La période des mises en candidature aux Prix JUNO présentée par la TD est ouverte

TORONTO, le 26 sept. 2022 /CNW/ - 'Académie canadienne des arts et des sciences de l'enregistrement (CARAS) a annoncé aujourd'hui que la période des mises en candidature aux Prix JUNO 2023 présentée par la TD est ouverte jusqu'au vendredi 28 octobre 2022, à 23 h 59 HE*, à l'adresse junosubmissions.ca. Tous les artistes et créateurs admissibles sont invités à présenter leur candidature.

Pour être admissibles aux Prix JUNO 2023, les productions musicales canadiennes doivent avoir été commercialisées durant la période d'admissibilité, soit du 1er septembre 2021 au 4 novembre 2022*.

Période d'admissibilité et échéances des mises en candidature aux Prix JUNO présentées par la TD* :

26 septembre 2022 - Ouverture des mises en candidature

14 octobre 2022 à 17 h HE - Échéance des candidatures hâtives à tarif réduit

28 octobre 2022 à 23 h 59 ET - Échéance finale des mises en candidature

Admissibilité des candidatures aux Prix JUNO 2023, présentées par la TD :

La musique admissible doit être offerte à tous les Canadiens et commercialisée à l'échelle nationale (1) ou distribuée par l'entremise d'un fournisseur de services de musique en ligne reconnu au Canada (2) .

Les produits doivent avoir été commercialisés à l'échelle nationale dans les magasins physiques traditionnels ou par le biais de détaillants en ligne tiers. Les produits doivent être commercialisés par l'entremise d'un service de musique en ligne accessible à l'échelle nationale offrant des abonnements payants et un catalogue complet ou des services de musique en ligne sur demande.

Pour être admissibles, les produits doivent avoir été commercialisés pendant la période d'admissibilité : du 1er septembre 2021 au 4 novembre 2022. Les albums offerts en précommande en ligne au plus tard le 4 novembre 2022 seront également admissibles. Les albums (numériques ou physiques) précommandés en ligne doivent être livrés aux consommateurs au plus tard le 18 novembre 2022. Une preuve de transaction pourrait être exigée.

Pour être admissibles, les déposants doivent être des citoyens canadiens ou des résidents permanents. La CARAS exige qu'au moins 50 % des membres d'un groupe détiennent un certificat de naissance, un passeport canadien ou soient des résidents canadiens permanents ayant résidé au Canada durant les six derniers mois de la période d'admissibilité.

Le communiqué de presse en entier.

Renseignements: Catherine Poirier, Nat Corbeil, [email protected]