COVID et la grève au port de Vancouver plus tôt cette année.

Dans le contexte d'une reprise économique fragile, cette grève est un nouveau coup dur pour de nombreuses entreprises de transport qui voyaient enfin la lumière au bout du tunnel. Actuellement, c'est près de 90 000 conteneurs qui sont bloqués au port, les activités qui sont détournées dans les ports d'Halifax et de New York engendrent des pertes économiques importantes pour l'économie québécoise. Ceci entraîne un changement de logistique, des coûts supplémentaires et des retards dans la livraison, qui se répercutent sur des frais de transport terrestres additionnels.

À lui seul, le secteur de la logistique et du transport engendre 120 000 emplois. Ainsi les entreprises qui ont réussi à se maintenir à flot dans les derniers mois se voient contraintes de procéder à des mises à pied, ceci dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre.

Depuis plus d'un an que le conflit de travail s'intensifie au port, après tout ce temps, plus de 70 rencontres de travail, qui n'ont manifestement pas résout le problème, l'honorable Filomena Tassi doit agir immédiatement et efficacement pour que cesse cette situation qui s'éternise et qui affecte les possibilités d'exportation et tout l'écosystème économique qui dépendent des activités portuaires. » a déclaré Marc Cadieux, président-directeur général de l'Association du camionnage du Québec. « La priorité doit être accordée à la reprise économique et c'est pourquoi, le gouvernement doit donner un mandat clair accompagné des pouvoirs qui permettront à son actuel observateur de passer au rôle de médiateur ayant le pouvoir de trancher et de régler le conflit. » a-t-il conclu.

L'ACQ salue la récente intervention du gouvernement Legault via ses ministres du Travail et de l'Économie, messieurs Jean Boulet et Pierre Fitzgibbon, qui ont interpellé leurs homologues fédéraux. Amplement justifiée par l'impact significatif pour l'économie du Québec qui sera affectée par la grève, cette façon de faire du gouvernement provincial témoigne de l'urgence de la situation.

« En effet, chaque bateau représente en moyenne 60 000 tonnes de marchandises qui sont soient bloquées ou détournées vers d'autres ports ce qui représente des pertes économiques pour la métropole, le Québec et l'économie canadienne dans son ensemble. Le lien d'affaire qui unit le Port de Montréal à l'Ontario, notamment dans le secteur automobile joue un rôle important dans l'économie, a déclaré M. Cadieux. Ce sont des millions de dollars de pertes pour nos entreprises et nos gens. La reprise des activités portuaires doit se faire sans délai. » a-t-il conclu.

