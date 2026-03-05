YANTAI, Chine, 5 mars 2026 /CNW/ - Raythink Technology Co., Ltd. (« Raythink »), un chef de file en matière de solutions d'imagerie thermique, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa plus récente caméra OGI portative alimentée par IA, la série RG630. Équipée d'un détecteur à haute sensibilité de 15 mK et d'algorithmes avancés de détection des gaz par IA, la caméra élève la détection des fuites de gaz au-delà de la visualisation pour une évaluation intelligente des risques, permettant une détection précoce, plus sensible et mineure des fuites de gaz.

Caméra OGI de la série RG630 | Visualiser l'invisible Speed Speed

Transformer la visibilité des fuites en renseignements utiles pour les décisions d'intervention

Les caméras OGI traditionnelles rendent visibles les fuites de gaz invisibles, mais l'évaluation de la gravité des fuites repose souvent sur une analyse hors ligne et un jugement subjectif. La série RG630 surmonte cette limite grâce à la reconnaissance intégrée des gaz entraînée par l'intelligence artificielle et à la récupération de la concentration sur l'appareil.

Principales capacités intelligentes :

Coloration dynamique du panache de gaz amélioré par l'IA : La caméra est dotée d'un algorithme exclusif de récupération de la concentration de gaz, qui applique une coloration basée sur la concentration aux panaches de gaz, offrant une visualisation plus claire des modèles de fuite et de la diffusion, facilitant ainsi l'évaluation des risques de fuite.

La caméra est dotée d'un algorithme exclusif de récupération de la concentration de gaz, qui applique une coloration basée sur la concentration aux panaches de gaz, offrant une visualisation plus claire des modèles de fuite et de la diffusion, facilitant ainsi l'évaluation des risques de fuite. Reconnaissance de gaz et alarme en temps réel : Détecte automatiquement des centaines de gaz, y compris les gaz industriels courants comme le méthane, l'ammoniac, l'éthylène, le propylène, le dioxyde de soufre et le fréon (R-134a, R-152a), et alerte les opérateurs, réduisant ainsi le temps de réponse.

Performance de pointe en matière de sensibilité et d'imagerie

Avec une sensibilité thermique exceptionnelle de 15 mK, la RG630 capte les émissions fugitives mineures avec une clarté et une stabilité exceptionnelles. Un écran tactile OLED de 5 pouces offre une imagerie détaillée à contraste élevé pour une localisation précise des fuites.

Sur cette base, la RG630 est dotée d'un détecteur de passe-bande personnalisé avec une bande plus étroite que les imageurs thermiques traditionnels, ce qui améliore la sensibilité à la détection des gaz et réduit la lumière parasite.

Conçue pour les environnements rudes et dangereux

Conçue pour les applications pétrolières et gazières, pétrochimiques, de production d'énergie, de surveillance environnementale et d'intervention d'urgence, la série RG630 répond aux normes de sécurité intrinsèque à l'épreuve des explosions (Ex ic IIC T4 Gc) pour une utilisation sécuritaire dans les zones dangereuses. Ses capacités de détection des fuites de gaz sont également conformes à l'annexe K de l'EPA des États-Unis, répondant aux exigences d'inspection standard du LDAR.

La RG630 offre également une durabilité industrielle avec une large plage de température de fonctionnement et jusqu'à 5 heures d'autonomie de batterie, ainsi qu'un positionnement multimode, une connectivité sans fil et un assistant vocal IA pour une utilisation mains libres efficace.

L'imagerie haute sensibilité et l'analyse de l'IA intégrée font de la série RG630 une nouvelle référence pour les solutions OGI portables intelligents. Raythink présentera le produit lors d'expositions internationales, dont Middle East Energy 2026 (Hall 4, Stand C28) et Global Industrie Paris (Stand 5S95), où les visiteurs pourront voir en direct des démonstrations de la RG630 en action.

Pour plus d'informations :

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.raythink-tech.com/

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=c4KH2EroXIc

SOURCE Raythink Technology Co., Ltd.