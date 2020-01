La performance de fonds et FNB de Placements CI est reconnue par des trophées FundGrade® A+

TORONTO, le 24 janv. 2020 /CNW/ - Placements CI (« CI ») a annoncé aujourd'hui qu'elle a remporté 38 trophées FundGrade® A+, qui sont présentés chaque année par Fundata Canada Inc. afin de reconnaître les fonds de placement canadiens dont la cote de rendement était exceptionnelle sur l'ensemble de la dernière année civile.

Les fonds primés comprennent cinq fonds communs de placement et mandats CI, huit fonds négociés en bourse CI First Asset et 25 fonds distincts gérés par CI dont seize qui investissent dans des fonds communs de placement CI sous-jacents.

« La méthodologie FundGrade® A+ est une reconnaissance objective de l'excellence en placement, et nous sommes ravis que quatre de nos équipes de gestion de portefeuilles internes aient été reconnues, » déclare Kurt MacAlpine, chef de la direction de Financière CI, société mère de CI. « Cet honneur témoigne de la qualité et de l'étendue de l'expertise en placement qu'offre CI à ses clients.

Il est aussi remarquable que nos mandats primés couvrent toutes les catégories d'actifs, notamment les actions et obligations américaines, canadiennes, mondiales et internationales, et les placements alternatifs, ainsi que les structures de produit comme les fonds communs de placement, les fonds distincts, les mandats et les FNB, » a déclaré M. MacAlpine. CI a créé une gamme de produits diversifiés et centrés sur les clients qui permettent aux investisseurs d'accéder à notre expertise en placement par l'entremise du mandat ou de la structure qui répond le mieux à leurs besoins et leurs préférences.

Félicitations à nos gestionnaires de portefeuille pour leurs résultats qui se classent au premier rang de l'industrie. »

Les fonds communs de placement et les mandats primés de CI sont les suivants :

Les FNB primés sont les suivants :

Les trophées ont été annoncés hier soir par Fundata Canada lors de sa soirée d'excellence qui a eu lieu à Toronto. Pour en savoir plus sur les trophées FundGrade A+, veuillez visiter le site Web.

À propos de Placements CI - Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC

Placements CI est l'une des plus grandes sociétés de gestion de placements du Canada. Elle offre une vaste gamme de produits et services de placement dont tous les détails se trouvent sur son site Web, www.ci.com. CI est une filiale de CI Financial Corp. (TSX : CIX), une société de gestion de patrimoine indépendante de propriété canadienne dont les actifs sous gestion rapportant des commissions s'élevaient à 182 milliards de dollars au 31 décembre 2019.

Les fonds communs de placement et les fonds négociés en bourse (FNB) peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les taux de rendement indiqués représentent les taux de rendement globaux composés annuels antérieurs après déduction des frais et des charges payables par le fonds (sauf pour les rendements d'une période de un an ou moins, qui sont des rendements globaux simples). Ces résultats tiennent compte de la fluctuation de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions, mais ils excluent les frais d'acquisition, de rachat, de distribution et autres frais facultatifs, de même que l'impôt sur le revenu payable par tout détenteur de titre, qui ont pour effet de réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés pourraient ne pas se répéter. Habituellement, vous payez des frais de courtage à votre courtier si vous achetez ou vendez des parts d'un FNB à la TSX. Si les parts sont achetées ou vendues à la TSX, les investisseurs pourraient payer plus que la valeur liquidative courante lorsqu'ils achètent les parts du FNB et recevoir moins que la valeur liquidative courante lorsqu'ils les vendent.

Cambridge Gestion mondiale d'actifs, Gestion de Placements CI First Asset, Signature Gestion mondiale d'actifs et Gestion de placements Sentry sont des divisions de CI Investments Inc. CI Global Investments Inc., une société inscrite auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis affiliée à CI Investments Inc., est le sous-conseiller de certains fonds associés à Cambridge Gestion mondiale d'actifs et Signature Gestion mondiale d'actifs.

Placements CI® et la conception graphique de Placements CI sont des marques déposées de CI Investments Inc. « Partenaire de confiance en matière de patrimoineMC » est une marque de commerce de CI Investments Inc.

© CI Investments Inc. 2020. Tous droits réservés.



Rendements au 31 décembre 2019 : Fonds d'obligations Cambridge, catégorie A , 1 an, 8,3 %; 3 ans; depuis la création, 8,0 % (2018-12-12); Fonds canadien de dividendes Cambridge, catégorie A, 1 an, 15,6 %; 3 ans, 6,6 %; 5 ans, 7,8 %; 10 ans, 9,1 %, depuis la création, 8,0 % (2005-02-01); First Asset REIT Income Fund, catégorie A, 1 an, 19,90 %; 3 ans, 10,66 %; 5 ans, 10,96 %; depuis la création, 12,43 % (mars 2013); Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux Sentry, série A, 1 an, 9,8 %; 3 ans, 4,1 %; depuis la création, 3,1 % (2016-07-04); Fonds de revenu mensuel américain Sentry, série A, 1 an, 15,8 %; 3 ans, 8,3 %; 5 ans, 8,8 %; depuis la création, 11,1 % (2013-03-04); Source : Morningstar; au 31 décembre 2019

