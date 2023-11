La pérennisation du financement, une nécessité pour accompagner les femmes et les filles souhaitant sortir de la prostitution

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - La Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES) est ravie d'annoncer l'octroi d'un financement récurrent sur quatre ans de 2,75 M$ par le Secrétariat à la condition féminine pour l'aide à la sortie de la prostitution. Dans un contexte où les défis sont grands et nombreux pour les organismes communautaires, la CLES se réjouit que l'État québécois reconnaisse son expertise et garantisse la pérennisation d'un projet d'envergure visant à soutenir les femmes et les filles. Cet appui financier sans précédent revêt une importance capitale pour celles qui souhaitent quitter l'industrie du sexe.

« En 2017, la CLES faisait figure de pionnière dans l'accompagnement à la sortie de la prostitution, déclare Bailaou Diallo, co-coordonnatrice à la CLES. C'est pour nous à la fois un soulagement et une joie de savoir que l'État soutient notre mission. Les ressources supplémentaires que nous pourrons offrir et mettre en place aideront encore plus de femmes et de filles à reconstruire leur vie. Bref, la pérennisation du financement aura un impact direct sur de nombreuses femmes victimes d'exploitation sexuelle. »

En outre, les sommes investies permettront à la CLES et quatre de ses partenaires - la Maison de Marthe, le CALACS de l'Outaouais, le CALACS Agression Estrie et le CALACS L'étoile du nord - d'élargir la portée de leurs actions pour mieux répondre aux besoins réels des survivantes. D'ailleurs, en 2023, on a observé une forte demande pour ce type d'aide, dont plus de 200 femmes ayant entrepris une démarche de sortie ont bénéficié.



L'accès à davantage de ressources, par exemple en matière de logement, d'emploi ou de soins de santé, est absolument indispensable pour aider les survivantes à se soustraire de l'emprise de l'industrie du sexe et des violences qu'elles y subissent. Enfin, grâce à ce financement, la CLES et ses quatre partenaires seront en mesure de poursuivre leur mission d'accompagnement et d'améliorer leurs services au profit des femmes et des filles.

https://www.lacles.org/

SOURCE Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle

Renseignements: Contact média : Jennie-Laure Sully, [email protected], 438 933-6584