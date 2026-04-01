GATINEAU, QC, le 1er avril 2026 /CNW/ - Pour déjà plus de 6 millions de Canadiens jusqu'à maintenant, le Régime canadien de soins dentaires (RCSD) est devenu l'un des programmes sociaux les plus importants de notre époque. Le RCSD rend la vie plus abordable en permettant aux Canadiens admissibles d'économiser en moyenne 900 $ par année en services de soins de santé.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, rappelle aux membres actuels du RCSD qu'ils devront renouveler leur inscription à celui-ci pour l'année de prestations 2026‑2027. Les renouvellements devront être faits entre le 15 avril et le 1er juin 2026, soit en ligne, soit par téléphone : le processus est rapide et facile.

Pour entamer le processus, les membres actuels du RCSD doivent avoir fait leur déclaration de revenus et reçu leur avis de cotisation de 2025 de l'Agence du revenu du Canada. Pour renouveler leur couverture, les membres devront à nouveau confirmer :

qu'ils n'ont pas accès à une assurance dentaire privée;

que leur revenu familial net ajusté est inférieur à 90 000 $ selon leurs renseignements fiscaux les plus récents (et, le cas échéant, ceux de leur partenaire);

qu'ils sont des résidents du Canada aux fins de l'impôt.

En renouvelant leur inscription au RCSD au plus tard le 1er juin, les membres pourront continuer à bénéficier de la couverture sans interruption.

L'inscription pour les nouveaux membres du RCSD et ceux qui n'ont pas renouvelé leur inscription à temps commence le 2 juin.

Pour plus de renseignements sur le Régime canadien de soins dentaires ainsi que sur le processus et les dates de renouvellement, consultez la page Canada.ca/dentaire.

Quotes

« Les soins dentaires ne devraient jamais être hors de portée. Grâce au Régime canadien de soins dentaires, des millions de résidents du Canada ont maintenant accès aux traitements dont ils ont besoin pour avoir des dents en santé, et pour beaucoup d'entre eux, pour la première fois depuis des années. Le Régime aide à bâtir un Canada plus équitable où les gens sont plus en santé, une personne à fois. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Le Régime canadien de soins dentaires aide des millions de personnes partout au Canada à payer les soins dentaires dont elles ont besoin. Les Canadiens peuvent ainsi avoir accès aux soins dont ils ont besoin au moment où ils en ont besoin, et aborder les problèmes de santé avant qu'ils s'aggravent et nécessitent des traitements d'urgence coûteux. L'objectif est d'améliorer la santé des Canadiens et de rendre la vie plus abordable pour eux. J'encourage tous les Canadiens à renouveler leur inscription afin de continuer de recevoir les prestations sans interruption. »

- La ministre de la Santé, l'honorable Marjorie Michel

Faits en bref

Les participants au Régime canadien de soins dentaires (RCSD) qui ne renouvellent pas leur inscription avant le 1 er juin pourront toujours s'inscrire à nouveau au RCSD à partir du 2 juin en entamant un nouveau processus d'inscription. Cependant, ils risquent de subir une interruption de couverture. Les services de soins buccodentaires reçus pendant cette période d'interruption ne seront pas couverts ni remboursés rétroactivement.

juin pourront toujours s'inscrire à nouveau au RCSD à partir du 2 juin en entamant un nouveau processus d'inscription. Cependant, ils risquent de subir une interruption de couverture. Les services de soins buccodentaires reçus pendant cette période d'interruption ne seront pas couverts ni remboursés rétroactivement. Le RCSD aide à rendre la vie plus abordable, permettant aux Canadiens admissibles d'économiser environ 900 $ par année en moyenne. Plus de 6,3 millions de Canadiens sont maintenant inscrits au RCSD. Plus de 4 millions de Canadiens ont déjà consulté un prestataire de soins buccodentaires.

Tout au long de la période de renouvellement établie pour le RCSD et par la suite, Emploi et Développement social Canada et Service Canada continueront de fournir des mises à jour pertinentes sur les réseaux sociaux, dans les Centres Service Canada partout au pays et sur Canada.ca afin de s'assurer que les membres admissibles du régime sachent bien comment maintenir leur couverture sans interruption.

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SOURCE Emploi et Développement social Canada

Personnes-ressources : Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Jennifer Kozelj, Conseillère principale en communications et attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, [email protected]; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]