FNB de FPI canadiennes First Asset, 1 an, 22,97 %; 3 ans, 12,68 %; 5 ans, 12,72 %; 10 ans, 13,36 %; depuis la création, 11,19 % (15 nov. 2004); FNB Indice de rachat d'actions canadiennes CI First Asset, 1 an, 16,64 %; 3 ans, 7,75 %; depuis la création, 9,08 % (9 sept. 2016); FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie CI First Asset (couvert en $ CA), 1 an, 6,70 %; 4 ans, 0,00 %; depuis la création, -0,48 % (4 févr. 2015); Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset, 1 an, 23,64 %; 3 ans, 9,80 %; depuis la création, 10,71 % (3 mai 2016); FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI First Asset (couvert en $ CA), 1 an, 26,39 %; 3 ans, 10,99 %; 5 ans, 9,03 %; depuis la création, 9,74 % (5 févr. 2014); FNB Indice MSCI États -Unis Pondération faible risque CI First Asset (non couvert), 1 an, 21,39 %; 3 ans, 12,30 %; 5 ans, 13,84 %; depuis la création, 16,38 % (5 févr. 2014); FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI First Asset (non couvert), 1 an, 17,29 %; 3 ans, 10,15 %; 5 ans, 11,04 %; depuis la création, 12,66 % (12 févr. 2014); FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec CI First Asset, 1 an, 24,51 %; 3 ans, 9,47 %; 5 ans, 8,13 %; depuis la création, 12,57 % (2 févr. 2012);

Source : Morningstar; au 31 décembre 2019

La note FundGradeA+® est utilisée avec la permission de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées annuels FundGrade A+®, qui distinguent la « crème de la crème » des fonds d'investissement canadiens, sont remis par Fundata Canada Inc. Le calcul de la note FundGrade A+®, complémentaire de la notation mensuelle FundGrade, est déterminé à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement corrigé du risque, lequel est mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le résultat de chaque ratio est calculé individuellement, sur des périodes de 2 à 10 ans. Les résultats sont alors équipondérés en calculant une note mensuelle FundGrade. Les notes FundGrade sont réparties en cinq tranches qui vont de « A » (performance supérieure) à « E » (performance inférieure). Ainsi, 10 % des fonds gagnent la note A, 20 % des fonds obtiennent la note B, 40 % des fonds reçoivent la note C, 20 % des fonds recueillent la note D et 10 % des fonds reçoivent la note E. Pour être admissibles à la distinction FundGrade A+, un fonds doit avoir une note mensuelle FundGrade au cours de l'année précédente. La note FundGrade A+® utilise un calcul dans le style de «moyenne pondérée cumulative» (MPC). Les notes mensuelles FundGrade de «A» à «E» reçoivent des notations allant respectivement de 4 à 0. Le résultat moyen d'un fonds détermine son MPC. Tout fonds possédant un MPC supérieur ou égal à 3,5 reçoit la note A+. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le site Web www.FundGradeAwards.com. Même si Fundata fait de son mieux pour s'assurer de la fiabilité et de la précision des données contenues dans la présente, l'exactitude de ces dernières n'est pas garantie par Fundata.

Liste des fonds gagnants

Nom du fonds Catégorie du CIFSC1 Nombre de fonds2 Date de début des cotes FundGrade3 Fonds d'obligations Cambridge Revenu fixe canadien 310 31/1/2016 Fonds canadien de dividendes Cambridge Actions canadiennes de dividendes et de revenu 356 31/1/2010 First Asset REIT Income Fund Actions de l'immobilier 73 31/1/2011 Catégorie mandat privé de titres à revenu fixe de qualité mondiaux Sentry Revenu fixe mondial 241 31/1/2017 Fonds de revenu mensuel américain Sentry Équilibrés mondiaux d'actions 754 31/1/2014 FNB de FPI canadiennes CI First Asset (RIT) Actions de l'immobilier 73 31/1/2010 FNB Indice de rachat d'actions canadiennes CI First Asset Actions canadiennes 429 31/1/2017 FNB Options d'achat couvertes sur géants de l'énergie First Asset (NXF) Actions énergétiques 39 31/1/2016 Catégorie FNB Indice MSCI Canada Qualité CI First Asset (FQC ) Actions canadiennes 429 31/1/2017 FNB Indice MSCI Europe Pondération faible risque CI First Asset (RWE) Actions européennes 136 31/1/2015 FNB Indice MSCI États-Unis Pondération faible risque CI First Asset (RWU) Actions américaines 883 31/1/2015 FNB Indice MSCI Monde Pondération faible risque CI First Asset (RWW) Actions mondiales 1100 31/1/2015 FNB Indice Morningstar Banque Nationale Québec First Asset (QXM) Actions canadiennes 429 31/1/2013

1. Canadian Investment Funds Standards Committee (CIFSC) 2. Nombre de fonds comparables dans la catégorie 3. Date retenue par Fundata pour calculer la période pertinente. La date finale pour le calcul de FundGrade est le 31 décembre 2019.

