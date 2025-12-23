YANTAI, Chine, 23 décembre 2025 /CNW/ - Alors que la saison des Fêtes a commencé, les risques d'incendie augmentent dans les installations industrielles, les bâtiments commerciaux et les infrastructures essentielles en raison de la hausse des charges électriques, de l'utilisation d'équipements de chauffage et de la réduction du personnel sur place. En réponse, Raythink a introduit sa technologie d'imagerie thermique afin de favoriser la prévention précoce des incendies en détectant la chaleur anormale avant l'apparition de fumée ou de flammes.

Voir le feu avant qu'il ne commence

Les appareils d'imagerie thermique de Raythink sont dotés d'un algorithme intégré de détection de la température capable d'identifier des différences de température aussi minimes que 0,03 °C. Lorsque les températures dans la zone surveillée dépassent les seuils prédéfinis, le système déclenche automatiquement une alerte. Cette capacité permet aux opérateurs de détecter les incendies potentiels dans la phase de feu couvant, ce qui leur permet de « voir le feu avant qu'il ne commence ».

Les caméras de sécurité thermiques de Raythink améliorent encore davantage les capacités de détection d'incendie en tirant parti d'un algorithme de détection d'incendie et de fumée hautement sensible. Ces caméras peuvent identifier une source d'incendie même si elle occupe seulement 1,5 pixel dans l'image. De plus, le système distingue avec précision les fausses alarmes complexes causées par des facteurs comme la lumière directe du soleil, les reflets des surfaces métalliques ou l'éblouissement du verre. Cela assure une surveillance fiable des incendies sans qu'il ne soit déclenché par les décorations ou l'éclairage des Fêtes, ce qui le rend particulièrement précieux pendant la période de Noël lorsque les risques d'incendie sont élevés.

Une protection 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 des équipements essentiels

Pour les équipements essentiels qui doivent fonctionner 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pendant la période des Fêtes, les imageurs thermiques en ligne des séries TN et AT de Raythink assurent une surveillance continue de la température sans contact pour garantir un fonctionnement sûr et stable. Ces systèmes fournissent des données thermiques en temps réel, permettant une détection précoce des composants en surchauffe, des charges anormales et des défauts cachés. Grâce à la surveillance à distance et aux alertes instantanées, les opérateurs peuvent réagir rapidement, même avec un personnel réduit sur place, minimisant efficacement les risques d'incendie et assurant un fonctionnement ininterrompu des équipements essentiels tout au long de la période des Fêtes.

Alors que les organisations cherchent à maintenir la sécurité et la stabilité opérationnelle tout au long de la période de Noël, les solutions complètes d'imagerie thermique de Raythink offrent une protection fiable. En combinant la détection précoce des incendies, le filtrage intelligent des fausses alarmes et la surveillance continue, Raythink aide ses clients à protéger les personnes, les actifs et les activités pendant l'une des périodes les plus exigeantes de l'année.

Pour plus d'informations

Courriel : [email protected]

Site Internet : https://www.raythink-tech.com/

SOURCE Raythink Technology Co., Ltd.